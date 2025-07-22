Опубликован рейтинг городов России по качеству жизни. Чем отличился Ярославль

Ярославль оказался на 32 месте в рейтинге городов по качеству жизни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг городов с самым высоким качеством жизни по итогам первого полугодия 2025 года.

В городах, где население превышает 250 тысяч человек, оценивали уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность, доступность недвижимости, культурных ценностей, качество медицинского обслуживания и образования, состояние дорог и общественного транспорта, экологическую ситуацию, работу городских властей, условия для ведения бизнеса и другое.

«Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга, открытой официальной статистики, а также на основании иных источников данных (статистика по зарплатам, стоимости недвижимости и т. п.). Оценки состояния городского хозяйства делаются на основании данных о числе жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе», — поясняется в исследовании.

Также учитывалось желание жителей переехать в другой город в поисках лучшей жизни.

В итоге в ТОП-10 городов, где жить комфортнее всего, попали:

Москва;

Сочи;

Грозный;

СанктПетербург;

Новороссийск;

Тула;

Мурманск;

Владимир;

Калуга;

Казань.

Исследователи отметили, что оценка качества жизни не проводились в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Орле, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ярославль в рейтинге оказался на 32 месте из 68. Городу поставили оценку 60,9 баллов из 100 возможных. Исследователи отметили, что это позиция относит город к группе с достаточно высоким качеством жизни. К слову, максимальную оценку не заработал ни один город. Даже у Москвы, которая на первом месте, всего 74,5 балла.

Зато Ярославль, по мнению исследователей, вошел в десятку городов, где максимальная доступность культурных ценностей и возможностей для самореализации. Кроме столицы в этот список попали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Тверь, Рязань, Томск, Кемерово, Уфа.

Пять главных проблем Ярославля, по данным составителей рейтинга, в порядке убывания значимости:

работа предприятий ЖКХ по поддержанию жилого фонда и инфраструктуры;

условия развития бизнеса (учитывались жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т. д.);

состояние дорожного хозяйства (включая качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку);

доступность жилья (оценивалась способность жителей города купить квартиру или дом);

экология (качество воды, воздуха, обращение с отходами).

Кстати, по итогам 2024 года Ярославль также находился на 32-м месте. Но тогда в ТОП-5 проблем вместо условий развития бизнеса и доступности жилья попали качество образования и медицины.