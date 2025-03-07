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Город обзор Мимозы из Сочи и Абхазии: в Ярославле начали работу цветочные палатки. Обзор цен

Мимозы из Сочи и Абхазии: в Ярославле начали работу цветочные палатки. Обзор цен

Показываем, сколько стоят душистые ветки

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21 комментарий
Показываем, где купить мимозу в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем, где купить мимозу в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем, где купить мимозу в Ярославле

Источник:

В преддверии 8 марта на улицах Ярославля заработали цветочные ярмарки. В коричнево-бежевых палатках продают душистые веточки мимозы и мыло в виде роз. Тюльпанов найти не удалось. Торговые точки разбросаны по городу. Всего — 44 торговых точек.

Мы сравнили цены на цветы в нескольких центральных палатках. К слову, в 2023 году ветви мимозы стоили от 50 до 200 рублей, а букет из нескольких штук обходился в 500-600 рублей. Публикуем большой обзор с актуальными ценами, а ниже ищите адреса цветочных палаток.

Цветочные ярмарки

Первая в обзоре — платка возле Дворца Молодежи. Здесь продаются не только свежая мимозы, но и мыло в виде цветов. Палатка работает с 8 до 17 часов. По цене все просто: 250 рублей за небольшую веточку, 350 рублей — за среднюю и 600 рублей — за большую пышную ветку. Мыло обойдется в 500-600 рублей.

Палатка стоит возле памятника Карлу Марксу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПалатка стоит возле памятника Карлу Марксу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На прилавке&nbsp;— пышные ветви мимозы и мыло в виде розочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавке&nbsp;— пышные ветви мимозы и мыло в виде розочек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так выглядит самый дорог лот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит самый дорог лот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Мимоза завернута в упаковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМимоза завернута в упаковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна палатка стоит на площади Труда. Ассортимент аналогичный. Здесь нам подсказали, что цветы привезли из Абхазии. Время работы — с 9:30 до 17:30. Минимальная цена за ветку — 200 рублей, максимальная — 600 рублей, все зависит от длины.

Палатка стоит возле остановки на площади Труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПалатка стоит возле остановки на площади Труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стол забит упакованными ветками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтол забит упакованными ветками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мыло стоит до 600 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМыло стоит до 600 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Цена ветвей зависит от их размера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена ветвей зависит от их размера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ТЮЗа также торгуют мимозой. Правда, здесь цена дороже. Небольшая веточка обойдется в 300 рублей. Самая дорогая стоит 1000 рублей. Мимозу привезли из Сочи. Купить ветви здесь можно с 10:00 до 20:30.

Палатка стоит на видном месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПалатка стоит на видном месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ветви мимозы пышные и яркие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВетви мимозы пышные и яркие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Самые дорогие ветки мимозы стоят 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамые дорогие ветки мимозы стоят 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Комсомольской улице возле филиала Центробанка расположена еще одна палатка. По словам продавца, мимозу привезли из Абхазии. Выбор веток небольшой: средняя- за 350 рублей, побольше — 500 рублей. Работает точка с 10:00 до 20:00.

Торговую точку найдете возле филиала Центробанка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговую точку найдете возле филиала Центробанка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ветки крупные и пышные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВетки крупные и пышные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Те ветки, что поменьше, стоят 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТе ветки, что поменьше, стоят 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветочный магазин

Мы также заглянули в цветочные магазины на Первомайской и проспекте Октября. Средняя ветка мимозы здесь стоит 270 рублей, а большая — 600 рублей. Также можно найти букет из тюльпанов и мимозы за 900 рублей. В торговых точках цены на тюльпаны варьируются от 150 рублей до 190 рублей за один цветочек.

Мимоза появилась в цветочных магазинах Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМимоза появилась в цветочных магазинах Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Встречаются комбинированные букеты с тюльпанами и мимозой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВстречаются комбинированные букеты с тюльпанами и мимозой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стоимость тюльпанов начинается от 150-160 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость тюльпанов начинается от 150-160 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный рынок

На рынке тюльпанов не нашлось, но прилавок с мимозами был. Минимальная стоимость ветки — 50 рублей, она маленькая и не очень пышная. За 500 рублей вы получите крупную ветвь с большим количеством цветов.

Ветки лежат не упакованными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВетки лежат не упакованными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мимоза на Центральном рынке стоит от 50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМимоза на Центральном рынке стоит от 50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где купить мимозу в Ярославле

Адреса цветочных ярмарок в Дзержинском и Заволжском районах | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиаАдреса цветочных ярмарок в Дзержинском и Заволжском районах | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа

Адреса цветочных ярмарок в Дзержинском и Заволжском районах

Источник:
Где купить цветы в Красноперекопском и Фрунзенском районах | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиаГде купить цветы в Красноперекопском и Фрунзенском районах | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа

Где купить цветы в Красноперекопском и Фрунзенском районах

Источник:
Адреса цветочных базаров в центре | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиаАдреса цветочных базаров в центре | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа

Адреса цветочных базаров в центре

Источник:
График работы цветочных ярмарок на Пятерке | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиаГрафик работы цветочных ярмарок на Пятерке | Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа

График работы цветочных ярмарок на Пятерке

Источник:

В нашем Telegram-канале ищите обзор цен на тюльпаны в магазинах Ярославля.

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Мимоза Цветы 8 Марта Праздник Подарок
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Комментарии
21
Гость
7 марта, 15:07
Действительно, друзья. У них там эта Мимоза растет, как у нас Одуванчик летом!👍
Гость
7 марта, 14:16
Абхазия должна бесплатно России мимозы раздавать.Все бесплатно получили
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