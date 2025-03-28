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«Отзывчивый человек»: в Ярославской области скончался главврач ЦРБ

Власти назвали дату прощания с Михаилом Князюком

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1 комментарий
Михаилу Князюку было 87 лет | Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUМихаилу Князюку было 87 лет | Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Михаилу Князюку было 87 лет

Источник:

Администрация Переславля-Залесского / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 27 марта скончался главный врач Переславской центральной районной больницы Михаил Князюк. Об этом сообщили в местной администрации.

Михаил Князюк избирался депутатом Переславль-Залесской городской думы первого, второго, третьего и четвертого созывов с 1994 по 2008 годы.

«И здесь он делал все от него зависящее, чтобы не только здравоохранение, но жизнь города и сельских территорий менялась к лучшему. <…> Доктор Михаил Иванович Князюк останется в нашей памяти как профессионал высочайшего уровня, ответственный руководитель, отзывчивый человек», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.

До того как стать главным врачом Переславской ЦРБ, Михаил Князюк проработал 20 лет главным врачом районной санэпидстанции.

Коллеги Михаила Князюка рассказали, что в 1982 году ему присвоили звание «Отличник здравоохранения», в 1995 году — звание «Заслуженный врач РФ», медаль «За заслуги перед городом Переславль-Залесским». В 2007 году Михаил Князюк получил медаль «За доблестный труд». Также часто он награждался почетными грамотами.

Прощание с Михаилом Князюком назначили на 28 марта. Отпевание пройдет в 10:00 в церкви Сорока мучеников.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Умер врач Переславль-Залесский Прощание
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Комментарии
1
Гость
4 часа
🙏🙏🙏Соболезнование родным м близким
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