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Город Умер Бедрос Киркоров онлайн-трансляция Гроб вынесли под аплодисменты. Как в Москве хоронят Бедроса Киркорова — онлайн-трансляция

Гроб вынесли под аплодисменты. Как в Москве хоронят Бедроса Киркорова — онлайн-трансляция

MSK1.RU показывает, как Россия провожает в последний путь народного артиста

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4 комментария

21 марта в Москве проходит церемония прощания с народным артистом России и Болгарии, отцом Филиппа Киркорова — Бедросом. Певца проводили в последний путь в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Всё о том, как страна прощается с шоуменом, — собираем в режиме онлайн.

Анастасия Харитонова

Филипп и его дети кинули горсти земли на крышку гроба, который опустили в могилу.

Источник:
Гроб вынесли под аплодисменты. Как в Москве хоронят Бедроса Киркорова — онлайн-трансляция | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUГроб вынесли под аплодисменты. Как в Москве хоронят Бедроса Киркорова — онлайн-трансляция | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:
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Анастасия Харитонова

Прощающиеся с Бедросом Киркоровым переместились к шатру. Туда же принесли и гроб.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:

В шатре выставлены фотографии Бедроса разных лет и звучат песни в его исполнении, передает корреспондент MSK1.RU.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:
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Анастасия Харитонова

Гроб вынесли из зала прощания на Троекуровском кладбище под аплодисменты.

Источник:
Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
Источник:
Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
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Анастасия Харитонова

Из зала прощания вышли певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным.

Источник: Эльдар КочесоковИсточник: Эльдар Кочесоков
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Анастасия Харитонова

Президент журнала «Модный Дом» Беатрис Малахова рассказала MSK1.RU об участии Бедроса в мире дизайна одежды.

«Бедрос был наш друг, большой друг компании. И Бедрос был постоянно в жюри. Он был большой друг Славы Зайцева и постоянно с нами в жюри. Это был светлый человек, до последнего дня он поддерживал… Приходил в жюри и поддерживал молодые таланты, совершенно бескорыстно. Очень любил общение, у него были большие планы на будущее. И до последнего дня все желающие с ним фотографироваться, дети, взрослые, — для каждого у него было доброе слово, улыбка, он никому не отказывал», — вспомнила президент журнала «Модный Дом».

<p>Беатрис Малахова</p><p>Беатрис Малахова</p>

И последняя фотография, которой я очень дорожу: мы в жюри все вместе, его светлейшая улыбка. Он был очень благодарный, светлый, талантливый человек.

Президент журнала «Модный Дом» — о Бедросе Киркорове

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Анастасия Харитонова

Актриса и певица Елена Воробей рассказала корреспонденту MSK1.RU, каким Бедрос остался в ее памяти.

«Талант и человеческие качества, главные составляющие в семье Киркоровых — это от Бедроса. За ним никогда не было никаких скандалов. Очень светло, по делу, профессионально, красиво, достойно», — поделилась своими мыслями артистка Елена Воробей.

Артистка Елена Воробей рассказала, каким ей запомнился Бедрос Киркоров

Источник:
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Анастасия Харитонова

У гроба остались те, кто желает лично проститься с Бедросом.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:
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Анастасия Харитонова

В зале прощания попросили остаться лишь наиболее близких Бедросу людей. Большинство артистов выходит. Наши корреспонденты заметили Регину Тодоренко с Владом Топаловым, Григория Лепса, Александра и Екатерину Стриженовых и других звезд.

Регина Тодоренко и Влад Топалов | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUРегина Тодоренко и Влад Топалов | Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Источник:

Григорий Лепс. Артист отказался от комментариев

Источник:

Александр и Екатерина Стриженовы

Источник:

Елена Воробей

Источник:

Игорь Гуляев тоже вышел из зала — дизайнер приезжал проститься с Бедросом. На основателе одноименного модного дома надето пальто собственного бренда: буквально четыре дня назад он представил новую коллекцию на показе «Московской недели моды».

Дизайнер Игорь Гуляев

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Анастасия Харитонова

В зале прощания на Троекуровском кладбище объявили минуту молчания в память о Бедросе Киркорове.

Источник:

После минуты молчания зал наполнили аплодисменты.

