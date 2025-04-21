В Ярославле пройдет Пасхальный фестиваль. Публикуем полную афишу праздника

Стало известно расписание пасхального фестиваля в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











27 апреля в Ярославле состоится «Пасхальный фестиваль» (0+). Публикуем расписание мероприятий, которые будут проходить в этот день. Программа рассчитана на время с 11:00 до 17:00.

Начнется фестиваль с колокольного звона в Церкви Илии Пророка с 10:30 до 11:00. Основное действие будет происходить на сцене на Советской площади.

Мероприятия на Советской площади

11:00–11:05 — Тропарь праздника Воскресения Христова;

11:05–11:15 — выход ведущего и вступительное слово;

11:15–14:50 — приветствие губернатора области и Ярославской митрополии Русской Православной Церкви;

14:50–15:10 — выступления творческих коллективов;

15:10–15:40 — выступление хора «Возрождение», подведение итогов конкурса на лучшее оформление Пасхального стола, выступление народного коллектива ансамбля казачьей песни «Чарочка».

Рядом со сценой также будут оборудованы праздничные площадки:

11:00–13:00 — изготовление Большого Пасхального пирога;

11:00–17:00 — торговля церковной продукцией (12 приходов и монастырей);

11:00–17:00 — ярмарка сувенирной продукцией, мастер-классы ремесленников;

11:00–17:00 — зона фуд-корта;

11:00–17:00 — фотозона с аквагримом и шоу мыльных пузырей, роспись пасхальных яиц;

15:40–16:00 — выступление «Колокольные звоны» на колокольне Церкви Илии Пророка.

Как сообщили в пресс-службе агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, в расписании возможны изменения.

На время проведения фестиваля будет введено ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств с 18:00 25 апреля до 19:00 27 апреля на Советской площади.