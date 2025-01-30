В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина

В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
— На дорогах местами гололедица. Период предупреждения до 18 часов 2 февраля, — пояснили синоптики.
Это и не удивительно. Уже несколько дней в Центральной России стоит аномально теплая погода. В Ярославской области остатки снега тают, превращаясь в лед. Причина — поступающий на Русскую равнину мощный поток тропического воздуха из Северной Африки. Но уже в начале февраля ситуация изменится.
— Циклон, устроивший потепление, переместится на север Европейской России, и по его периферии на территорию региона станут поступать более холодные воздушные массы из Скандинавии. Так что в центре страны начнет даже восстанавливаться снежный покров, — рассказали в центре «Фобос».
Погода по дням
пятница, 31 января: облачно, ночью местами дождь. Температура ночью: 0…+5 °С, днем +1…+6 °С;
суббота, 1 февраля: облачно, возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура ночью: -2…+3 °С, днем -1…+4 °С;
воскресенье, 2 февраля: облачно, небольшой мокрый снег. Температура ночью: -3…+2 °С, днем -2…+3 °С;
понедельник, 3 февраля: переменная облачность, ночью возможен снег. Температура ночью: -3 °С, днем 0 °С;
вторник, 4 февраля: ночью ясно, днем — облачность и снег. Температура ночью: -4 °С, днем -1 °С;
среда, 5 февраля: облачно, ночью снег. Температура ночью и днем: -3 °С.