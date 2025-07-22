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Город Опубликован рейтинг городов России по качеству жизни. Чем отличился Ярославль

Опубликован рейтинг городов России по качеству жизни. Чем отличился Ярославль

Итоги первого полугодия 2025 года

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7 комментариев
Ярославль оказался на 32 месте в рейтинге городов по качеству жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль оказался на 32 месте в рейтинге городов по качеству жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль оказался на 32 месте в рейтинге городов по качеству жизни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг городов с самым высоким качеством жизни по итогам первого полугодия 2025 года.

В городах, где население превышает 250 тысяч человек, оценивали уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность, доступность недвижимости, культурных ценностей, качество медицинского обслуживания и образования, состояние дорог и общественного транспорта, экологическую ситуацию, работу городских властей, условия для ведения бизнеса и другое.

«Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга, открытой официальной статистики, а также на основании иных источников данных (статистика по зарплатам, стоимости недвижимости и т. п.). Оценки состояния городского хозяйства делаются на основании данных о числе жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе», — поясняется в исследовании.

Также учитывалось желание жителей переехать в другой город в поисках лучшей жизни.

В итоге в ТОП-10 городов, где жить комфортнее всего, попали:

  • Москва;

  • Сочи;

  • Грозный;

  • СанктПетербург;

  • Новороссийск;

  • Тула;

  • Мурманск;

  • Владимир;

  • Калуга;

  • Казань.

Исследователи отметили, что оценка качества жизни не проводились в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Орле, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ярославль в рейтинге оказался на 32 месте из 68. Городу поставили оценку 60,9 баллов из 100 возможных. Исследователи отметили, что это позиция относит город к группе с достаточно высоким качеством жизни. К слову, максимальную оценку не заработал ни один город. Даже у Москвы, которая на первом месте, всего 74,5 балла.

Зато Ярославль, по мнению исследователей, вошел в десятку городов, где максимальная доступность культурных ценностей и возможностей для самореализации. Кроме столицы в этот список попали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Тверь, Рязань, Томск, Кемерово, Уфа.

Пять главных проблем Ярославля, по данным составителей рейтинга, в порядке убывания значимости:

  • работа предприятий ЖКХ по поддержанию жилого фонда и инфраструктуры;

  • условия развития бизнеса (учитывались жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т. д.);

  • состояние дорожного хозяйства (включая качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку);

  • доступность жилья (оценивалась способность жителей города купить квартиру или дом);

  • экология (качество воды, воздуха, обращение с отходами).

Кстати, по итогам 2024 года Ярославль также находился на 32-м месте. Но тогда в ТОП-5 проблем вместо условий развития бизнеса и доступности жилья попали качество образования и медицины.

Какую оценку вы поставите жизни в Ярославле по пятибалльной шкале

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Поделитесь вашим мнением о плюсах и минусах жизни в Ярославле. Пишите комментарии под этим материалом, а также в наших соцсетях, мессенджерах и на почту.

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Комментарии
7
Гость
5 минут
Грозный Тула; Мурманск; Владимир; Калуга в десятке по качеству жизни да не смешите меня )))))
Гость
20 минут
Ничем он не отличается!) Москвичи тут квартиры покупают,но работы для них тут нет,да и не будут за копейки они работать..это вроде "дачи" для них) Развалины,руины ( во дворах),плохие дороги,низкие зарплаты+злые люди (от жизни и проблем)..добро пожаловать!))
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