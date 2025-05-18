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Город «Обувь неподходящую надел»: в ярославском ТЦ эскалатор «зажевал» кроссовок подростка. Видео

«Обувь неподходящую надел»: в ярославском ТЦ эскалатор «зажевал» кроссовок подростка. Видео

Подробности происшествия

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8 комментариев
Сотрудница ТЦ&nbsp;пыталась вызволить кроссовок | Источник: Жесть Ярославль / vk.comСотрудница ТЦ&nbsp;пыталась вызволить кроссовок | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Сотрудница ТЦ пыталась вызволить кроссовок

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле эскалатор в ТЦ «Аура» «зажевал» кроссовок подростка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсети. На кадрах видно, как сотрудница торгового центра пытается вытащить обувь из эскалатора.

В комментариях паблика «Жесть Ярославль» во «Вконтакте» мнения пользователей разделились. Кто-то начал сетовать на качество оборудования, а некоторые посчитали, что проблема кроется в невнимательности посетителя торгового центра.

Очевидцы сняли инцидент на видео

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

«Ноги то поднимать надо! И смотреть не по сторонам или в телефончик», — написала Екатерина Евдокимова.

«Ну это проблема подростка, а не эскалатора. Обувь явно неподходящую надел», — высказался пользователь с ником Мик Дерзай.

«Эскалаторы ужасные», — в ответ написала Наталья Жохова.

Так или иначе, но после инцидента проверку организовали в прокуратуре Кировского района. Специалисты ведомства оценят исполнение требований законодательства о безопасности пребывания граждан в торговом центре, включая вопросы содержания и ремонта подъемного оборудования.

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора
ТЦ Эскалатор
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Комментарии
8
Гость
1 час
Какую бы обувь не надел,в эскалатор она не должна попадать. Значит он собран с нарушением,это уже не первый раз случается, это уже система.
Гость
1 час
А у нас в Любиме и обувь нормальная, и этих ненужных эскалаторов в помине нет. У нас жизнь правильная.
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