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Город Фоторепортаж Такие стильные и яркие! Ярославль заполонили модники — рассматриваем летние образы

Такие стильные и яркие! Ярославль заполонили модники — рассматриваем летние образы

Собрали подборку модных ярославцев

237
1 комментарий
Как одеваются жители Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак одеваются жители Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как одеваются жители Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето — время, когда можно экспериментировать с образами! Яркую одежду не нужно скрывать за пуховиками, поэтому улицы города заполоняют модники.

Фотограф 76.RU заснял на улицах Ярославля красивых и стильных горожан. Любуемся их луками!

Легкое платье на тонких бретельках&nbsp;— отличный выбор в жаркий день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛегкое платье на тонких бретельках&nbsp;— отличный выбор в жаркий день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Легкое платье на тонких бретельках — отличный выбор в жаркий день

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Юбка с вырезом выглядит симпатично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮбка с вырезом выглядит симпатично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юбка с вырезом выглядит симпатично

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом яркие образы часто дополняются стаканом с холодным напитком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛетом яркие образы часто дополняются стаканом с холодным напитком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом яркие образы часто дополняются стаканом с холодным напитком

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Натуральные материалы на лето&nbsp;— самое то! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНатуральные материалы на лето&nbsp;— самое то! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Натуральные материалы на лето — самое то!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Черная рубашка отлично сочетается с очками-авиаторами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерная рубашка отлично сочетается с очками-авиаторами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Черная рубашка отлично сочетается с очками-авиаторами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, юбка и топ&nbsp;— самый летний вариант одежды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаверное, юбка и топ&nbsp;— самый летний вариант одежды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, юбка и топ — самый летний вариант одежды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Более деловой стиль тоже можно адаптировать под жару | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолее деловой стиль тоже можно адаптировать под жару | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Более деловой стиль тоже можно адаптировать под жару

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Классический мужской лук, неброский, но практичный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлассический мужской лук, неброский, но практичный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Классический мужской лук, неброский, но практичный

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Минимализм всегда в моде! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМинимализм всегда в моде! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Минимализм всегда в моде!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Желтая накидка делает образ более сложным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖелтая накидка делает образ более сложным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Желтая накидка делает образ более сложным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая интересная сумка! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая интересная сумка! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая интересная сумка!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В легкой одежде намного комфортнее в жару | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ легкой одежде намного комфортнее в жару | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В легкой одежде намного комфортнее в жару

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Летящие силуэты подчеркивают фигуру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛетящие силуэты подчеркивают фигуру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летящие силуэты подчеркивают фигуру

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Поверинов продолжает подтверждать отсутствие вкуса не только в архитектуре, но и в стильности одежды.
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