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Город «Перебои несколько дней»: ярославцам назвали причину замедления мобильного интернета

«Перебои несколько дней»: ярославцам назвали причину замедления мобильного интернета

Что сообщили власти

4 264
24 комментария
Ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области назвали причину замедления мобильного интернета в некоторых районах.

«Уже несколько дней наблюдаю сбои в работе мобильного интернета», — пожаловался один из ярославцев в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

Ситуацию объяснили в Министерстве региональной безопасности:

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводится в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — отметили власти.

Также ярославцам порекомендовали в случае проблем с мобильной связью и интернетом обращаться за технической поддержкой к своему мобильному оператору.

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Комментарии
24
Гость
16 июня, 13:27
Мобильные операторы утверждают, что у них все нормально, все работает. А проблемы не у них, поэтому к ним обращаться не нужно. И, естественно, ничего компенсировать пользователям они не намерены, у них же все работает. Еще один честный способ отъема денег.
Гость
16 июня, 13:02
>Также ярославцам порекомендовали в случае проблем с мобильной связью и интернетом обращаться за технической поддержкой к своему мобильному оператору Классика пинания из одного ведомства в другое. Что в администрация президента не предложили написать?
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