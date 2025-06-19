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Черное небо, гроза и гром: как в Ярославле прошел ливень: фоторепортаж

Читатели поделились кадрами

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6 комментариев
На Ярославль обрушилась непогода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославль обрушилась непогода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославль обрушилась непогода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 19 июня в Ярославле прошел ливень, сопровождаемый громом и грозой. В некоторых районах он закончился раньше. Читатели 76.RU поделились кадрами, где запечатлели черные тучи над городом.

Ранее жителей области предупреждали, что 19 июня стоит ожидать грозу. На Русскую равнину поступает влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. Синоптики объяснили, плотная дождевая облачность мешает солнцу.

Над Московским проспектом повисли черные тучи | Источник: Полина Зайцева / 76.RUНад Московским проспектом повисли черные тучи | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Над Московским проспектом повисли черные тучи

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Многих такая погода застала врасплох | Источник: Полина Зайцева / 76.RUМногих такая погода застала врасплох | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Многих такая погода застала врасплох

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Подписчики поделились кадрами редких просветов | Источник: Андрей / читатель 76.RUПодписчики поделились кадрами редких просветов | Источник: Андрей / читатель 76.RU

Подписчики поделились кадрами редких просветов

Источник:

Андрей / читатель 76.RU

На набережную надвигались черные облака | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа набережную надвигались черные облака | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

На набережную надвигались черные облака

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Многие застали непогоду в дороге | Источник: Полина Зайцева / 76.RUМногие застали непогоду в дороге | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Многие застали непогоду в дороге

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Гром ярославцы слышали в разных частях города | Источник: Александр/ читатель 76.RUГром ярославцы слышали в разных частях города | Источник: Александр/ читатель 76.RU

Гром ярославцы слышали в разных частях города

Источник:

Александр/ читатель 76.RU

Ливень начался после того, как небо заволокло тучами | Источник: Михаил / читатель 76.RUЛивень начался после того, как небо заволокло тучами | Источник: Михаил / читатель 76.RU

Ливень начался после того, как небо заволокло тучами

Источник:

Михаил / читатель 76.RU

Вода лила, как из ведра | Источник: Михаил / читатель 76.RUВода лила, как из ведра | Источник: Михаил / читатель 76.RU

Вода лила, как из ведра

Источник:

Михаил / читатель 76.RU

Хоть и гремен гром, местами тучи были красивыми | Источник: Екатерина / читатель 76.RUХоть и гремен гром, местами тучи были красивыми | Источник: Екатерина / читатель 76.RU

Хоть и гремен гром, местами тучи были красивыми

Источник:

Екатерина / читатель 76.RU

Дождь устроил незапланированный полив | Источник: Мария читатель 76.RUДождь устроил незапланированный полив | Источник: Мария читатель 76.RU

Дождь устроил незапланированный полив

Источник:

Мария читатель 76.RU

Водители укрылись от дождя в машинах | Источник: Ксения / читатель 76.RUВодители укрылись от дождя в машинах | Источник: Ксения / читатель 76.RU

Водители укрылись от дождя в машинах

Источник:

Ксения / читатель 76.RU

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Комментарии
6
Гость
1 час
День нахмурился, поник, Облачился в дождевик. Застегнул на все застёжки — И просвета не найдёшь ты. Лишь местами в сизой ткани Молний видится блистанье Так до вечера и был В плащ закутан и уныл.
Гость
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Капли на лице — это просто дождь А может плачу это я Дождь очистил всё и душа захлюпав Вдруг размокла у меня Потекла ручьём прочь из дома К солнечным некошеным лугам Превратившись в пар, с ветром полетела К неизведанным мирам...
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