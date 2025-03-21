Гроб вынесли под аплодисменты. Как в Москве хоронят Бедроса Киркорова — онлайн-трансляция

Церемония прощания продолжается уже на кладбище. К траурному залу на Троекуровском приехали Дмитрий Песков и Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России отметил не только талант Бедроса, но и его человеческие качества.

«Сегодня прощание с Бедросом, уникальным человеком. Он прошел всю войну. Ветеран войны, человек искусства. Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве, в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей и действительно был уникальным человеком. Поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — поделился Дмитрий Песков.

Мария Захарова отметила, что не могла не прийти проститься с Бедросом Киркоровым, и тоже отметила, что Бедрос отстоял памятник Алеше в Болгарии.