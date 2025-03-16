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Город Мем-легенда из Ярославля — о вирусном треке и жизни после свалившейся славы: «Хотел как у Тимати»

Мем-легенда из Ярославля — о вирусном треке и жизни после свалившейся славы: «Хотел как у Тимати»

Фанаты до сих пор ждут возвращения

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3 комментария
Игати дал интервью спустя 14 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, KOLAY7777 / YouTubeИгати дал интервью спустя 14 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, KOLAY7777 / YouTube

Игати дал интервью спустя 14 лет

Источник:

Ежедневно пользователи по всему миру генерят сотни и тысячи мемов. Почти всегда за смешными картинками и видео из интерната стоят простые люди, порой с необычными судьбами.

Наши коллеги уже рассказывали про трагическую судьбу героя мема «С днем рождения, Саня». Вспоминали легендарного свидетеля из Фрязино и обсуждали изменения в жизни мальчика, которого не взяли в Египет.

А вы знали, что в Ярославле есть свой легендарный мем? Если вам не знакомы строчки «Заволга, Заволга, от центра досюда ехать недолго» (18+), мы не знаем, чем вы занимались в нулевые.

«Заволга»(18+) принесла Игати популярность

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Автор легендарного трека про самый крупный район Ярославля выпустил еще пару клипов и пропал. С тех пор ярославцы заходят на канал репера, чтобы пересмотреть смешное видео и оставить ностальгический комментарий.

76.RU нашел городскую легенду рэпа и расспросил о былой популярности. Спустя 14 лет автор хита про «Заволгу» (18+) рассказал, как стал локальным мемом, и поделился планами вернуться в рэп.

Популярность обрушилась внезапно

Треки восьмиклассника полюбились ярославцам | Источник: KOLAY7777 / YouTubeТреки восьмиклассника полюбились ярославцам | Источник: KOLAY7777 / YouTube

Треки восьмиклассника полюбились ярославцам

Источник:

Будучи простым школьником, юный Игорь, он же Игати, хотел отличаться от своих сверстников. Хоть идея записать трек тогда приходила многим ребятам, не все воплощали свои задумки. Легендарный клип про «Заволгу» появился спонтанно.

Верные подписчики отмечаются в комментариях практически каждый год | Источник: YouTubeВерные подписчики отмечаются в комментариях практически каждый год | Источник: YouTube
Пользователи Сети всё еще пытаются узнать, где сейчас Игати | Источник: YouTubeПользователи Сети всё еще пытаются узнать, где сейчас Игати | Источник: YouTube
Подписчики любят Игати | Источник: YouTubeПодписчики любят Игати | Источник: YouTube

Локации для съемок долго не выбирали. Пришли во двор школы № 84 и начали творить. Операторов и героев видеороликов отобрали из школьных однокашников. Тексты Игорь писал быстро — часа вполне хватало на полноценный трек. Игати выпускал треки про всё, что любил и знал: школу, качалку, друзей. Не обошел стороной и ярославский «Локомотив» — клубу посвящены несколько треков.

<p>Игорь Иванов </p><p>Игорь Иванов </p>

На уроке договорились: «Пойдем после школы, снимем». И вот так решили.

Сначала об увлечении знали только близкие друзья, потом — ребята из параллели. В дальнейшем Игоря Иванова начали узнавать в магазинах и транспорте. Ролики восьмиклассника завирусились.

Школа № 84 была основной площадкой для съемок клипов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкола № 84 была основной площадкой для съемок клипов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В округе школы были записаны практически все клипы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ округе школы были записаны практически все клипы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Рэп про качалку был записан около спортивной площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРэп про качалку был записан около спортивной площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— Куда бы мы ни пошли с друзьями, например в кино, в кафе или просто погулять, узнавали и спрашивали, я это или нет, — объяснил Игорь Иванов.

