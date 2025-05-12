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Город В Ярославской области введут новую меру социальной поддержки для семей с детьми

В Ярославской области введут новую меру социальной поддержки для семей с детьми

На что смогут рассчитывать жители региона с июля 2025 года

1 004
13 комментариев
В Ярославской области собираются ввести новую меру соцподдержки для семей с детьми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области собираются ввести новую меру соцподдержки для семей с детьми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области собираются ввести новую меру соцподдержки для семей с детьми

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области введут новую меру социальной поддержки для семей с детьми. Соответствующий проект закона губернатор Михаил Евраев внес в региональную думу 7 мая.

Речь идет о предоставлении подарочного комплекта детских принадлежностей для новорожденных. Такие наборы с 1 июня 2022 года уже выдаются семьям, в которых родился ребенок, в рамках социального проекта «Привет, малыш!». Сейчас оказание такой помощи решено закрепить законодательно.

«В связи с планируемым уточнением состава подарочных комплектов детских принадлежностей, изменением стоимости таких принадлежностей, а также в целях соблюдения требований статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации проектом закона предлагается указанное мероприятие, реализуемое в рамках социального проекта, предусмотреть в качестве меры социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как следует из данной формулировки, набор вещей в подарочном комплекте может измениться. Правда, пока не уточняется, как именно. При этом в силе останется условие для получения набора — государственная регистрация рождения ребенка на территории Ярославской области. При этом не важно, являются ли его родители гражданами России, иностранных государств или лицами без гражданства, также не имеет значения место их проживания.

Пока данную меру соцподдержки вводят как временную. Срок ее действия — с 15 июля 2025 года до 31 декабря 2027 года.

С начала реализации проекта в Ярославской области уже было выдано более 25 тысяч подарочных комплектов. Оплачивает их областной бюджет. Предполагается, что объем средств, которые потребуются для оказания меры соцподдержки, не изменятся по сравнению с той суммой, которая уже предусмотрена в казне на этот проект — 28 миллионов рублей в течение 2025–2027 годов.

Напомним, сейчас в состав подарочного набора входят пеленки, одежда, полотенце, плед и другие вещи.

Поддерживаете введение такой меры соцподдержки?

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Комментарии
13
Гость
48 минут
Когда откроют поликлинику взамен закрывшейся во Фрунзенском районе. Аванс подрядчику выплачен. Сроки уже переносились неоднократно. Кто-то в правительстве области или города отвечает за это? "Как ранее сообщалось в апреле подрядчик ООО «Алгоритм» получил 173 миллиона рублей аванса на проведение работ. Общая сумма составляет 444 миллиона рублей. Срок исполнения контракта на портале госзакупок значился 15 мая 2025 года."
Гость
1 час
"Ценные" специалисты в востоге.
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