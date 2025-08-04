«Торговцы смертью нам не нужны»: что известно о закрытии магазинов «Красного & Белого» в Вологде

Губернатор Вологодской области объявил об уходе сети «К&Б» из региона Источник: Официальный портал правительства Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об уходе сети «Красное & Белое» из региона. По его данным, действие лицензии досрочно прекращено на основании заявления владельца ООО «Альфа-М».

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — написал глава Вологодчины 4 августа в своем Telegram-канале.

Филимонов напомнил, что 25 июля компания остановила розничную торговлю спиртным, так как ее лицензия была приостановлена из-за нарушений закона. Губернатор пообещал, что людям, которые потеряют рабочие места из-за закрытия магазинов, найдут другую работу в центрах занятости.

Владельцам помещений, которые скоро освободятся, Филимонов рекомендовал отдавать предпочтение общепиту, а не алкомаркетам.

Закон, ограничивающий продажу алкоголя, действует в Вологодской области с 1 марта. Купить спиртное в будние дни возможно только два часа в день — с 12 до 14 часов. Наши коллеги из «Фонтанки» писали о первых «полусухих» днях областного центра. С весны в регионе закрылась почти половина алкомаркетов.

Обновление.

Сеть «Красное и белое» не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.