«Обувь неподходящую надел»: в ярославском ТЦ эскалатор «зажевал» кроссовок подростка. Видео

Сотрудница ТЦ пыталась вызволить кроссовок Источник: Жесть Ярославль / vk.com











В Ярославле эскалатор в ТЦ «Аура» «зажевал» кроссовок подростка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсети. На кадрах видно, как сотрудница торгового центра пытается вытащить обувь из эскалатора.

В комментариях паблика «Жесть Ярославль» во «Вконтакте» мнения пользователей разделились. Кто-то начал сетовать на качество оборудования, а некоторые посчитали, что проблема кроется в невнимательности посетителя торгового центра.

Очевидцы сняли инцидент на видео Источник: Жесть Ярославль / vk.com

«Ноги то поднимать надо! И смотреть не по сторонам или в телефончик», — написала Екатерина Евдокимова.

«Ну это проблема подростка, а не эскалатора. Обувь явно неподходящую надел», — высказался пользователь с ником Мик Дерзай.

«Эскалаторы ужасные», — в ответ написала Наталья Жохова.