Клещи продолжили активность: в Ярославской области пострадали сотни людей

В Ярославле клещи продолжили активность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области с 26 мая по 1 июня от укусов клеще пострадали 780 человек. Они обращались за медицинской помощью. 15% пострадавших за неделю — дети.

«Завершена акарицидная обработка подлежащих территорий в регионе. Обработано более 2470 га площадей», — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

С начала марта за медицинской помощью обратилось более 3300 человек, более 640 из обратившихся — дети. Было исследовано более 6200 экземпляров клещей.

«Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени», — уточнили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон (4852) 73-36-42;

в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон (4855) 55-12-88;

в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19; телефон (48536) 6-25-43.

«Напоминаем, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами», — добавили в Роспотребнадзоре по области.