Рэп знали коллеги, сослуживцы и будущая жена

Игорь вспоминает, что даже учителя поддерживали его на музыкальном поприще. Агрессии или упреков он никогда не замечал. Наоборот, одноклассники просили вставить их имена в треки. О некоторых из них слушатели до сих пор могут узнать в клипе на песню «8-й А класс» (12+).

<p>Игорь Иванов</p><p>Игорь Иванов</p>

Хотел никнэйм как у Тимати. Тимур — Тимати, Игорь — Игати.

— Мне тогда из российских исполнителей нравилась группа «Центр». Из иностранных очень любил Эминема, Лил Уэйна. Последнему, может, где-то даже старался подражать, — рассказал Игорь Иванов.

Группа «Центр» — отечественный рэп-коллектив, основанный в начале нулевых Алексеем Долматовым (Гуф) и Николаем Никулиным (Принцип).
Лил Уэйн — американский рэпер. Считается, что он сильно повлиял на музыкальную индустрию.
Эминем — американский рэпер и композитор. Считается самым продаваемым музыкальным артистом в мире.

Игорь ориентировался на известных рэперов | Источник: KOLAY7777 / YouTubeИгорь ориентировался на известных рэперов | Источник: KOLAY7777 / YouTube

Игорь ориентировался на известных рэперов

Источник:

В беседе с 76.RU Игорь признался: в нулевые считал должными популярность и внимание горожан. Были случаи, когда у рэпера даже брали автографы.

 Почему решили завязать с музыкой и клипами?

— Я закончил очень давно. Были разговоры, чтобы продолжить, возобновить это дело, но я считаю, что это осталось в юности.

<p>Игорь Иванов </p><p>Игорь Иванов </p>

Нужно было начинать взрослую жизнь.

Слава — дело тонкое. Хоть Игорь и перестал делать рэп, узнавать его не перестали. На каждой работе, в новых компаниях и даже в армии ни для кого не было секретом, кто такой Игорь Иванов. Рассказывать об Игати не пришлось и будущей супруге.

— Люди из других городов говорили, что знают, кто я такой. Мне это помогало в каком-то роде — было проще знакомиться с людьми. Популярность сыграла положительно, — рассказал Игорь Иванов.

Подумывает вернуться в мир рэпа?

Игорь признался: «Заволга»(18+) — его любимый собственный трек. И даже спустя столько лет он иногда заходит перечитать комментарии от подписчиков. Но жизнь не стоит на месте: некогда известный школьник перебрался жить в Брагино, устроился инженером в крупную IT-компанию и стал отцом. Его сын — будущий первоклассник — уже заценил треки Игати.

— Если он захочет заниматься чем-то подобным, в любом случае поддержу его! — поделился Игорь Иванов.

Одна из локаций съемок клипа

Источник:

 Заметила, в треках часто упоминаются гопники, которые отбирают у вашего лирического героя телефон. Это в Ярославле было частой проблемой в 2010-е?

— Частой! С этим сталкивались и мои друзья, и я лично. Можно было за месяц дважды, трижды встретить этих людей. Мы с ними так часто виделись, что уже буквально на «ты» общались. Бывало, сидишь где-нибудь в «Макдоналдсе» и из окна видишь знакомые лица.

Строчки в треке заставили пользователей задуматься | Источник: YouTubeСтрочки в треке заставили пользователей задуматься | Источник: YouTube

Строчки в треке заставили пользователей задуматься

Источник:

Игорь признался, что с рэпом его уже ничего не связывает. Однако настоящие поклонники могут повлиять на кратковременное возвращение Игати.

<p>Игорь Иванов </p><p>Игорь Иванов </p>

Давайте посмотрим, насколько будет людям это интересно. Я всегда открыт к предложениям.

Хотели бы новый мемный клип от легендарного Игати?

Конечно! Жду этого 15 лет!
Тут без вариантов! Парень — легенда
Только в этот раз — трек про Брагино
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Комментарии
3
Гость
41 минута
позор земли Ярославской.
Гость
2 минуты
виталя и игати - главные реперы моей юности
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