«Никакого уважения к покойникам!»: в Ярославле умерших повезли хоронить в ковше экскаватора — видео

Гробы загрузили в ковш трактора Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Ярославцев возмутило видео, размещенное в соцсетях, на котором зафиксировано, как люди в спецодежде вынимают два гроба из машины и перекладывают их в ковш трактора. После этого трактор уезжает. В посте упоминается, что ситуация произошла на Осташинском кладбище в Ярославле. Подобный случай был зафиксирован на Осташинском кладбище в 2023 году.

«Это сектор № 59, где хоронят безродных. Видео снято в начале прошлой недели», — пояснил порталу 76.RU автор поста — представитель Ярославского Союза похоронных организаций и крематориев.

Под постом много возмущенных комментариев.

«Бедные люди! Ужас какой… Никакого уважения к покойникам», — пишут ярославцы.

Людей повезли хоронить в ковше трактора Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Однако дело не только в отношении к телам усопших. Но и в деньгах. Захоронение покойных, у которых нет родных или семья не в состоянии оплатить похороны, проходит в рамках гарантированного перечня услуг по погребению. Он предоставляется за счет бюджета. Причем, с 1 февраля услуга подорожала на 795 рублей 77 копеек до 9 165 рублей 37 копеек. Занимается такими захоронениями в Ярославле АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

При этом в Ярославле в список погребальных услуг в рамках гарантированного перечня входит, в том числе, вынос гроба с телом умершего из ритуального автобуса и перенос его к месту захоронения на кладбище двумя рабочими специализированной службы.

Это прописано в приложении к постановлению мэрии Ярославля «О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела». То есть получается, что похоронщики не выполнили того, за что им платят деньги.