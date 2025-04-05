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Город фоторепортаж Собирают сотню за день: показываем, откуда в Ярославле берутся электросамокаты

Собирают сотню за день: показываем, откуда в Ярославле берутся электросамокаты

Фоторепортаж с производства

2 055
9 комментариев
В Ярославле начали восстанавливать электросамокаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали восстанавливать электросамокаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали восстанавливать электросамокаты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле открылся центр по восстановлению электросамокатов. В производственных цехах МТС «Юрент» рабочие разбирают неисправные самокаты, восстанавливают комплектующие или заменяют их новыми, собирают, красят и после проверки отправляют в разные города России.

Юрент — сервис для аренды электросамокатов, велосипедов и электровелосипедов, а так же портативных аккумуляторов. Сервис запустили в 2018 году компания ООО «ЮрентБайк.ру», которая входит в группу компаний МТС. В Ярославле центр по восстановлению открыли в 2024 году.

«При приеме самоката полностью разбирают. Далее проходит дефектовка каждой детали, восстановительные работы, зачистки и покраска. Из готовых изделий мы собираем самокаты. Рабочие обклеивают корпус, навешивают электрокомпоненты и проводят контроль. После этого самокаты отправляются в города России», — рассказал директор сборочных цехов Ренат Курамбаев.

В этом фоторепортаже показываем, как проходит процесс восстановления электросамокатов.

Так выглядит зона приемки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит зона приемки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит зона приемки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для рабочих создали специальные столы для разборки самокатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля рабочих создали специальные столы для разборки самокатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для рабочих создали специальные столы для разборки самокатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На фото&nbsp;— разборка старых самокатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фото&nbsp;— разборка старых самокатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фото — разборка старых самокатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь восстановленные детали красят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь восстановленные детали красят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь восстановленные детали красят

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самокаты разбирают на станках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамокаты разбирают на станках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самокаты разбирают на станках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пескоструйной обработкой проходят по каждой детали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПескоструйной обработкой проходят по каждой детали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пескоструйной обработкой проходят по каждой детали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В отдельном помещении проходит лазерная обработка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ отдельном помещении проходит лазерная обработка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В отдельном помещении проходит лазерная обработка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Восстановленные и новые детали приходят на склад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВосстановленные и новые детали приходят на склад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Восстановленные и новые детали приходят на склад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это комплектующие готовы к сборке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто комплектующие готовы к сборке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это комплектующие готовы к сборке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В день собирается 100 самокатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ день собирается 100 самокатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В день собирается 100 самокатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На фронт сайде в самокат вживляют электронику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фронт сайде в самокат вживляют электронику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фронт сайде в самокат вживляют электронику

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит сборочный цех | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит сборочный цех | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит сборочный цех

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая рама имеет свой уникальный номер, чтобы отслеживать жизненный цикл самоката | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждая рама имеет свой уникальный номер, чтобы отслеживать жизненный цикл самоката | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая рама имеет свой уникальный номер, чтобы отслеживать жизненный цикл самоката

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Готовые самокаты выставлены в ряды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГотовые самокаты выставлены в ряды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Готовые самокаты выставлены в ряды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь их обклеивают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь их обклеивают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь их обклеивают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же проводят проверку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА так же проводят проверку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же проводят проверку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль прибыло 17 тысяч самокатов. Из них 6800 уже собрали и отправили в города России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославль прибыло 17 тысяч самокатов. Из них 6800 уже собрали и отправили в города России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль прибыло 17 тысяч самокатов. Из них 6800 уже собрали и отправили в города России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Электросамокат Самокат Транспорт Производство Сборка
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Комментарии
9
Инженер1
7 часов
Могут же, если захотят. Хоть и переборка старого китайского.
Гость
6 часов
Штрафы в Москве. За езду вдвоем — 3000 рублей. За езду в состоянии алкогольного опьянения грозит самый большой штраф — 150 000 рублей, 15 суток ареста и пожизненная блокировка аккаунта. Однако если по вине пользователя электросамоката случится ДТП, то суммарный штраф может дойти до 200 000 рублей: За повреждение самоката — 35 000 рублей. К примеру, в прошлом году сервис «МТС Юрент» оштрафовал пользователя на 100 000 рублей как раз за езду вдвоем на одном самокате. При бронировании каждый клиент привязывает свою банковскую карту, поэтому списать средства сервису не составило труда.
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