«Обувь неподходящую надел»: в ярославском ТЦ эскалатор «зажевал» кроссовок подростка. Видео

В Ярославле эскалатор в ТЦ «Аура» «зажевал» кроссовок подростка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсети. На кадрах видно, как сотрудница торгового центра пытается вытащить обувь из эскалатора.
В комментариях паблика «Жесть Ярославль» во «Вконтакте» мнения пользователей разделились. Кто-то начал сетовать на качество оборудования, а некоторые посчитали, что проблема кроется в невнимательности посетителя торгового центра.
«Ноги то поднимать надо! И смотреть не по сторонам или в телефончик», — написала Екатерина Евдокимова.
«Ну это проблема подростка, а не эскалатора. Обувь явно неподходящую надел», — высказался пользователь с ником Мик Дерзай.
«Эскалаторы ужасные», — в ответ написала Наталья Жохова.
Так или иначе, но после инцидента проверку организовали в прокуратуре Кировского района. Специалисты ведомства оценят исполнение требований законодательства о безопасности пребывания граждан в торговом центре, включая вопросы содержания и ремонта подъемного оборудования.