«Перебои несколько дней»: ярославцам назвали причину замедления мобильного интернета

«Уже несколько дней наблюдаю сбои в работе мобильного интернета», — пожаловался один из ярославцев в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводится в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — отметили власти.