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Анастасия Харитонова

Григорий Лепс тоже сказал свое слово в зале прощания. Он отметил, что очень уважал ушедшего.

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«Я очень уважал этого человека за его голос. Несмотря на то, что человек прожил довольно долгую жизнь, очень яркую… Ему было больше 85 лет, а пел он так, будто был молодым. Сохранил свой голос. Искренне жаль, что этот человек ушел из жизни внезапно. Мы прощаемся с этим человеком, который действительно жизнерадостный, жизнелюбивый, прекрасный отец и муж», — рассказал в зале Григорий Лепс.

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Анастасия Харитонова

Филипп Киркоров произнес небольшую речь в траурном зале на Троекуровском кладбище.

Источник:
<p>Филипп Киркоров</p><p>Филипп Киркоров</p>

У каждого из нас есть два крыла: мама, отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить.

«Браво, артист! Прощай, папа», — сказал артист у гроба отца.

Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
Источник:

Певец вспомнил один из последних моментов, проведенных с отцом.

«За несколько дней до смерти я был в командировке. Перед отъездом к нему заглянул, и он снял с руки перстень, который ему достался от его отца. И сказал слова: „надень, пожалуйста. Я хочу передать фамильный перстень, чтобы он передавался из поколения в поколение по мужской линии“. „Ладно, пап, все мы смертные, значит — это будет переходить из поколения в поколение“… С этого дня я перстень ношу, буду носить. Он немножко велик, но ничего», — рассказал Филипп, потрогав упомянутый перстень на пальце.

Источник:
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Анастасия Харитонова

В зал, где пройдет прощание с Бедросом Киркоровым, собралась большая очередь. Внутри началась гражданская панихида.

Источник: Индира ЛебедеваИсточник: Индира Лебедева
Источник:

Также проститься с Бедросом приехали певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, артисты Григорий Лепс, Александр Ревва, Владислав Топалов и Елена Воробей.

Источник: Эльдар КочесоковИсточник: Эльдар Кочесоков
Источник:
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Анастасия Харитонова

На кладбище проститься приехали Мария Захарова и Дмитрий Песков

Церемония прощания продолжается уже на кладбище. К траурному залу на Троекуровском приехали Дмитрий Песков и Мария Захарова.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:

Пресс-секретарь президента России отметил не только талант Бедроса, но и его человеческие качества.

Источник:

«Сегодня прощание с Бедросом, уникальным человеком. Он прошел всю войну. Ветеран войны, человек искусства. Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве, в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей и действительно был уникальным человеком. Поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — поделился Дмитрий Песков.

Мария Захарова отметила, что не могла не прийти проститься с Бедросом Киркоровым, и тоже отметила, что Бедрос отстоял памятник Алеше в Болгарии.

Источник:

«Человек, который силой слова и силой служению искусству сближал народы. Сейчас многие деятели культуры выступают за отмену культуры и других деятелей, а он положил жизнь свою, чтобы сближать народы нашей страны, чтобы это были единая жизнь, единая судьба. Болгарии столько исторически приходилось переживать. Помимо этого, он отстоял памятник Алеше. Я помню, как Бедрос Киркоров сердце положил, чтобы памятник Алеше отстоять — как он привлекал общественность, звонил во все колокола. Он был на передовой тогда, когда многие не понимали, чтобы это стало системой», — заявила Мария Захарова.

<p>Мария Захарова</p><p>Мария Захарова</p>

Поэтому в этот день я не могла не прийти и попрощаться лично. Мы не так часто пересекались, но его вклад, что памятник Алеше стоит, неоценим.

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Анастасия Харитонова

Прощание с Бедросом Киркоровым в церкви подошло к концу. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник:

Филипп Киркоров вновь принял соболезнования от тех, кто пришел проститься с его отцом.

Источник: Анна Селина / MSK1.RUИсточник: Анна Селина / MSK1.RU
Источник:
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
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Источник: Динара Кафискина / MSK1.RUИсточник: Динара Кафискина / MSK1.RU
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Комментарии
4
Гость
3 часа
Прямо нескончаемые очереди на прощание, как к мавзолею.
Гость
2 часа
Давайте каждый начнет писать про свои утраты, а не только Филя.
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