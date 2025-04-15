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Город Мать отказалась, отец умер: 18-летняя красотка с тяжелой судьбой покорила своим вокалом всю страну — видео

Мать отказалась, отец умер: 18-летняя красотка с тяжелой судьбой покорила своим вокалом всю страну — видео

На долю девушки выпало немало серьезных испытаний, но она не сдается и идет только вперед

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1 комментарий

От волшебного голоса Юли бегут мурашки. Просто послушайте!

Источник:

Городские медиа

В прошлом году Юлия Сысолятина, скромная школьница из Тюменской области, стала участницей популярного телешоу «Ты супер!» (16+) и покорила своим вокалом строгое звездное жюри. Прошла в финал, но не победила. Однако вовсе не считает это поражением: признаётся, что для нее такой результат — уже огромный успех.

«Мамой я называю тетю: я осталась без родителей в 10 месяцев. Нисколько не расстраиваюсь, что не выиграла в итоге [на шоу „Ты супер!“], потому что дойти до финала — уже победа. Поняла, что нужно двигаться дальше. Моя мечта — поступить на преподавателя по вокалу и заниматься с маленькими детьми», — призналась начинающая певица нашим коллегам из 72.RU.

Юля родилась в неблагополучной семье. Биологические родители злоупотребляли алкоголем. Позже отец попал за решетку, а после освобождения свел счеты с жизнью. С родной матерью девушка не общается.

Мини-фильм о невероятно талантливой певице с тяжелой судьбой — смотрите чуть выше.

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Екатерина Бурлева
Журналист 72.RU
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Комментарии
1
Гость
16 апреля, 13:58
Замечательно, что девочке улыбнулась удача..Пусть и дальше её жизнь будет как хорошая песня..
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