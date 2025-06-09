«Могу делать что захочу»: экс-возлюбленная Немцова рассказала, почему не возвращается в Россию

Екатерина Одинцова уже несколько лет не была в России Источник: Ekaterinaodintsova / T.me











Экс-телеведущая Екатерина Одинцова, которая известна в том числе отношениями с политиком Борисом Немцовым, рассказала, почему уже два года не возвращается в Россию. По данным наших коллег из NN.RU, всё это время женщина живет в Дубае и Майами.

52-летняя Одинцова призналась: если она прилетит домой, то уже не найдет в себе сил вернуться обратно. В родном и привычном месте женщине захочется просто сесть у камина и спокойно встретить пенсию. Но у Екатерины совсем другой план на ближайшие годы.

Екатерина Одинцова — российская телеведущая. Родилась в Горьком в 1972 году. Начинала карьеру на нижегородском телевидении. Работала на НТВ. Вела авторские программы на телеканале «Домашний». Известна романом с политиком Борисом Немцовым в 90-е годы, они расстались в 2004 году. У пары двое детей — Антон и Дина Немцовы.

«Именно сейчас я впервые в жизни живу одна. И могу делать всё что захочу. Понятно, что я продолжаю поддерживать родителей и детей, но я физически могу находиться где угодно. Добби свободен впервые в жизни! И я хочу на максимум использовать этот свободный промежуток между жизнью, которая была заполнена работой 24 на 7, чтобы поставить на ноги детей, и неизбежной старостью», — написала Екатерина в своем Tg-канале.

Текущий период своей жизни она назвала Gap Year — это свободный год, который берут студенты между школой и университетом, чтобы понять, чего хочется от жизни. Екатерина поделилась, что в юности у нее не было такой возможности: в голодные 90-е надо было зарабатывать.

«Сейчас я проживаю ту самую студенческую молодость, которую я пропустила. Вышла замуж в 17. Старалась быть хорошей девочкой и всем угодить. Я начала работать в 19 лет, параллельно училась, рожала детей, строила карьеру, строила бизнес, строила дом. И вот я остановилась и задумалась: а где здесь я? Что из этого по-настоящему нужно мне самой?» — рассудила Одинцова.

Как выразилась блогер, она позволила себе «обнулить» прошлое и теперь точно знает, какие у нее приоритеты в жизни.

Одинцова также поделилась с подписчиками, как справляется с выгоранием. Женщина говорит, что продуктивная работа возможна только при наличии внутренней энергии и ресурса.