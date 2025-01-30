В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина

В Ярославле объявлен желтый уровень погодной опасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

— На дорогах местами гололедица. Период предупреждения до 18 часов 2 февраля, — пояснили синоптики.

Это и не удивительно. Уже несколько дней в Центральной России стоит аномально теплая погода. В Ярославской области остатки снега тают, превращаясь в лед. Причина — поступающий на Русскую равнину мощный поток тропического воздуха из Северной Африки. Но уже в начале февраля ситуация изменится.

— Циклон, устроивший потепление, переместится на север Европейской России, и по его периферии на территорию региона станут поступать более холодные воздушные массы из Скандинавии. Так что в центре страны начнет даже восстанавливаться снежный покров, — рассказали в центре «Фобос».

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