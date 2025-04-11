Выбрался сам и спас сослуживца — южноуральский танкист вытащил из горящего танка боевого товарища

Василий Капитонович Сыпачёв — полный кавалер ордена Славы Источник: moypolk.ru











В годы Великой Отечественной войны жители Челябинской области бесстрашно и безустанно ковали Победу на фронте и в тылу. Челябинск тогда получил неофициальное название — Танкоград. Именно здесь, на Южном Урале выпускали знаменитые танки Т-34 и легендарные «Катюши». В Челябинской области были сформированы десятки воинских частей и соединений. По некоторым данным, на фронт ушли около миллиона человек. Более 200 тысяч не вернулись домой.

Мы продолжаем рассказывать о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы — о тех, кто не боялся рисковать жизнью, жертвовал собой ради Родины, и тех, чей подвиг навсегда останется в памяти поколений. Один из них — житель Челябинской области Василий Капитонович Сыпачёв.

Именем Василия Сыпачёва названа улица в Кыштыме Источник: патриотический интернет-проект «Герои страны»











Воевал за Родину и за погибших братьев

Василий Сыпачёв родился 9 января 1914 года в городе Кыштыме. А в 1938 году переехал в Карабаш. Работал слесарем на Карабашском медеплавильном комбинате в железнодорожном депо станции Пирит. Василию было 28 лет, когда его призвали в Красную армию. Два его брата погибли вскоре после начала Великой Отечественной войны.

Весь боевой путь Василий Сыпачёв прошёл в составе 242-й танковой бригады башенным стрелком танка Т-34 а позже командиром орудия. Воевал за Родину, за мирное небо над головой и за своих погибших братьев.

В плену горящей «капсулы»

В июле 1944 года во время Львовско-Сандомирской наступательной операции танкист Сыпачёв успешно справился с вражеским натиском — командуя танком, уничтожил три орудия, два миномета, три пулемета с расчетами и две повозки врага.



А вот в бою за деревню Олеско танк командира батальона, в котором воевал Сыпачёв, был обстрелян из засады и подбит. Экипаж танка — механик-водитель и командир батальона — были ранены. Сыпачёва сильно контузило. Несмотря на увечье, отважный танкист помог выбраться из горящей металлической машины комбату. Вместе с боевым товарищем они укрылись в глубокой воронке, а позже Василий доставил раненого командира в медпункт. И сам оказался в госпитале.

Первый третий орден Мужества

Подлечившись в медсанбате, Василий Сыпачёв снова вернулся в свою часть. И, как оказалось, не зря. В августе 1944 года, в бою за населённый пункт Стопница, благодаря умелым, решительным и правильным действиям, танкист уничтожил два фашистских танка. В этом бою от рук Сыпачёва погибли десятки вражеских солдат и офицеров.

Сыпачёв Василий Капитонович был награждён орденом Славы 3-й степени.

Документ о награждении Василия Сыпачёва Источник: podvignaroda.ru











Охота на «тигров» и снова орден

Образцы мужества и боевого мастерства Сыпачев показывал в каждой схватке. Так, в боях на Сандомирском плацдарме Сыпачёв безжалостно расправился с вражескими танками — меткими выстрелами уничтожил два «тигра» вместе с экипажем и до 40 фашистских солдат и офицеров.

В январе 1945 года во время наступательной операции на город Буско-Здруй случилось страшное — башню танка, которым командовал Сыпачёв, заклинило. Но ни страх навсегда остаться внутри машины, ни мощный натиск фашистов, не сломили танкиста. Экипаж Сыпачёва взял на таран вражеских «тигров».

За этот бой был представлен к награждению орденом Славы 2-й степени.

Полный кавалер ордена Славы

Практически в каждом бою бесстрашный танкист, командир орудия танка Т-34 старшина Сыпачёв проявлял мужество и героизм. В боях за город Люблинец метким огнем из своей пушки подавил огонь трех пушек и четырех пулеметных точек противника, уничтожил более десятка немецких агрессоров. В боях за населённый пункт Тост уничтожил две пушки, три автомашины, два пулемёта и около 30 вражеских солдат и офицеров.

В трудной обстановке старшина Сыпачёв не раздумывая и бесстрашно выходил из танка, чтобы провести разведку.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками Сыпачев был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.