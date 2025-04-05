Собирают сотню за день: показываем, откуда в Ярославле берутся электросамокаты

В Ярославле начали восстанавливать электросамокаты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле открылся центр по восстановлению электросамокатов. В производственных цехах МТС «Юрент» рабочие разбирают неисправные самокаты, восстанавливают комплектующие или заменяют их новыми, собирают, красят и после проверки отправляют в разные города России.

Юрент — сервис для аренды электросамокатов, велосипедов и электровелосипедов, а так же портативных аккумуляторов. Сервис запустили в 2018 году компания ООО «ЮрентБайк.ру», которая входит в группу компаний МТС. В Ярославле центр по восстановлению открыли в 2024 году.

«При приеме самоката полностью разбирают. Далее проходит дефектовка каждой детали, восстановительные работы, зачистки и покраска. Из готовых изделий мы собираем самокаты. Рабочие обклеивают корпус, навешивают электрокомпоненты и проводят контроль. После этого самокаты отправляются в города России», — рассказал директор сборочных цехов Ренат Курамбаев.

В этом фоторепортаже показываем, как проходит процесс восстановления электросамокатов.

Так выглядит зона приемки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для рабочих создали специальные столы для разборки самокатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На фото — разборка старых самокатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь восстановленные детали красят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самокаты разбирают на станках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пескоструйной обработкой проходят по каждой детали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В отдельном помещении проходит лазерная обработка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Восстановленные и новые детали приходят на склад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это комплектующие готовы к сборке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В день собирается 100 самокатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На фронт сайде в самокат вживляют электронику Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так выглядит сборочный цех Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждая рама имеет свой уникальный номер, чтобы отслеживать жизненный цикл самоката Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Готовые самокаты выставлены в ряды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь их обклеивают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А так же проводят проверку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









