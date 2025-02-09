Разруха и роскошь стоят впритык: как живет район Ярославля, появившийся в XVI веке

На выезде из Ярославля между железной дорогой и Которослью находится район с частными домами, который наполнен контрастами. В Кармановском поселке стоит барак, а за поворотом — трехэтажный коттедж.

О создании поселка известно не так много. Кратко об этом рассказал преподаватель колледжа ЯрГУ имени Демидова Андрей Яблоков в своей работе «Кармановский и Карачиха: малоизвестные страницы истории города Ярославля».

Район, который сейчас называют Кармановский, появился в источниках в XVI веке как деревня Чернцы. Позже, на карте 1798 года была отмечена река Кирма, которая протекала вдоль населенного пункта Карманово. Но на бумаге вторая буква названия деревни была неразборчива, поэтому вполне возможно, что на самом деле поселение называлось Кирманово. В 1930-е годы деревню переименовали в поселок Кармановский и в 1944 году его включили в состав Кировского района Ярославля. В 1976 году поселок упразднили, но название никуда не делось и горожане продолжают называть район Кармановским.