В Ярославле пройдет Пасхальный фестиваль. Публикуем полную афишу праздника

27 апреля в Ярославле состоится «Пасхальный фестиваль» (0+). Публикуем расписание мероприятий, которые будут проходить в этот день. Программа рассчитана на время с 11:00 до 17:00.
Начнется фестиваль с колокольного звона в Церкви Илии Пророка с 10:30 до 11:00. Основное действие будет происходить на сцене на Советской площади.
Мероприятия на Советской площади
11:00–11:05 — Тропарь праздника Воскресения Христова;
11:05–11:15 — выход ведущего и вступительное слово;
11:15–14:50 — приветствие губернатора области и Ярославской митрополии Русской Православной Церкви;
14:50–15:10 — выступления творческих коллективов;
15:10–15:40 — выступление хора «Возрождение», подведение итогов конкурса на лучшее оформление Пасхального стола, выступление народного коллектива ансамбля казачьей песни «Чарочка».
Рядом со сценой также будут оборудованы праздничные площадки:
11:00–13:00 — изготовление Большого Пасхального пирога;
11:00–17:00 — торговля церковной продукцией (12 приходов и монастырей);
11:00–17:00 — ярмарка сувенирной продукцией, мастер-классы ремесленников;
11:00–17:00 — зона фуд-корта;
11:00–17:00 — фотозона с аквагримом и шоу мыльных пузырей, роспись пасхальных яиц;
15:40–16:00 — выступление «Колокольные звоны» на колокольне Церкви Илии Пророка.
Как сообщили в пресс-службе агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, в расписании возможны изменения.
На время проведения фестиваля будет введено ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств с 18:00 25 апреля до 19:00 27 апреля на Советской площади.
«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения культурно-массового мероприятия „Пасхальный фестиваль“», — сообщили в мэрии Ярославской области.