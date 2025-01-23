«У нас нет больше блогеров?»: Екатерина Мизулина высказалась об уголовном деле Елены Блиновской

Елена Мизулина — об уголовном деле Блиновской Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о судебном деле Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

За уголовным делом «королевы марафонов» из Ярославля, кажется, следит вся страна. Каждое заседание становится поводом для бурных обсуждений в соцсетях и в СМИ. Это и вызвало недовольство у Екатерины Мизулиной.

— А у нас кроме Блиновской нет больше блогеров, которые не платят налоги и дробят бизнес? — Мизулина написала у себя в Telegram-канале 22 января. — Нас и дальше будут мучить новостями из материалов 2023 года? Есть и другие не менее «замечательные» блогеры, которые могут пополнить бюджет страны.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее отправили под домашний арест и заблокировали счета. А после скандальной вечеринки у нее дома отправили в изолятор. С января 2024 года Елена Блиновская находится в СИЗО. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей.

В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года лишения свободы.