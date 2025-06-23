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Город Спецоперация на Украине Двух ярославцев освободили из украинского плена

Двух ярославцев освободили из украинского плена

Об этом сообщил омбудсмен

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5 комментариев
Домой вернулись два ярославских военнопленных | Источник: Минобороны России / ТеlegramДомой вернулись два ярославских военнопленных | Источник: Минобороны России / Теlegram

Домой вернулись два ярославских военнопленных

Источник:

Минобороны России / Теlegram

Два жителя Ярославской области вернулись на Родину в результате последних обменов военнопленными между Россией и Украиной по итогам Стамбульских договоренностей. Об этом 23 июня сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Благодаря последовательной работе Министерства обороны Российской Федерации, других вовлеченных служб и организаций из плена возвращены 41-летний житель Углича Руслан К. и 37-летний ярославец Евгений К. Они находились в плену с весны 2024 года. Их родные обращались к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области за содействием», — отмечается на сайте ярославского омбудсмена.

В аппарате уполномоченного добавили, что матери ярославских военнослужащих подтвердили, что сыновья выходили с ними на связь. Сейчас бойцы проходят реабилитацию и лечение.

Напомним, Россия и Украина в рамках стамбульских договоренностей начали бессрочные санитарные обмены. Страны передали друг другу раненых. В июне прошло несколько этапов обменов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Обмен пленными
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Комментарии
5
JayroslavMudryi
7 часов
не может быть--там же все россияне
Гость
8 часов
Контракт не окончен?
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