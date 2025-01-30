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Город В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина

В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина

Синоптики рассказали, чего следует опасаться жителям региона до 2 февраля

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1 комментарий

В Ярославле объявлен желтый уровень погодной опасности

Источник:

В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

— На дорогах местами гололедица. Период предупреждения до 18 часов 2 февраля, — пояснили синоптики.

Это и не удивительно. Уже несколько дней в Центральной России стоит аномально теплая погода. В Ярославской области остатки снега тают, превращаясь в лед. Причина — поступающий на Русскую равнину мощный поток тропического воздуха из Северной Африки. Но уже в начале февраля ситуация изменится.

— Циклон, устроивший потепление, переместится на север Европейской России, и по его периферии на территорию региона станут поступать более холодные воздушные массы из Скандинавии. Так что в центре страны начнет даже восстанавливаться снежный покров, — рассказали в центре «Фобос».

Погода по дням

  • пятница, 31 января: облачно, ночью местами дождь. Температура ночью: 0…+5 °С, днем +1…+6 °С;

  • суббота, 1 февраля: облачно, возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура ночью: -2…+3 °С, днем -1…+4 °С;

  • воскресенье, 2 февраля: облачно, небольшой мокрый снег. Температура ночью: -3…+2 °С, днем -2…+3 °С;

  • понедельник, 3 февраля: переменная облачность, ночью возможен снег. Температура ночью: -3 °С, днем 0 °С;

  • вторник, 4 февраля: ночью ясно, днем — облачность и снег. Температура ночью: -4 °С, днем -1 °С;

  • среда, 5 февраля: облачно, ночью снег. Температура ночью и днем: -3 °С.

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Комментарии
1
Гость
5 минут
надо патрули ГАИ и посыпать песко-соляной смесью ночью а объявления и на заборе можно повесить - толку ноль
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