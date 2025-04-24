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Город «Никакого уважения к покойникам!»: в Ярославле умерших повезли хоронить в ковше экскаватора — видео

«Никакого уважения к покойникам!»: в Ярославле умерших повезли хоронить в ковше экскаватора — видео

Власти прокомментировали ситуацию

652
4 комментария
Гробы загрузили в ковш трактора | Источник: Жесть Ярославль / TelegramГробы загрузили в ковш трактора | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Гробы загрузили в ковш трактора

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцев возмутило видео, размещенное в соцсетях, на котором зафиксировано, как люди в спецодежде вынимают два гроба из машины и перекладывают их в ковш трактора. После этого трактор уезжает. В посте упоминается, что ситуация произошла на Осташинском кладбище в Ярославле. Подобный случай был зафиксирован на Осташинском кладбище в 2023 году.

«Это сектор № 59, где хоронят безродных. Видео снято в начале прошлой недели», — пояснил порталу 76.RU автор поста — представитель Ярославского Союза похоронных организаций и крематориев.

Под постом много возмущенных комментариев.

«Бедные люди! Ужас какой… Никакого уважения к покойникам», — пишут ярославцы.

Людей повезли хоронить в ковше трактора

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Однако дело не только в отношении к телам усопших. Но и в деньгах. Захоронение покойных, у которых нет родных или семья не в состоянии оплатить похороны, проходит в рамках гарантированного перечня услуг по погребению. Он предоставляется за счет бюджета. Причем, с 1 февраля услуга подорожала на 795 рублей 77 копеек до 9 165 рублей 37 копеек. Занимается такими захоронениями в Ярославле АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

При этом в Ярославле в список погребальных услуг в рамках гарантированного перечня входит, в том числе, вынос гроба с телом умершего из ритуального автобуса и перенос его к месту захоронения на кладбище двумя рабочими специализированной службы.

Это прописано в приложении к постановлению мэрии Ярославля «О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела». То есть получается, что похоронщики не выполнили того, за что им платят деньги.

«По данному инциденту было проведено внутреннее расследование. Все виновные сотрудники понесут наказание», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

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Комментарии
8
Гость
21 минута
Позорники!!!!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
Гость
14 минут
Идёт освобождение доисторических территорий, идёт построение Многополярного Мира, власть в опасности а вы тут со своими правами надо потерпеть, отнестись с пониманием, а кто недоволен хороните сами, но не забывайте платить налоги и штрафы за всё
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