За готовой едой — толпа: обзор вологодского супермаркета «Макси» в Ярославле

Обзор вологодского супермаркета в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле, среди множества сетевых магазинов работает супермаркет из Вологодской области — «Макси». В городе всего пять точек, которые раскиданы по районам: три в Дзержинском, одна в Заволжском и одна во Фрунзенском.

Первые магазины «Макси» начали открываться в 2003 году в Вологде. По состоянию на 2024 год сеть супермаркетов насчитывает не менее 75 магазинов в 18 городах из Вологодской, Архангельской, Ярославской и Кировской областях. Владельцем торговой сети является индивидуальный предприниматель Максим Роздухов. По данным сервиса «Контур.Фокус», бизнесмен является учредителем компаний ООО «Алколайн», занимающейся оптовой торговлей алкогольных напитков, кроме пива и пищевого этилового спирта, а также ООО «Компания „Макси“», торгующей в неспециализированных магазинах, и ООО «Макси Регион», торгующей в специализированных магазинах.

В основном это такой же продуктовый магазин, как и другие. Но здесь есть вологодская продукция, своя пекарня, мясной цех и цех с готовой едой и полуфабрикатами. Хотя цены на продукты в целом выше, чем в привычных сетевых магазинах. Мы посетили супермаркет на улице Труфанова в ТЦ «Победа» и спросили у жительницы Брагина про «Макси».

— Часто хожу сюда. Он недалеко от моего дома. Здесь большой ассортимент, часть продуктов можно купить только здесь. В целом мне нравится, — рассказала Екатерина. — Есть акции, но в целом дороже, чем в других магазинах. Чай и алкоголь например. Салаты не очень вкусные, лично для меня. Может быть это только в этом магазине.

В этом обзоре мы покажем, что можно купить в популярном магазине из соседней области.

При входе выставлены товары со скидкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для шашлыков продают уголь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А так же решетки, шампуры и остальное Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Цены на овощи средние и даже дешевле, чем в некоторых сетевых магазинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сеть вологодская, поэтому и продукции из соседней области будет достаточно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вологодский творог продают за 189 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Полка с вологодским молоком опустела Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продукты из Вологды не самые дешевые Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Масло одно из самых дорогих на полке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Яйца все так же дорогие, хотя есть те, что продаются по скидкам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вологодские сырки стоят по 25 рублей. Одни из самых дешевых, но состав заставит подумать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В «Макси» продают готовую еду и заготовки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Имеется своя кухня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мало в каких сетевых магазинах продают разделанное мясо на развес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Можно купить полуфабрикаты поштучно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Готовой еды много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За готовой едой стоят очереди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кто не желает ждать в очереди за свежей едой, есть упакованная днем ранее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так же имеется своя пекарня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь продают обычный хлеб разных видов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И к чаю найдется что купить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В холодильниках стоят торты и десерты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Выбор приличный, хоть и недешевый Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из Вологды так же привозят фирменные мармелад, зефир и пастилу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Необычное угощение — клюква в сахарной пудре, которая стоит 174 рубля за упаковку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У касс стоит кофе-машина и микроволновка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кассы самообслуживания пользуются спросом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









