На Ярославль надвигается гроза. Когда испортится погода

Вечером 31 мая жителей Ярославской области предупредили о грозе и сильном дожде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, непогода задержится до вечера 1 июня.
«По 18:00 1 июня местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», — указано в экстренном предупреждении.
На фоне грозы с сильным ветром в регионе повышается риск повреждения ЛЭП, нарушений в работе коммунальных систем, а также обрушения широкоформатных баннеров и деревьев.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — добавили в Министерстве региональной безопасности.
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Ярославской области на фоне грозы.
Как ранее сообщали в «Фобосе», Центральную Россию зацепили поля фронтальной облачности.
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