«Отзывчивый человек»: в Ярославской области скончался главврач ЦРБ

Михаилу Князюку было 87 лет Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области 27 марта скончался главный врач Переславской центральной районной больницы Михаил Князюк. Об этом сообщили в местной администрации.

Михаил Князюк избирался депутатом Переславль-Залесской городской думы первого, второго, третьего и четвертого созывов с 1994 по 2008 годы.

«И здесь он делал все от него зависящее, чтобы не только здравоохранение, но жизнь города и сельских территорий менялась к лучшему. <…> Доктор Михаил Иванович Князюк останется в нашей памяти как профессионал высочайшего уровня, ответственный руководитель, отзывчивый человек», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.

До того как стать главным врачом Переславской ЦРБ, Михаил Князюк проработал 20 лет главным врачом районной санэпидстанции.

Коллеги Михаила Князюка рассказали, что в 1982 году ему присвоили звание «Отличник здравоохранения», в 1995 году — звание «Заслуженный врач РФ», медаль «За заслуги перед городом Переславль-Залесским». В 2007 году Михаил Князюк получил медаль «За доблестный труд». Также часто он награждался почетными грамотами.