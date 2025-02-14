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Город опрос «Цветы — банально!»: ярославцы рассказали, чего хотят от второй половинки на День всех влюбленных

«Цветы — банально!»: ярославцы рассказали, чего хотят от второй половинки на День всех влюбленных

Ничего милее сегодня вы уже не прочитаете

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2 комментария
Ярославцы рассказали, чего хотят на День всех влюбленных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RUЯрославцы рассказали, чего хотят на День всех влюбленных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцы рассказали, чего хотят на День всех влюбленных

Источник:

14 февраля празднуют День всех влюбленных. Для одних это просто дата, для других — повод порадовать свою вторую половинку. Помните, как в школе дарили валентинки друг другу?

Мы решили узнать, как проводят этот день ярославцы и что они хотели ли бы получить в подарок от своего партнера.

Наталья не празднует День всех влюбленных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаталья не празднует День всех влюбленных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наталья не празднует День всех влюбленных

Источник:

Наталье 41 год. Она замужем и имеет детей. День влюбленных с мужем они не празднуют, но милые подарки подарить друг другу могут.

— Знаете, как-то не сложилось. Муж задал вопрос, подготовила ли я ему подарок на 14 февраля. Мы оба посмеялись, — рассказала Наталья. — Скорее ироничные подарки, чтобы улыбнуться. Я бы хотела шарик, большой шарик в виде пламенного сердца. Мне кажется, для молодых это прекрасная возможность проявить свои чувства. Я не против этого праздника совсем.

Игорю 32 года, и он женат | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорю 32 года, и он женат | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорю 32 года, и он женат

Источник:

Игорю 32 года и он в браке уже 8 лет. 14 февраля для него ничем не отличается от других дней. Но всё-таки с женой они посвящают вечер романтике.

— В основном ходим в какое-то заведение. У нас каждый день, как день влюбленных. И не нужна какая-то особая дата в календаре, — поделился Игорь. — Наверное, этот праздник важен больше девушкам. Это просто дата, чтобы еще больше выделить свои чувства.

Подарки для многих — важная часть этого дня.

—  Цветы — банально, а подарки — это интимное, но они присутствуют в любой праздник, — рассказал Игорь. — Могу сказать, чего я точно не хочу: гель или носки. Мне нравится лего, в любой праздник дарите мне лего.

По мнению Игоря, любой праздник нужен, даже если он не российский.

— Он ничего плохого не несет. Почему бы не стать в этот день веселее и улыбчивее, — поделился ярославец.

Елизавете 21 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕлизавете 21 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Елизавете 21 год

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У Елизаветы есть молодой человек, но праздник они не отмечают.

— Как-то отмечать нет, но можно обменяться подарочками. В рестораны и так ходим, необязательно, — рассказала Елизавета.

Подарки для ярославны не так важны, главное, чтоб они подарили ей воспоминание.

— Не знаю даже, милое что-то хочу, мягкую игрушку какую-нибудь. Просто воспоминание о празднике, — поделилась Елизавета. — Молодой человек привередливый и не отмечает этот день. Я подхожу к подаркам ответственно. Ему можно подарить что-то практичное или, например, сертификат в бильярдный клуб.

Никите 32 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиките 32 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Никите 32 года

Источник:

Никита в браке больше 10 лет. День всех влюбленных в его семье отмечают ежегодно.

— Конечно, да! Это для нас именно день всех влюбленных, а не День святого Валентина. Мы обычно дарим подарки классные, есть вишлисты (список желаемых подарков), можем поужинать.

Свой подарок Никита получил заранее.

— Я уже получил подарок, конструктор «Снупи», он похож на «Лего», который я люблю. А что жене дарю — не скажу, она подарила заранее, а я пока промолчу, — рассказал Никита.

Виктории 20 лет, и она не состоит в отношениях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВиктории 20 лет, и она не состоит в отношениях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Виктории 20 лет, и она не состоит в отношениях

Источник:

День всех влюбленных для Виктории вызывает двоякие ощущения.

— Если честно, двоякое мнение, это же не российский праздник, — поделилась ярославна. — Но если бы у меня была пара, то я бы трясла цветы и подарки, я же женщина в конце концов!

Насчет подарка всё просто, большого букета кустовых роз будет достаточно для Виктории.

— А мужчине — себя! Но если серьезно, когда ты узнаешь человека ближе и знаешь, чего он хочет, то почему бы не подарить ему это, — поделилась Виктория. — Допустим, элементарные наушники, кофту или кроссовки, которые он хочет.

А вы отмечаете День святого Валентина?

Нет, это не наш праздник
Да, люблю этот день
Просто обмениваюсь валентинками
Расскажу в комментариях
ПО ТЕМЕ
День всех влюбленных День святого Валентина Праздник Подарки Отношения
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Комментарии
2
Гость
1 час
Очень хорошо редакция,что вы учите детей рождённых в конце 80 х и начале и середине 90х Что подарить женщине-девушку на праздник. Спасибо,что учите галантности и такту. Этого так сейчас не хватает в России. Детей надо учить и приучать "современных " с позволения сказать дам. Прости Господи. Диллинджер
Гость
1 час
всех добрых мирных людей с праздником днём Влюблённых ♥️🫂🥰
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