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Город Первомай в Ярославле Обзор Спектакли, выставки, экскурсии: чем заняться в Ярославле на майских праздниках. Большая афиша

Спектакли, выставки, экскурсии: чем заняться в Ярославле на майских праздниках. Большая афиша

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11 комментариев
Афиша на майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RUАфиша на майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

Афиша на майские праздники

Источник:

Кирилл Поверинов \ 76.RU

Погода в Ярославле не радует теплом, но это не повод расстраиваться. На носу первомайские выходные. Давайте посмотрим, какие мероприятия пройдут в городе в первую часть праздников.

  1. 1 мая
  2. 2 мая
  3. 3 мая
  4. 4 мая
1

1 мая

ДК «Строитель»

  • 17:30 — хореографические спектакли «Давайте больше так не будем!» и «Саломея» (12+). Школы танца из Петрозаводска и Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «TRIBAL ACTION» покажут свои выступления в этническом современном стиле. Продолжительность — 2 часа, 2 отделения с антрактом. Стоимость билета — 300 рублей.

ДК «Энергетик»

  • 17:00 — дискотека «Мир. Труд. Май. Зажигай!» (18+). На сцене выступят трио «Вольный ветер» и ВИА «Квадрат». Стоимость входа — 600 рублей.

ДК «Магистраль»

  • 13:00 — музыкальная встреча «Цветущий и поющий май» (0+). В праздник Весны и Труда вас ждут любимые песни, душевные воспоминания и праздничная атмосфера. Вход свободный.

  • Персональная выставка Татьяны Беликовой «Цветочное настроение» (живопись, темпера) (0+). Вход свободный.

  • 16:00 — танцевальный вечер отдыха (18+). Цена билета — 300 рублей.

Остановка ул. Свердлова

  • 18:30 — театр в трамвае «Двери открываются» (16+). Вас ждет аудиоспектакль — лирическая история-признание в любви к Ярославлю. Стоимость билетов: льготный — 650 рублей, обычный — 1050 рублей.

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

Ул. Тверицкая набережная, д. 15

  • 10:30, 12:00, 16:30 — экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов. Вы узнаете историю эмальерного искусства и получите возможность создать свой собственный кулон под руководством мастера (6+). Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Цена билета — 2500 рублей.

Ярославский музей-заповедник

  • 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).

  • 11:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением выставки «Трапеза по-ярославски» (0+).

  • 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).

  • 13:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

  • 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).

Ярославский художественный музей (Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2)

  • 17:00 сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Обычный билет — 400 рублей, льготный — 300 рублей.

Гостиный двор (г. Ростов Великий)

  • 12:00 — большой детский праздник с участием шоу-группы «Мечта» (0+). На концерте вас будет ждать интерактивная зона для игр и «друг всех детей» Гусь-Обнимусь. Стоимость билета — 300 рублей.

2

2 мая

ДК им. Добрынина

  • 15:00 — литературно-музыкальное действие «Палец в рот не клади» (6+). В стенах дома культуры выступит народный коллектив ансамбль русской песни «Северянка». Цена билета — от 300 до 400 рублей.

ДК «Строитель»

  • 17:30 — гала-концерт «Страницы истории» (12+). В программе вы увидите яркие номера в народно-сценическом стиле от участников более чем 20 городов России. Цена — 300 рублей.

ДК «Энергетик»

  • 16:00 — отчетный концерт «Когда мои друзья со мной…» (0+). Стоимость билета — 300 рублей.

ДК «Магистраль»

  • Персональная выставка Татьяны Беликовой «Цветочное настроение» (0+)(живопись, темпера). Вход свободный.

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

Ул. Тверицкая набережная, д. 15

  • 10:30, 12:00, 16:30 — экскурсия и мастер-класс по росписи фигурных кулонов. Вы узнаете историю эмальерного искусства и получите возможность создать свой собственный кулон под руководством мастера (6+). Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Цена билета — 2500 рублей.

Ярославский музей-заповедник

  • 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).

  • 11:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).

  • 12:00, 14:00, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

  • 13:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением Спасо-Преображенского собора (0+).

  • 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением выставки «Иконы Ярославля XVI–XVIII вв.» (0+).

  • 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением выставки «Трапеза по-ярославски» (0+).

Летний сад (г. Переславль-Залесский)

  • 12:00 — лекция-инсценировка «Четыре эпохи Летнего сада» (0+).

3

3 мая

ДК «Магистраль»

  • 14:00 — концерт «Весенний благовест» (12+). Зрителей ждут духовные песнопения, которые затронут все струны души. Стоимость билета — 200 рублей.

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

Парк отель «Диево-Городище»

  • 16:00 — мероприятие «Субботник 2025» (16+). Масштабный эко-субботник и музыкальный фестиваль на берегу Волги! В фестивале примут участие такие музыкальные группы, как CREAM SODA, Сироткин, ЛАУД, Ilya Gadaev, Hespermen, Sasha Kustov, RLGN, ANY ACT, Easy Fresh, Arkadich, Reptiloid и многие другие. Стоимость билета — от 2500 до 8000 рублей.

Ярославский музей-заповедник

  • 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 15:30 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).

  • 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).

  • 12:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).

  • 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

Ярославский художественный музей

Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1

  • 13:00 — сборная экскурсия по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков» (0+) Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100.

Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2

  • 15:00 — сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Цена обычного билета — 400 рублей, льготного — 300.

Губернаторский дом. Волжская набережная, 23

  • 15:00 — музейный синематограф. Показ фильма «Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи»(2015) (12+). Фильм посвящен двум известным произведениям из собрания Русского музея: картинам Б. М. Кустодиева «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого» (1921) и В. В. Купцова «АНТ-20 „Максим Горький“ (1934).

Дом на Новинской. Тутаев, ул. Ленина, 59/8

  • 15:00 — сборная экскурсия по экспозиции Романово-Борисоглебского городского общественного банка (0+).

Летний сад (г. Переславль-Залесский)

  • 12:00 — парад ремесел. Выступят ведущий Алексей Кириллов и фольклорно-спортивный ансамбль «Казачий вар» (0+).

4

4 мая

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

Ярославский музей-заповедник

  • 11:00, 13:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

  • 12:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением выставки «Иконы Ярославля XVI–XVIII вв.» (0+).

  • 14:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением Спасо-Преображенского собора (0+).

Ярославский художественный музей

Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1

  • 13:00 — сборная экскурсия по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков» (0+). Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100.

Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2

  • 15:00 — сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Цена обычного билета — 400 рублей, льготного — 300.

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Комментарии
11
Гость
2 часа
ДК «Энергетик» 17:00 — дискотека «Мир. Труд. Май. Зажигай!» (18+). На сцене выступят трио «Вольный ветер» и ВИА «Квадрат». Стоимость входа — 600 рублей. Ляпинка рулит 😎
Гость
1 час
Труд Мир Май депутаты наливай шаурмою угощай !
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