Мать отказалась, отец умер: 18-летняя красотка с тяжелой судьбой покорила своим вокалом всю страну — видео

От волшебного голоса Юли бегут мурашки. Просто послушайте! Источник: Городские медиа

В прошлом году Юлия Сысолятина, скромная школьница из Тюменской области, стала участницей популярного телешоу «Ты супер!» (16+) и покорила своим вокалом строгое звездное жюри. Прошла в финал, но не победила. Однако вовсе не считает это поражением: признаётся, что для нее такой результат — уже огромный успех.

«Мамой я называю тетю: я осталась без родителей в 10 месяцев. Нисколько не расстраиваюсь, что не выиграла в итоге [на шоу „Ты супер!“], потому что дойти до финала — уже победа. Поняла, что нужно двигаться дальше. Моя мечта — поступить на преподавателя по вокалу и заниматься с маленькими детьми», — призналась начинающая певица нашим коллегам из 72.RU.

Юля родилась в неблагополучной семье. Биологические родители злоупотребляли алкоголем. Позже отец попал за решетку, а после освобождения свел счеты с жизнью. С родной матерью девушка не общается.