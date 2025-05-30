Будут торговать алкоголем и соками: в Ярославле многофункциональный центр переделают в магазин

В Ярославле из многофункционального центра собираются сделать ТЦ. Об этом 29 мая сообщили в региональной Инспекции государственного строительного надзора.
«Поступило извещение о начале реконструкции многофункционального центра под торговый комплекс оптово-розничной торговли по адресу: Ярославль ул. Магистральная, д 42а», — проинформировали в инспекции.
По информации властей, застройщиком на объекте выступает ООО «Ярпроект». По данным выписки из Росреестра, компания является владельцем данного здания и земли под ним с 2018 года.
В ходе реконструкции к существующему объекту хотят добавить пристройку с северо-восточной стороны. Внутри комплекса разместят торговый зал площадью 32,9 кв. м., склад, подсобные помещения, гардероб, санузлы. Над первым этажом разместятся двухуровневые антресоли.
«Торговый комплекс предполагает оптовую и мелко-оптовую торговлю газированными напитками, слабоалкогольной продукцией, соками и прочей продукцией», — уточнили в Инспекции государственного строительного надзора.
Предполагается, что в реконструированном объекте будет работать 30 человек.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Ярпроект» была образована в 2018 году. Зарегистрирована в Иванове. Занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, перевозкой грузов и другим. В 2024 году чистая прибыль организации составила 206 тысяч рублей. Учредителями фирмы являются ООО «Терминал» (его конечные владельцы — учредители ООО «Русское пиво» из Иванова Анна Мелехина и Сергей Лебедев), а также Наталья Кирюшкина, работающая в сфере недвижимости и торговли.