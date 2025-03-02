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За готовой едой — толпа: обзор вологодского супермаркета «Макси» в Ярославле

Что продают в магазине

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1 комментарий
Обзор вологодского супермаркета в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор вологодского супермаркета в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор вологодского супермаркета в Ярославле

Источник:

В Ярославле, среди множества сетевых магазинов работает супермаркет из Вологодской области — «Макси». В городе всего пять точек, которые раскиданы по районам: три в Дзержинском, одна в Заволжском и одна во Фрунзенском.

Первые магазины «Макси» начали открываться в 2003 году в Вологде. По состоянию на 2024 год сеть супермаркетов насчитывает не менее 75 магазинов в 18 городах из Вологодской, Архангельской, Ярославской и Кировской областях. Владельцем торговой сети является индивидуальный предприниматель Максим Роздухов. По данным сервиса «Контур.Фокус», бизнесмен является учредителем компаний ООО «Алколайн», занимающейся оптовой торговлей алкогольных напитков, кроме пива и пищевого этилового спирта, а также ООО «Компания „Макси“», торгующей в неспециализированных магазинах, и ООО «Макси Регион», торгующей в специализированных магазинах.

В основном это такой же продуктовый магазин, как и другие. Но здесь есть вологодская продукция, своя пекарня, мясной цех и цех с готовой едой и полуфабрикатами. Хотя цены на продукты в целом выше, чем в привычных сетевых магазинах. Мы посетили супермаркет на улице Труфанова в ТЦ «Победа» и спросили у жительницы Брагина про «Макси».

— Часто хожу сюда. Он недалеко от моего дома. Здесь большой ассортимент, часть продуктов можно купить только здесь. В целом мне нравится, — рассказала Екатерина. — Есть акции, но в целом дороже, чем в других магазинах. Чай и алкоголь например. Салаты не очень вкусные, лично для меня. Может быть это только в этом магазине.

В этом обзоре мы покажем, что можно купить в популярном магазине из соседней области.

При входе выставлены товары со скидкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри входе выставлены товары со скидкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При входе выставлены товары со скидкой

Источник:
Для шашлыков продают уголь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля шашлыков продают уголь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для шашлыков продают уголь

Источник:
А так же решетки, шампуры и остальное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА так же решетки, шампуры и остальное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же решетки, шампуры и остальное

Источник:
Цены на овощи средние и даже дешевле, чем в некоторых сетевых магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦены на овощи средние и даже дешевле, чем в некоторых сетевых магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цены на овощи средние и даже дешевле, чем в некоторых сетевых магазинах

Источник:
Сеть вологодская, поэтому и продукции из соседней области будет достаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСеть вологодская, поэтому и продукции из соседней области будет достаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сеть вологодская, поэтому и продукции из соседней области будет достаточно

Источник:
Вологодский творог продают за 189 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВологодский творог продают за 189 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вологодский творог продают за 189 рублей

Источник:
Полка с вологодским молоком опустела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолка с вологодским молоком опустела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полка с вологодским молоком опустела

Источник:
Продукты из Вологды не самые дешевые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродукты из Вологды не самые дешевые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продукты из Вологды не самые дешевые

Источник:
Масло одно из самых дорогих на полке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМасло одно из самых дорогих на полке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Масло одно из самых дорогих на полке

Источник:
Яйца все так же дорогие, хотя есть те, что продаются по скидкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯйца все так же дорогие, хотя есть те, что продаются по скидкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яйца все так же дорогие, хотя есть те, что продаются по скидкам

Источник:
Вологодские сырки стоят по 25 рублей. Одни из самых дешевых, но состав заставит подумать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВологодские сырки стоят по 25 рублей. Одни из самых дешевых, но состав заставит подумать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вологодские сырки стоят по 25 рублей. Одни из самых дешевых, но состав заставит подумать

Источник:
В «Макси» продают готовую еду и заготовки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Макси» продают готовую еду и заготовки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Макси» продают готовую еду и заготовки

Источник:
Имеется своя кухня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИмеется своя кухня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Имеется своя кухня

Источник:
Мало в каких сетевых магазинах продают разделанное мясо на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМало в каких сетевых магазинах продают разделанное мясо на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мало в каких сетевых магазинах продают разделанное мясо на развес

Источник:
Можно купить полуфабрикаты поштучно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить полуфабрикаты поштучно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно купить полуфабрикаты поштучно

Источник:
Готовой еды много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГотовой еды много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Готовой еды много

Источник:
За готовой едой стоят очереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа готовой едой стоят очереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За готовой едой стоят очереди

Источник:
Кто не желает ждать в очереди за свежей едой, есть упакованная днем ранее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто не желает ждать в очереди за свежей едой, есть упакованная днем ранее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто не желает ждать в очереди за свежей едой, есть упакованная днем ранее

Источник:
Так же имеется своя пекарня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же имеется своя пекарня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же имеется своя пекарня

Источник:
Здесь продают обычный хлеб разных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь продают обычный хлеб разных видов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь продают обычный хлеб разных видов

Источник:
И к чаю найдется что купить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ к чаю найдется что купить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И к чаю найдется что купить

Источник:
В холодильниках стоят торты и десерты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ холодильниках стоят торты и десерты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В холодильниках стоят торты и десерты

Источник:
Выбор приличный, хоть и недешевый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыбор приличный, хоть и недешевый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выбор приличный, хоть и недешевый

Источник:
Из Вологды так же привозят фирменные мармелад, зефир и пастилу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз Вологды так же привозят фирменные мармелад, зефир и пастилу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Вологды так же привозят фирменные мармелад, зефир и пастилу

Источник:
Необычное угощение&nbsp;— клюква в сахарной пудре, которая стоит 174 рубля за упаковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеобычное угощение&nbsp;— клюква в сахарной пудре, которая стоит 174 рубля за упаковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычное угощение — клюква в сахарной пудре, которая стоит 174 рубля за упаковку

Источник:
У касс стоит кофе-машина и микроволновка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ касс стоит кофе-машина и микроволновка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У касс стоит кофе-машина и микроволновка

Источник:
Кассы самообслуживания пользуются спросом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКассы самообслуживания пользуются спросом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кассы самообслуживания пользуются спросом

Источник:
А обычные кассы обычно пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА обычные кассы обычно пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А обычные кассы обычно пустуют

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Комментарии
1
Гость
18 минут
Сколько был в Максиме недалеко от дома - ни разу не видел толпы да ещё и за готовой едой
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