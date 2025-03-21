Гроб вынесли под аплодисменты. Как в Москве хоронят Бедроса Киркорова — онлайн-трансляция

21 марта в Москве проходит церемония прощания с народным артистом России и Болгарии, отцом Филиппа Киркорова — Бедросом. Певца проводили в последний путь в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Всё о том, как страна прощается с шоуменом, — собираем в режиме онлайн.
Филипп и его дети кинули горсти земли на крышку гроба, который опустили в могилу.
Прощающиеся с Бедросом Киркоровым переместились к шатру. Туда же принесли и гроб.
В шатре выставлены фотографии Бедроса разных лет и звучат песни в его исполнении, передает корреспондент MSK1.RU.
Гроб вынесли из зала прощания на Троекуровском кладбище под аплодисменты.
Из зала прощания вышли певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным.
Президент журнала «Модный Дом» Беатрис Малахова рассказала MSK1.RU об участии Бедроса в мире дизайна одежды.
«Бедрос был наш друг, большой друг компании. И Бедрос был постоянно в жюри. Он был большой друг Славы Зайцева и постоянно с нами в жюри. Это был светлый человек, до последнего дня он поддерживал… Приходил в жюри и поддерживал молодые таланты, совершенно бескорыстно. Очень любил общение, у него были большие планы на будущее. И до последнего дня все желающие с ним фотографироваться, дети, взрослые, — для каждого у него было доброе слово, улыбка, он никому не отказывал», — вспомнила президент журнала «Модный Дом».
И последняя фотография, которой я очень дорожу: мы в жюри все вместе, его светлейшая улыбка. Он был очень благодарный, светлый, талантливый человек.
Актриса и певица Елена Воробей рассказала корреспонденту MSK1.RU, каким Бедрос остался в ее памяти.
«Талант и человеческие качества, главные составляющие в семье Киркоровых — это от Бедроса. За ним никогда не было никаких скандалов. Очень светло, по делу, профессионально, красиво, достойно», — поделилась своими мыслями артистка Елена Воробей.
У гроба остались те, кто желает лично проститься с Бедросом.
В зале прощания попросили остаться лишь наиболее близких Бедросу людей. Большинство артистов выходит. Наши корреспонденты заметили Регину Тодоренко с Владом Топаловым, Григория Лепса, Александра и Екатерину Стриженовых и других звезд.
Игорь Гуляев тоже вышел из зала — дизайнер приезжал проститься с Бедросом. На основателе одноименного модного дома надето пальто собственного бренда: буквально четыре дня назад он представил новую коллекцию на показе «Московской недели моды».
В зале прощания на Троекуровском кладбище объявили минуту молчания в память о Бедросе Киркорове.
После минуты молчания зал наполнили аплодисменты.
Григорий Лепс тоже сказал свое слово в зале прощания. Он отметил, что очень уважал ушедшего.
«Я очень уважал этого человека за его голос. Несмотря на то, что человек прожил довольно долгую жизнь, очень яркую… Ему было больше 85 лет, а пел он так, будто был молодым. Сохранил свой голос. Искренне жаль, что этот человек ушел из жизни внезапно. Мы прощаемся с этим человеком, который действительно жизнерадостный, жизнелюбивый, прекрасный отец и муж», — рассказал в зале Григорий Лепс.
Филипп Киркоров произнес небольшую речь в траурном зале на Троекуровском кладбище.
У каждого из нас есть два крыла: мама, отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить.
«Браво, артист! Прощай, папа», — сказал артист у гроба отца.
Певец вспомнил один из последних моментов, проведенных с отцом.
«За несколько дней до смерти я был в командировке. Перед отъездом к нему заглянул, и он снял с руки перстень, который ему достался от его отца. И сказал слова: „надень, пожалуйста. Я хочу передать фамильный перстень, чтобы он передавался из поколения в поколение по мужской линии“. „Ладно, пап, все мы смертные, значит — это будет переходить из поколения в поколение“… С этого дня я перстень ношу, буду носить. Он немножко велик, но ничего», — рассказал Филипп, потрогав упомянутый перстень на пальце.
В зал, где пройдет прощание с Бедросом Киркоровым, собралась большая очередь. Внутри началась гражданская панихида.
Также проститься с Бедросом приехали певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, артисты Григорий Лепс, Александр Ревва, Владислав Топалов и Елена Воробей.
На кладбище проститься приехали Мария Захарова и Дмитрий Песков
Церемония прощания продолжается уже на кладбище. К траурному залу на Троекуровском приехали Дмитрий Песков и Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента России отметил не только талант Бедроса, но и его человеческие качества.
«Сегодня прощание с Бедросом, уникальным человеком. Он прошел всю войну. Ветеран войны, человек искусства. Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве, в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей и действительно был уникальным человеком. Поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — поделился Дмитрий Песков.
Мария Захарова отметила, что не могла не прийти проститься с Бедросом Киркоровым, и тоже отметила, что Бедрос отстоял памятник Алеше в Болгарии.
«Человек, который силой слова и силой служению искусству сближал народы. Сейчас многие деятели культуры выступают за отмену культуры и других деятелей, а он положил жизнь свою, чтобы сближать народы нашей страны, чтобы это были единая жизнь, единая судьба. Болгарии столько исторически приходилось переживать. Помимо этого, он отстоял памятник Алеше. Я помню, как Бедрос Киркоров сердце положил, чтобы памятник Алеше отстоять — как он привлекал общественность, звонил во все колокола. Он был на передовой тогда, когда многие не понимали, чтобы это стало системой», — заявила Мария Захарова.
Поэтому в этот день я не могла не прийти и попрощаться лично. Мы не так часто пересекались, но его вклад, что памятник Алеше стоит, неоценим.
Прощание с Бедросом Киркоровым в церкви подошло к концу. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Филипп Киркоров вновь принял соболезнования от тех, кто пришел проститься с его отцом.