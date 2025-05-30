Будут торговать алкоголем и соками: в Ярославле многофункциональный центр переделают в магазин

Так выглядит здание сейчас Источник: «Яндекс. Карты»











В Ярославле из многофункционального центра собираются сделать ТЦ. Об этом 29 мая сообщили в региональной Инспекции государственного строительного надзора.

«Поступило извещение о начале реконструкции многофункционального центра под торговый комплекс оптово-розничной торговли по адресу: Ярославль ул. Магистральная, д 42а», — проинформировали в инспекции.

По информации властей, застройщиком на объекте выступает ООО «Ярпроект». По данным выписки из Росреестра, компания является владельцем данного здания и земли под ним с 2018 года.

Так будет выглядеть обновленный комплекс Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com











К существующему зданию сделают пристройку Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com











В ходе реконструкции к существующему объекту хотят добавить пристройку с северо-восточной стороны. Внутри комплекса разместят торговый зал площадью 32,9 кв. м., склад, подсобные помещения, гардероб, санузлы. Над первым этажом разместятся двухуровневые антресоли.

«Торговый комплекс предполагает оптовую и мелко-оптовую торговлю газированными напитками, слабоалкогольной продукцией, соками и прочей продукцией», — уточнили в Инспекции государственного строительного надзора.

Предполагается, что в реконструированном объекте будет работать 30 человек.