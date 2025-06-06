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Город Клещи продолжили активность: в Ярославской области пострадали сотни людей

Клещи продолжили активность: в Ярославской области пострадали сотни людей

Рассказываем подробности

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3 комментария
В Ярославле клещи продолжили активность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле клещи продолжили активность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле клещи продолжили активность

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области с 26 мая по 1 июня от укусов клеще пострадали 780 человек. Они обращались за медицинской помощью. 15% пострадавших за неделю — дети.

«Завершена акарицидная обработка подлежащих территорий в регионе. Обработано более 2470 га площадей», — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

С начала марта за медицинской помощью обратилось более 3300 человек, более 640 из обратившихся — дети. Было исследовано более 6200 экземпляров клещей.

«Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой в 2025 году меньше средних многолетних значений за аналогичный период времени», — уточнили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

  • в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон (4852) 73-36-42;

  • в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон (4855) 55-12-88;

  • в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19; телефон (48536) 6-25-43.

«Напоминаем, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами», — добавили в Роспотребнадзоре по области.

Ранее стало известно о том, где водятся энцефалитные клещи в Ярославской области. На неделе с 19 по 25 мая с жалобами на укусы кровососов обратились более 600 человек.

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Варвара Киселёва
корреспондент
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Какие будут заявления от властей, в планах у чиновников есть обработка населенных пунктов от насекомых?
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