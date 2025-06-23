Двух ярославцев освободили из украинского плена

Домой вернулись два ярославских военнопленных Источник: Минобороны России / Теlegram











Два жителя Ярославской области вернулись на Родину в результате последних обменов военнопленными между Россией и Украиной по итогам Стамбульских договоренностей. Об этом 23 июня сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Благодаря последовательной работе Министерства обороны Российской Федерации, других вовлеченных служб и организаций из плена возвращены 41-летний житель Углича Руслан К. и 37-летний ярославец Евгений К. Они находились в плену с весны 2024 года. Их родные обращались к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области за содействием», — отмечается на сайте ярославского омбудсмена.

В аппарате уполномоченного добавили, что матери ярославских военнослужащих подтвердили, что сыновья выходили с ними на связь. Сейчас бойцы проходят реабилитацию и лечение.