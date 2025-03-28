«Отзывчивый человек»: в Ярославской области скончался главврач ЦРБ

В Ярославской области 27 марта скончался главный врач Переславской центральной районной больницы Михаил Князюк. Об этом сообщили в местной администрации.
Михаил Князюк избирался депутатом Переславль-Залесской городской думы первого, второго, третьего и четвертого созывов с 1994 по 2008 годы.
«И здесь он делал все от него зависящее, чтобы не только здравоохранение, но жизнь города и сельских территорий менялась к лучшему. <…> Доктор Михаил Иванович Князюк останется в нашей памяти как профессионал высочайшего уровня, ответственный руководитель, отзывчивый человек», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.
До того как стать главным врачом Переславской ЦРБ, Михаил Князюк проработал 20 лет главным врачом районной санэпидстанции.
Коллеги Михаила Князюка рассказали, что в 1982 году ему присвоили звание «Отличник здравоохранения», в 1995 году — звание «Заслуженный врач РФ», медаль «За заслуги перед городом Переславль-Залесским». В 2007 году Михаил Князюк получил медаль «За доблестный труд». Также часто он награждался почетными грамотами.
Прощание с Михаилом Князюком назначили на 28 марта. Отпевание пройдет в 10:00 в церкви Сорока мучеников.