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Город Аквапарк или аттракционы: на берегу реки в Ярославле хотят создать новую зону развлечений

Аквапарк или аттракционы: на берегу реки в Ярославле хотят создать новую зону развлечений

Мэрия Ярославля выставила участок под эти цели на торги

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2 комментария
На берегу Которосли может появиться аквапарк или зона с аттракционами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа берегу Которосли может появиться аквапарк или зона с аттракционами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На берегу Которосли может появиться аквапарк или зона с аттракционами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля объявила аукцион за право аренды земли под строительство развлекательного комплекса. Территория находится на берегу Которосли в районе улицы Лисицына между железнодорожным и Толбухинским мостами (кадастровый номер 76:23:030904:250). Сейчас она находится в муниципальной собственности.

«Разрешенное использование земельного участка — »развлекательные мероприятия». Вид разрешенного использования объектов капитального строительства: аквапарки, парки аттракционов», — говорится в документации на сайте мэрии.

Площадь участка — 18330 кв. м. В условиях прописано, что застройка должна занимать не более 60% участка. Высота возводимого объекта — не выше 7 метров до карниза и 10 метров до конька крыши. В случае применения плоской кровли высота здания не должна превышать 7 метров.

Участок под зону развлечений выделен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток под зону развлечений выделен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок под зону развлечений выделен фиолетовым цветом

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

«На рассматриваемом земельном участке расположены зеленые насаждения (ивы, березы) в хорошем декоративном состоянии. При проектировании объекта капитального строительства необходимо предусмотреть размещение объектов с максимальным сохранением зеленых насаждений», — оговаривается в документах.

Ценой аукциона является размер ежегодной арендной платы за участок — 7,9 миллиона рублей. Аренда рассчитана на 88 месяцев (то есть чуть более семи лет).

Аукцион назначен на 23 июля.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
2
Гость
15 минут
Аквапарк или атракционы в первую очередь. Третий мост через Волгу и Карабулинская развязка подождут.
Гость
19 минут
Ух ты ж, жить-то как славно стали. Один построили, второй собираются, третий вот планируют. Не жизнь, а мармелад.
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