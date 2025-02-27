«Дед всю жизнь проходил с осколком в сердце»: через что пришлось пройти челябинским подросткам в войну

Когда нацисты напали на Советский Союз, героям этих четырех историй еще не исполнилось 18 лет Источник: Ирина Иманова / 74.RU

В этом году нас ждет важный юбилей — 80 лет Победе в Великой Отечественной войне. На фронтовых рубежах оказались люди со всей огромной страны, даже те, чьи семьи поколениями не покидали Урала. Челябинцы тоже хранят предания о героях — о тех, кто вернулся, и о тех, кто уже не вернется никогда.

Мы попросили наших читателей рассказать о родственниках, которые не стали ждать совершеннолетия, когда война постучалась в их дом.

Юная партизанка

Гречаник Антонина Ипполитовна

Екатерина поделилась историей про свою бабушку Гречаник Антонину Ипполитовну. Она родилась 1 апреля 1926 года в белорусском селе Лыцевичи. Когда до него дошли немцы, Антонине было всего 15 лет. Оккупанты забрали себе весь скот и урожай, из-за чего в селе начался голод — жителям приходилось выискивать недокопанную картошку в полях и питаться ей.

Антонине было 15, когда в их деревню пришли немцы Источник: семейный архив Практически сразу на оккупированных территориях появились партизаны. Местные жители помогали им всем, чем могли, и часто платили за это своими жизнями. Семья Антонины тоже участвовала в борьбе против фашистских захватчиков: когда появлялось оружие для партизан, его прятали под сеном на дне телеги, всё это накрывалось тканью, а сверху садилась маленькая Антонина.



Часть лица девочки закрывало большое родимое пятно. Когда нацисты останавливали телегу, отец Антонины говорил, что его дочь больна тифом и очень заразная — немцы пугались и пропускали повозку без обыска. Маленькая хитрость несла за собой серьезные риски: если бы обман раскрылся, то убили бы всех. К несчастью, среди доверенных лиц оказался предатель, который раскрыл их план врагу. Семье Антонины пришлось бежать в Россию, и советские солдаты помогли им уехать в глубокий тыл — так бабушка Екатерины оказалась в Челябинске.

До самого окончания войны она работала на заводе, а после Победы встретила в городе своего будущего мужа и осталась жить на Урале.

Ранение — не повод оставить поле боя

Толмачев Валентин Дмитриевич

В составе танкового экипажа Валентин уничтожил до взвода вражеских солдат и офицеров Источник: семейный архив











В 1925 году в Багарякском районе Челябинской области родился Толмачев Валентин Дмитриевич, историей которого поделились его родственники. Когда началась война, ему было всего 16 лет, поэтому на фронт его призвали уже в Свердловске в 1943 году. Служил в танковых войсках в звании сержанта.

Валентин участвовал в освобождении Латвии в составе 3-го танкового батальона 101-й танковой бригады. 27 августа 1944 года в районе деревни Кути он в роли заряжающего вместе со своими товарищами уничтожил 3 танка противника и до взвода вражеских солдат и офицеров. Во время боя его ранили, но Валентин не ушел с линии огня и продолжил сражаться. За это его в том же году наградили орденом Красной Звезды.

После войны Валентин вернулся на Урал, его потомки до сих пор живут в Челябинске.

Осколок прошел в миллиметре от сердца

Бекетов Василий Павлович

Сразу после призыва Василия отправили на Курскую дугу, где он получил три ранения, одно — почти в сердце Источник: семейный архив











Потомки Бекетова Василия Павловича с трепетом хранят память о своем дорогом родственнике. Личные вещи ветерана передавались из поколения в поколения, пока не дошли до правнука Данила. В бумажнике прадеда лежали пожелтевшие документы, одним из которых оказалось свидетельство о болезни: «Ранен 18 июня 1944 года в правое бедро, ранение слепое с повреждением нерва без повреждения кости».

Василия ранили на Курской дуге, куда его призвали за три месяца до совершеннолетия в январе 1943 года. В то время шло зимнее контрнаступление в Курской области — одно из ключевых событий Великой Отечественной войны.

По воспоминаниям родственников, о войне Василий говорить не любил: если и рассказывал что-то, то сухие факты, без каких-либо эмоций. Известно, что он служил в 36-м отдельном автополку и что во время битвы за Курск он получил три ранения, одно из которых чудом не задело сердце: осколок прошел в миллиметре от органа. Достать его не получилось, и это страшное напоминание Василий проносил в своей груди до самой смерти.

Его дочь Елена рассказала, что третье ранение Василий получил во время попытки восстановления связи между штабом и передовой. По семейной легенде, его задело осколками в момент соединения проводов — несмотря на боль, Василий выполнил свой долг и восстановил связь.

Это стало финальным ранением для Василия — после лечения в госпитале его отправили домой, в село Белокатай, на костылях. Ему удалось избежать ампутации, но значительное повреждение нерва привело к потере функциональности.

Позже, уже в двухстах километрах от родного села, в Миассе он нашел свою любовь, в браке у них родилось 6 детей. Долгое время Василий работал лесничим в Ильменском заповеднике, потом в Кундравинском лесхозе, но впереди его ждала череда самых разных профессий: и учителя начальной школы, и токаря, и контролера-приемщика, и мастера отдела снабжения, и изолировщика. Пенсионные годы, по рассказам внуков, ветеран посвятил возделыванию своего сада.

Следил за связью при капитуляции Берлина

Гридин Юрий Леонидович

Война навсегда разлучила сына с отцом Источник: семейный архив











Про Гридина Юрия Леонидовича нам рассказала его внучка Мария. Родился он 3 февраля 1924 года в Челябинске, учился в школе № 1 им. Фридриха Энгельса с углубленным изучением немецкого языка. В июне 1941 года он окончил десятый класс и по комсомольскому призыву ушел на фронт. Тогда ему было семнадцать лет.

Знание немецкого языка обеспечило Юрию должность связиста-переводчика в штабе полка. Он искал вражеские коммуникации, прослушивал разговоры немецких офицеров и сливал им дезинформацию. Ему также довелось допрашивать взятых в плен «языков». По воспоминаниям Юрия, первое время офицеры Вермахта отказывались давать показания, так как верили, что случилось недоразумение и скоро их освободят.

За время войны Юрий стал кавалером трех орденов солдатской Славы и был награжден медалями за взятие Берлина, Праги, Варшавы и Будапешта. Он прокладывал коммуникации и следил за связью, когда капитулировал Берлин.

Юрий смог пройти всю войну, не получив ни одного ранения. Вернувшись в родной Челябинск, он выбрал, как сказала его внучка Мария, самую мирную профессию — учителя. Много лет пробыл на должности директора «Областной станции юных натуралистов» и руководил кружком орнитологии во Дворце пионеров.