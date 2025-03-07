Мимозы из Сочи и Абхазии: в Ярославле начали работу цветочные палатки. Обзор цен

Показываем, где купить мимозу в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В преддверии 8 марта на улицах Ярославля заработали цветочные ярмарки. В коричнево-бежевых палатках продают душистые веточки мимозы и мыло в виде роз. Тюльпанов найти не удалось. Торговые точки разбросаны по городу. Всего — 44 торговых точек.

Мы сравнили цены на цветы в нескольких центральных палатках. К слову, в 2023 году ветви мимозы стоили от 50 до 200 рублей, а букет из нескольких штук обходился в 500-600 рублей. Публикуем большой обзор с актуальными ценами, а ниже ищите адреса цветочных палаток.

Цветочные ярмарки

Первая в обзоре — платка возле Дворца Молодежи. Здесь продаются не только свежая мимозы, но и мыло в виде цветов. Палатка работает с 8 до 17 часов. По цене все просто: 250 рублей за небольшую веточку, 350 рублей — за среднюю и 600 рублей — за большую пышную ветку. Мыло обойдется в 500-600 рублей.

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Еще одна палатка стоит на площади Труда. Ассортимент аналогичный. Здесь нам подсказали, что цветы привезли из Абхазии. Время работы — с 9:30 до 17:30. Минимальная цена за ветку — 200 рублей, максимальная — 600 рублей, все зависит от длины.

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У ТЮЗа также торгуют мимозой. Правда, здесь цена дороже. Небольшая веточка обойдется в 300 рублей. Самая дорогая стоит 1000 рублей. Мимозу привезли из Сочи. Купить ветви здесь можно с 10:00 до 20:30.

На Комсомольской улице возле филиала Центробанка расположена еще одна палатка. По словам продавца, мимозу привезли из Абхазии. Выбор веток небольшой: средняя- за 350 рублей, побольше — 500 рублей. Работает точка с 10:00 до 20:00.

Цветочный магазин

Мы также заглянули в цветочные магазины на Первомайской и проспекте Октября. Средняя ветка мимозы здесь стоит 270 рублей, а большая — 600 рублей. Также можно найти букет из тюльпанов и мимозы за 900 рублей. В торговых точках цены на тюльпаны варьируются от 150 рублей до 190 рублей за один цветочек.

Центральный рынок

На рынке тюльпанов не нашлось, но прилавок с мимозами был. Минимальная стоимость ветки — 50 рублей, она маленькая и не очень пышная. За 500 рублей вы получите крупную ветвь с большим количеством цветов.

Где купить мимозу в Ярославле

Адреса цветочных ярмарок в Дзержинском и Заволжском районах Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа











Где купить цветы в Красноперекопском и Фрунзенском районах Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа











Адреса цветочных базаров в центре Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа











График работы цветочных ярмарок на Пятерке Источник: Ксения Ткаченко / Городские медиа









