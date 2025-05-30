НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,50
EUR 88,95
Опасные пляжи
Гид по отдыху в России
Лучшие хоккеисты
Ярославна на шоу Ивлева
Готовимся к пробкам
За чей счет салют
Программа Дня города
Выгнали с ОГЭ
Чествование «Локомотива»
История вратаря «Локомотива»
Город Будут торговать алкоголем и соками: в Ярославле многофункциональный центр переделают в магазин

Будут торговать алкоголем и соками: в Ярославле многофункциональный центр переделают в магазин

Что известно о проекте

472
4 комментария
Так выглядит здание сейчас | Источник: «Яндекс. Карты»Так выглядит здание сейчас | Источник: «Яндекс. Карты»

Так выглядит здание сейчас

Источник:

«Яндекс. Карты»

В Ярославле из многофункционального центра собираются сделать ТЦ. Об этом 29 мая сообщили в региональной Инспекции государственного строительного надзора.

«Поступило извещение о начале реконструкции многофункционального центра под торговый комплекс оптово-розничной торговли по адресу: Ярославль ул. Магистральная, д 42а», — проинформировали в инспекции.

По информации властей, застройщиком на объекте выступает ООО «Ярпроект». По данным выписки из Росреестра, компания является владельцем данного здания и земли под ним с 2018 года.

Так будет выглядеть обновленный комплекс | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.comТак будет выглядеть обновленный комплекс | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Так будет выглядеть обновленный комплекс

Источник:

Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

К существующему зданию сделают пристройку | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.comК существующему зданию сделают пристройку | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

К существующему зданию сделают пристройку

Источник:

Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

В ходе реконструкции к существующему объекту хотят добавить пристройку с северо-восточной стороны. Внутри комплекса разместят торговый зал площадью 32,9 кв. м., склад, подсобные помещения, гардероб, санузлы. Над первым этажом разместятся двухуровневые антресоли.

«Торговый комплекс предполагает оптовую и мелко-оптовую торговлю газированными напитками, слабоалкогольной продукцией, соками и прочей продукцией», — уточнили в Инспекции государственного строительного надзора.

Предполагается, что в реконструированном объекте будет работать 30 человек.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Ярпроект» была образована в 2018 году. Зарегистрирована в Иванове. Занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, перевозкой грузов и другим. В 2024 году чистая прибыль организации составила 206 тысяч рублей. Учредителями фирмы являются ООО «Терминал» (его конечные владельцы — учредители ООО «Русское пиво» из Иванова Анна Мелехина и Сергей Лебедев), а также Наталья Кирюшкина, работающая в сфере недвижимости и торговли.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Торговля Торговый центр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
8 минут
Зачем,больше фантазии не хватает,лучше бы в этом районе спортивный комплеус для детей и молодежи,да и для взрослых сделали Район запущен ,там нет ни садикоа,ни школ,ни детских спортивных учереждений, кружков для творчества детей и молодежи из Лодочной,Кармановского,депо,Карачихи езлят в нород
Гость
13 минут
Самый «необходимый» продукт для населения
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Из-за тройки дети могут совершить суицид. Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление