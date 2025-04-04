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Осколок в груди носил до последнего. Как удалось выжить южноуральскому командиру артиллерии в страшном бою

И сколько вражеской бронетехники сумел уничтожить Николай Шишкин

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Челябинский артиллерист прошел всю войну и оставил свою подпись на стене Рейхстага | Источник: moypolk.ru Челябинский артиллерист прошел всю войну и оставил свою подпись на стене Рейхстага | Источник: moypolk.ru

Челябинский артиллерист прошел всю войну и оставил свою подпись на стене Рейхстага

Источник:

moypolk.ru

История Николая Шишкина — не просто воспоминания о прошлом, это настоящий урок мужества и героизма. Южноуральский артиллерист решительно шел в наступление и сражался с врагом, даже понимая его превосходство. На его личном счету — около 30 единиц бронетехники противника. Николай Шишкин прошел путь от Карельского перешейка до Берлина, расписался на стене Рейхстага и стал участником первого Парада Победы на Красной площади в Москве.

Первый тяжелый бой

Николай Шишкин родился в Челябинске 19 декабря 1921 года в семье рабочих. С золотой медалью окончил семилетнюю среднюю школу в Петропавловске и без экзаменов поступил на металлургический факультет Уральского политехнического института в Свердловске. Но получить диплом о высшем образовании Николаю было не суждено. Началась советско-финская война…

18-летний мальчишка добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, прошел курс боевой подготовки в качестве наводчика орудия и был переброшен на Карельский перешеек.

Позже Николай Константинович вспоминал, как в одном из боев финны прорвались к штабу полка. Орудие у его расчета было неисправно: не работал накатник. Но это не остановило: артиллеристы открыли огонь по противнику, накатывая пушку вручную.

— Боевое крещение наш расчет принял, когда по пояс в снегу и в мороз до 50 градусов тянул за атакующей пехотой полковую 76-миллиметровую пушку на лямках, а потом и стволом вперед, — описывал Николай Константинович Шишкин в своих книгах и интервью.

Николай Шишкин: «Боевое крещение в минус 50, когда тянул полковую 76-миллиметровую пушку на лямках» | Источник: moypolk.ru Николай Шишкин: «Боевое крещение в минус 50, когда тянул полковую 76-миллиметровую пушку на лямках» | Источник: moypolk.ru

Николай Шишкин: «Боевое крещение в минус 50, когда тянул полковую 76-миллиметровую пушку на лямках»

Источник:

moypolk.ru

Приказы не обсуждаются

В 1940 году стрелковый полк Шишкина был переброшен на полуостров Ханко для обороны военно-морской базы Балтийского флота. Николая Шишкина назначили командиром орудия. Основной задачей бригады стала подготовка оборонительных сооружений на перешейке и по берегам, обустройство границы, строительство жилья.

В мае 1941 года Шишкина должны были демобилизовать. Но в середине июня полку было приказано занять боевые позиции на границе. Приказы, как известно, не обсуждаются…

— На позицию было доставлено около 200 боевых снарядов. Вокруг дзотов и артиллерийских орудий установили минные поля. Впереди был вырыт противотанковый ров, в несколько рядов натянута колючая проволока, — делился Николай Шишкин.

В таком состоянии, когда буквально каждый шаг мог стать последним, полк находился до начала Великой Отечественной войны.

За активную работу по оборудованию границы народный комиссар Военно-Морского Флота СССР адмирал Н. Г. Кузнецов вручил артиллеристу часы с гравировкой: «Красноармейцу Шишкину Николаю Константиновичу».

В одном из боев Шишкин с товарищем уничтожил более 200 вражеских солдат | Источник: moypolk.ru В одном из боев Шишкин с товарищем уничтожил более 200 вражеских солдат | Источник: moypolk.ru

В одном из боев Шишкин с товарищем уничтожил более 200 вражеских солдат

Источник:

moypolk.ru

Документ о награждении Николая Шишкина орденом Красного Знамени | Источник: moypolk.ru Документ о награждении Николая Шишкина орденом Красного Знамени | Источник: moypolk.ru

Документ о награждении Николая Шишкина орденом Красного Знамени

Источник:

moypolk.ru

По колпаку дзота — огонь!

Тот страшный день, когда Германия напала на нашу страну, Николай Шишкин вспоминал с особым ужасом. Рассказывал, как видел первые самолеты с черно-белой свастикой, подбитые советскими солдатами.

Орудийный расчет Шишкина по-прежнему находился на полуострове Ханко, прикрывал промежуток между пулеметными дзотами.

В ночь с 30 июня на 1 июля 1941 года противник атаковал территорию. Артиллерийский расчет Николая Шишкина и пулеметчики Ивана Емельянова сумели отразить натиск — уничтожили более 200 вражеских солдат и офицеров, из которых 40 — на личном счету расчета Николая Шишкина.

Николай Константинович в одной из своих книг делился:

— Я увидел, как немецкие солдаты пытались забросать гранатами один из наших пулеметных расчетов, взобравшись на крышу второго дзота. И тогда командир пулеметного взвода лейтенант Иван Емельянов вызвал огонь на себя. Непросто мне было подать команду: «По колпаку дзота. Шрапнелью… ОГОНЬ!» Сразу после выстрела вижу, как немцев словно ветром сдуло с дзота, но другие пытаются по ложбинке обойти нашу оборону. Исход боя решали минуты… Расчет выпустил почти весь заготовленный боезапас, осталось только несколько снарядов.

На врага в одиночку

Оборона Ханко продлилась 164 дня. Вскоре стрелковую бригаду Шишкина эвакуировали в осажденный Ленинград.

Во время попытки прорыва блокады Ленинграда, в результате авиабомбардировки Николая Шишкина контузило. Но это не помешало отважному челябинскому командиру продолжить бой — он в одиночку развернул орудие в сторону контратакующей пехоты противника и рассеял ее прицельным огнем.

За этот бой Шишкина наградили второй медалью «За отвагу».

Документ о награждении медалью «За отвагу» | Источник: moypolk.ru Документ о награждении медалью «За отвагу» | Источник: moypolk.ru

Документ о награждении медалью «За отвагу»

Источник:

moypolk.ru

Во время прорыва Ленинграда Шишкин в одиночку рассеял противника огнем | Источник: moypolk.ru Во время прорыва Ленинграда Шишкин в одиночку рассеял противника огнем | Источник: moypolk.ru

Во время прорыва Ленинграда Шишкин в одиночку рассеял противника огнем

Источник:

moypolk.ru

И снова в бой

Вскоре Николая Шишкина направили на учебу в Саратовское артиллерийское училище. А в апреле 1943-го, после его окончания, в звании лейтенанта Шишкина назначили командиром самоходной артиллерийской установки СУ-152. За машиной нужно было ехать в родной Челябинск, где формировался 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. В его составе южноуралец был снова направлен на фронт.

Первый бой в качестве артиллериста-самоходчика Николай Шишкин принял на реке Нугрь во время Курской битвы. При наступлении на немецкие позиции его экипаж уничтожил несколько танков противника и противотанковое орудие.

Из 49 дней, в течение которых длилась Курская битва, 30 дней батарея Шишкина находилась в боях — подбила десятки танков противника, заняла совместно с танкистами и пехотой многие укрепленные пункты орловского плацдарма противника.

Вскоре полк стал 376-м гвардейским тяжелым танко-самоходным и был передан в состав 5-й гвардейской танковой армии.

Шишкин был награжден орденом Красной Звезды и назначен командиром батареи в звании старшего лейтенанта.

«Повезло тебе, парень»

В апреле 1944 года 5-я гвардейская танковая армия вела бои на Правобережной Украине, в Карпатах. А в июне армию перебросили в Белоруссию. В ходе операции «Багратион» бригада была введена в прорыв на минском направлении. Там вражеский снаряд и застал Николая Шишкина, командир был тяжело ранен осколком.

— Вдруг взрыв, удар. Как будто кто-то со всей силы ударил палкой по пряжке ремня. Стою. Что-то теплое разливается под гимнастеркой. Потом, когда в палатке полевого госпиталя меня оперировали, врач сказал: «Повезло же тебе, парень». Осколок сидел так глубоко, что до него врач не смог добраться. Он так и сидит во мне уже седьмой десяток лет, — рассказывал Николай Константинович.

Советские войска овладели населенным пунктом Бобр, дорога на Борисов и Минск была открыта.

За умелые действия старший лейтенант Шишкин был награжден орденом Красного Знамени.

Документ о награждении орденом Красной Звезды | Источник: moypolk.ru Документ о награждении орденом Красной Звезды | Источник: moypolk.ru

Документ о награждении орденом Красной Звезды

Источник:

moypolk.ru

Это Победа!

Николай Шишкин участвовал в боях на Брянском, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах, в Восточно-Прусской и Берлинской операциях.

В январе 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции под Эльбингом батарея Шишкина в течение трех суток отражала многочисленные атаки танков и пехоты и удерживала узел дорог в районе Гросс-Штобой, чтобы не допустить прорыва немцев на запад. В условиях нехватки боеприпасов дело доходило до рукопашных схваток, в ход шли гранаты.

Артиллеристы выдержали. Взяли в плен несколько десятков солдат противника.

Николай Шишкин был повторно представлен к званию Героя Советского Союза, награжден вторым орденом Красного Знамени.

День Победы Шишкин встретил под Берлином и оставил свою подпись на Рейхстаге. А 24 июня 1945 года принял участие в первом Параде Победы. По примерным подсчетам Николая Шишкина, за годы войны ему удалось уничтожить до 30 единиц бронетехники противника.

И всё-таки он получил диплом

Несмотря на то что металлургом Николай Шишкин так и не стал, он всё же сумел получить высшее образование и внести огромный вклад в развитие военной науки.

Шишкин окончил Военную академию бронетанковых войск, а после поступил в адъюнктуру. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал доктором военных наук, профессором. Работал на кафедре тактики. На Кубе готовил группу офицеров высшего военно-политического руководства РВС по вопросам оперативного искусства и тактики. Читал лекции в странах Варшавского договора.

После ухода из армии занимался исследовательской, преподавательской и научной работой. Являлся членом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Николай Шишкин внес огромный вклад в развитие военной науки | Источник: moypolk.ru Николай Шишкин внес огромный вклад в развитие военной науки | Источник: moypolk.ru
Орден Красной Звезды | Источник: moypolk.ru Орден Красной Звезды | Источник: moypolk.ru
Орден «Знак Почета» | Источник: moypolk.ru Орден «Знак Почета» | Источник: moypolk.ru
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Орден Красного ЗнамениОрден Красного Знамени

Россыпь заслуженных наград

Николай Константинович Шишкин был дважды награжден орденом Красного Знамени и дважды — орденом Красной Звезды. Носил на груди орден Отечественной войны I и II степени, орден «Знак Почета», орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени. На военном кителе ветерана красовалось 30 медалей, среди них — две «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Кроме того, Николай Шишкин имел негосударственные награды: орден Святого Александра Невского и орден Ломоносова. Носил почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный профессор Военной академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского», действительный член Академии военных наук.

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