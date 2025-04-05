Собирают сотню за день: показываем, откуда в Ярославле берутся электросамокаты

В Ярославле открылся центр по восстановлению электросамокатов. В производственных цехах МТС «Юрент» рабочие разбирают неисправные самокаты, восстанавливают комплектующие или заменяют их новыми, собирают, красят и после проверки отправляют в разные города России.
Юрент — сервис для аренды электросамокатов, велосипедов и электровелосипедов, а так же портативных аккумуляторов. Сервис запустили в 2018 году компания ООО «ЮрентБайк.ру», которая входит в группу компаний МТС. В Ярославле центр по восстановлению открыли в 2024 году.
«При приеме самоката полностью разбирают. Далее проходит дефектовка каждой детали, восстановительные работы, зачистки и покраска. Из готовых изделий мы собираем самокаты. Рабочие обклеивают корпус, навешивают электрокомпоненты и проводят контроль. После этого самокаты отправляются в города России», — рассказал директор сборочных цехов Ренат Курамбаев.
В этом фоторепортаже показываем, как проходит процесс восстановления электросамокатов.