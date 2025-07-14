В Ярославле закрыли частный центр с бассейнами. Что случилось

В Ярославле закрыли частный бассейн Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В Ярославле закрыли бассейн, который находился в одном из жилых домов. Как пояснили в областном суде, речь идет о частном центре грудничкового плавания на улице 8 Марта в Красноперекопском районе.

Тревогу забили в Роспотребнадзоре. Специалисты обратились с иском к индивидуальному предпринимателю о запрете осуществлять предпринимательскую деятельность по оказанию услуг бассейна на первом этаже в помещении многоквартирного жилого дома. Главным аргументом было, что эксплуатация плавательных бассейнов в жилых домах недопустима.

«Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, пояснял, что деятельность бассейна не осуществляет, оказывает услуги по приучению детей к воде в бытовых ваннах. Полагал, что оказание услуг детям грудного возраста по приучению к воде в бытовых ваннах не нормируется и не запрещено», — рассказали в Ярославском областном суде.

Как оказалось, в арендованном бизнесменом помещении были установлены четыре бытовые ванны. Предприниматель оказывал платные услуги за приучение к воде детей грудного возраста, проводил индивидуальные и групповые занятия с профессиональными инструкторами по обучению детей плаванию и ныркам, аквагимнастики, динамической гимнастки, массажу.

Суд посчитал, что бизнесмен осуществлял деятельность бассейна для детей грудного возраста. А для таких организаций существует ряд правил.

«Установлено, что детские бассейны должны быть предназначены для таких услуг — быть глубиной до 0,6 метра, площадь зеркала воды — до 60 квадратных метра, площадь зеркала воды для одного человека — не менее 3 квадратных метров. При этом, такие бассейны со вспомогательными помещениями для их обслуживания могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также быть пристроенными (или встроенными) в здания общественного назначения», — рассказали в суде.

Суд пришел к выводу, что деятельность предпринимателя не соответствует нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Ванны не были приспособлены для обучения детей плаванию: площадь поверхности воды на одного человека меньше 3 квадратных метров. К тому же, роль сыграло, что бассейн расположен в жилом доме.