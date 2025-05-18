Удар был стремительный: пермский советский стрелок уничтожил несколько огневых точек врага, но сам погиб

Житель Пермского края Владимир Дмитриевич Черепанов — обладатель медали «За отвагу» и звания Героя Советского Союза Источник: Федеральный портал Истории России











Его фамилия известна многим жителям Пермского края. В честь него названа одна из центральных улиц в городе Березняки. Его имя носит местная школа-интернат. А люди гордятся своим земляком и рассказывают о подвиге Героя из поколения в поколение. Продолжаем цикл историй о бесстрашных воинах Великой Отечественной войны, обладателях ценной награды — медали «За отвагу», которые стали примерами мужества, стойкости и бесстрашия.

От вагоноремонтника до стрелка

Владимир Дмитриевич Черепанов родился в 1914 году в поселке Макеевка, расположенном в городе Березняки Пермского края. Здесь он учился и работал: окончил школу бригадного ученичества на станции Усольская и уже в 16 лет устроился сначала слесарем-автоматчиком по ремонту вагонов подвижного состава на паровозоремонтный завод. А вскоре был назначен бригадиром.

В 1942 году Владимира Черепанова призвали на фронт. Он был приписан к 639-му стрелковому полку. Пермский воин участвовал в обороне Сталинграда, был ранен и попал в госпиталь.

После лечения Черепанов продолжил воевать в составе 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Младший сержант выполнял миссию стрелка-автоматчика.

Стрелок — одна из основных боевых единиц стрелкового отделения в мотострелковом взводе, предназначенная для выполнения поставленной боевой задачи по поражению живой силы противника в ближнем бою с помощью личного оружия — автомата (карабина).

В каждом бою Владимир Черепанов отличался героизмом. Он не раздумывая выполнял любой приказ и отчаянно шел на врага. За стойкость и мужество, проявленные в сражениях, был награжден орденом Ленина и медалью «За отвагу».

Владимир Черепанов всегда был на первой линии и вел за собой боевых товарищей Источник: международный патриотический интернет-проект «Герои страны»











Личный пример

Практически в каждом бою сержант Черепанов был на переднем крае. Так произошло и в ночь на 22 сентября 1943 года. Тогда, в ходе форсирования Днепра Красной армией, у Зарубинцев шли кровопролитные битвы. В одной из них пермский красноармеец в числе первых в батальоне переправился через реку Днепр.

Удар советских бойцов по врагу был стремительным. Владимир Черепанов огнем из автомата и гранатами уничтожил сразу три огневые точки врага.

Форсирование продолжалось. В бою за село Зарубинцы стрелок Черепанов первым поднялся в атаку и личным примером повел за собой всех боевых товарищей. В уличных схватках он уничтожил около 15 немецких солдат и офицеров.

Впереди всех автоматчик Черепанов был и в боях за освобождение сёл Луковицы и Григоровка. На его личном счету в этих схватках — 11 солдат и офицеров. Но в одном из боев отважный сержант погиб. Ему было всего 29 лет…

Многие годы Владимир Черепанов числился пропавшим без вести. Пермский воин похоронен в братской могиле в селе Григоровка Каневского района Черкасской области Украины.

Многие годы Владимир Черепанов считался без вести пропавшим Источник: международный патриотический интернет-проект «Герои страны»











Имя его не забыто

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм при форсировании Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года красноармейцу Черепанову Владимиру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед советским государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 777 человек.

Сейчас о подвиге земляка жителям Пермского края напоминает одна из центральных улиц в городе Березняки. Именем отважного бойца названа также школа-интернат.

Мемориальные доски с портретом сержанта расположены на Доме офицеров в Перми и на железнодорожной станции города Березняки.

Памятная табличка с именем пермского Героя Владимира Черепанова установлена на Аллее Памяти Источник: местопамяти.рф









