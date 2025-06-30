В Ярославской области поменяется порядок выплат компенсаций за детсад

В регионе изменился порядок получения компенсаций за детсад Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области изменился порядок получения компенсации части родительской платы за детский сад. Теперь выплаты будет осуществлять не само дошкольное учреждение, а Единый центр социальных выплат региона.

Для родителей, уже получающих компенсацию, механизм не изменится — она продолжит поступать в течение года с момента назначения.

«Вернуть часть расходов на детский сад могут семьи, если доход на каждого члена не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, или 28 993 рубля. Компенсация на первого ребенка составит 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%. Важно, что для многодетных родителей компенсация назначается вне зависимости от дохода семьи», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

Многодетным семьям выплаты назначаются независимо от уровня дохода.