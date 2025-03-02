За готовой едой — толпа: обзор вологодского супермаркета «Макси» в Ярославле

В Ярославле, среди множества сетевых магазинов работает супермаркет из Вологодской области — «Макси». В городе всего пять точек, которые раскиданы по районам: три в Дзержинском, одна в Заволжском и одна во Фрунзенском.
Первые магазины «Макси» начали открываться в 2003 году в Вологде. По состоянию на 2024 год сеть супермаркетов насчитывает не менее 75 магазинов в 18 городах из Вологодской, Архангельской, Ярославской и Кировской областях. Владельцем торговой сети является индивидуальный предприниматель Максим Роздухов. По данным сервиса «Контур.Фокус», бизнесмен является учредителем компаний ООО «Алколайн», занимающейся оптовой торговлей алкогольных напитков, кроме пива и пищевого этилового спирта, а также ООО «Компания „Макси“», торгующей в неспециализированных магазинах, и ООО «Макси Регион», торгующей в специализированных магазинах.
В основном это такой же продуктовый магазин, как и другие. Но здесь есть вологодская продукция, своя пекарня, мясной цех и цех с готовой едой и полуфабрикатами. Хотя цены на продукты в целом выше, чем в привычных сетевых магазинах. Мы посетили супермаркет на улице Труфанова в ТЦ «Победа» и спросили у жительницы Брагина про «Макси».
— Часто хожу сюда. Он недалеко от моего дома. Здесь большой ассортимент, часть продуктов можно купить только здесь. В целом мне нравится, — рассказала Екатерина. — Есть акции, но в целом дороже, чем в других магазинах. Чай и алкоголь например. Салаты не очень вкусные, лично для меня. Может быть это только в этом магазине.
В этом обзоре мы покажем, что можно купить в популярном магазине из соседней области.