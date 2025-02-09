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Город У нас на районе фоторепортаж Разруха и роскошь стоят впритык: как живет район Ярославля, появившийся в XVI веке

Разруха и роскошь стоят впритык: как живет район Ярославля, появившийся в XVI веке

Новый выпуск рубрики «У нас на районе»

881
4 комментария
Среди частных домов есть многоквартирный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСреди частных домов есть многоквартирный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Среди частных домов есть многоквартирный

Источник:

На выезде из Ярославля между железной дорогой и Которослью находится район с частными домами, который наполнен контрастами. В Кармановском поселке стоит барак, а за поворотом — трехэтажный коттедж.

О создании поселка известно не так много. Кратко об этом рассказал преподаватель колледжа ЯрГУ имени Демидова Андрей Яблоков в своей работе «Кармановский и Карачиха: малоизвестные страницы истории города Ярославля».

Район, который сейчас называют Кармановский, появился в источниках в XVI веке как деревня Чернцы. Позже, на карте 1798 года была отмечена река Кирма, которая протекала вдоль населенного пункта Карманово. Но на бумаге вторая буква названия деревни была неразборчива, поэтому вполне возможно, что на самом деле поселение называлось Кирманово. В 1930-е годы деревню переименовали в поселок Кармановский и в 1944 году его включили в состав Кировского района Ярославля. В 1976 году поселок упразднили, но название никуда не делось и горожане продолжают называть район Кармановским.

В новом выпуске рубрики «У нас на районе» изучаем улицы поселка.

Электрокар стоит посреди деревенской улицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭлектрокар стоит посреди деревенской улицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Электрокар стоит посреди деревенской улицы

Источник:
Половина дома нежилая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоловина дома нежилая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Половина дома нежилая

Источник:
Кресло во дворе покрылось мхом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКресло во дворе покрылось мхом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кресло во дворе покрылось мхом

Источник:
У некоторых жителей еще есть праздничное настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ некоторых жителей еще есть праздничное настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых жителей еще есть праздничное настроение

Источник:
Местные стараются ухаживать за своими участками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные стараются ухаживать за своими участками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные стараются ухаживать за своими участками

Источник:
Большие коттеджи стоят впритирку с одноэтажными деревянными домами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшие коттеджи стоят впритирку с одноэтажными деревянными домами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большие коттеджи стоят впритирку с одноэтажными деревянными домами

Источник:
На каждой улице есть роскошные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа каждой улице есть роскошные дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На каждой улице есть роскошные дома

Источник:
Асфальта нет, есть только заледеневшая дорога | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАсфальта нет, есть только заледеневшая дорога | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Асфальта нет, есть только заледеневшая дорога

Источник:
Забор пора починить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗабор пора починить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Забор пора починить

Источник:
Возле изб стоят лавочки для посиделок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле изб стоят лавочки для посиделок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле изб стоят лавочки для посиделок

Источник:
Местные соорудили уличный душ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные соорудили уличный душ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные соорудили уличный душ

Источник:
Поселок расположен вдоль реки Которосль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоселок расположен вдоль реки Которосль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поселок расположен вдоль реки Которосль

Источник:
Помимо видеокамер, за улицей следит кот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо видеокамер, за улицей следит кот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо видеокамер, за улицей следит кот

Источник:
Снега нет, и убирать нечего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнега нет, и убирать нечего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снега нет, и убирать нечего

Источник:
Наверное, самая грустная карусель находится здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаверное, самая грустная карусель находится здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, самая грустная карусель находится здесь

Источник:
Разрушенных домов в поселке немало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазрушенных домов в поселке немало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разрушенных домов в поселке немало

Источник:
А еще стоят остатки сгоревших домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА еще стоят остатки сгоревших домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще стоят остатки сгоревших домов

Источник:
Пруд&nbsp;— не самое эстетичное место в поселке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПруд&nbsp;— не самое эстетичное место в поселке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пруд — не самое эстетичное место в поселке

Источник:
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Район История города Частный сектор Коттеджи Частный дом
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Комментарии
5
Гость
1 час
Никогда не понимал любей покупающих машину за 5-10 мультов, но при этом живут в сарае.
Гость
39 минут
Так у нас весь город так: барак-котедж, хрущевка-многоэтажка
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