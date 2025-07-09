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Город Россияне смогут проводить групповые видеосозвоны через отечественный сервис

Россияне смогут проводить групповые видеосозвоны через отечественный сервис

Количество участников и время звонка не ограничены

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Видеозвонки не ограничены по времени: подключаться заново не придется | Источник: freepik.comВидеозвонки не ограничены по времени: подключаться заново не придется | Источник: freepik.com

Видеозвонки не ограничены по времени: подключаться заново не придется

Источник:

freepik.com

Для групповых видеосозвонов россияне теперь смогут использовать отечественное ПО. Новую опцию добавили в цифровую платформу МАХ.

Как отметили в пресс-службе компании-разработчика, длительность конференций и количество участников в них не ограничены. В ближайшее время в групповых звонках появится чат, возможность назначать администраторов, а также нейроаватары, маски и виртуальные фоны для участников.

Напомним, в начале июля количество зарегистрированных пользователей МАХ превысило два миллиона человек. Сервис включен в реестр российского ПО.

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