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Город На Ярославль надвигается гроза. Когда испортится погода

На Ярославль надвигается гроза. Когда испортится погода

В МЧС выпустили экстренное предупреждение

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9 комментариев
Ярославцев предупредили о грозе 1 июня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о грозе 1 июня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о грозе 1 июня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 31 мая жителей Ярославской области предупредили о грозе и сильном дожде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, непогода задержится до вечера 1 июня.

«По 18:00 1 июня местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», — указано в экстренном предупреждении.

На фоне грозы с сильным ветром в регионе повышается риск повреждения ЛЭП, нарушений в работе коммунальных систем, а также обрушения широкоформатных баннеров и деревьев.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — добавили в Министерстве региональной безопасности.

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Ярославской области на фоне грозы.

Как ранее сообщали в «Фобосе», Центральную Россию зацепили поля фронтальной облачности.

Подробный прогноз можно найти на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гроза Экстренное предупреждение МЧС Прогноз погоды Фобос
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Комментарии
9
Гость
31 мая, 21:06
В Москве сегодня так и было - Сначала солнце и тепло, Потом гроза и ливень хлынул, И он идёт уже давно. И люди мокнут под дождём, А я пишу стихи о нём.
Гость
31 мая, 21:59
Часто сердце дождя колотится, Май бушует последний день. А у солнышка - безработица: Из-за туч показаться лень Под окошком сирень волнуется, Сыплет бусинки на траву. ...И танцует мой зонт на улице, Пиком выстрелив в синеву.
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