Черное небо, гроза и гром: как в Ярославле прошел ливень: фоторепортаж
Читатели поделились кадрами
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Вечером 19 июня в Ярославле прошел ливень, сопровождаемый громом и грозой. В некоторых районах он закончился раньше. Читатели 76.RU поделились кадрами, где запечатлели черные тучи над городом.
Ранее жителей области предупреждали, что 19 июня стоит ожидать грозу. На Русскую равнину поступает влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. Синоптики объяснили, плотная дождевая облачность мешает солнцу.