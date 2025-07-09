Россияне смогут проводить групповые видеосозвоны через отечественный сервис

Для групповых видеосозвонов россияне теперь смогут использовать отечественное ПО. Новую опцию добавили в цифровую платформу МАХ.



Как отметили в пресс-службе компании-разработчика, длительность конференций и количество участников в них не ограничены. В ближайшее время в групповых звонках появится чат, возможность назначать администраторов, а также нейроаватары, маски и виртуальные фоны для участников.