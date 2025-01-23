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Город «У нас нет больше блогеров?»: Екатерина Мизулина высказалась об уголовном деле Елены Блиновской

«У нас нет больше блогеров?»: Екатерина Мизулина высказалась об уголовном деле Елены Блиновской

Что возмутило главу Лиги безопасного интернета

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1 комментарий

Елена Мизулина — об уголовном деле Блиновской

Источник:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о судебном деле Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

За уголовным делом «королевы марафонов» из Ярославля, кажется, следит вся страна. Каждое заседание становится поводом для бурных обсуждений в соцсетях и в СМИ. Это и вызвало недовольство у Екатерины Мизулиной.

— А у нас кроме Блиновской нет больше блогеров, которые не платят налоги и дробят бизнес? — Мизулина написала у себя в Telegram-канале 22 января. — Нас и дальше будут мучить новостями из материалов 2023 года? Есть и другие не менее «замечательные» блогеры, которые могут пополнить бюджет страны.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее отправили под домашний арест и заблокировали счета. А после скандальной вечеринки у нее дома отправили в изолятор. С января 2024 года Елена Блиновская находится в СИЗО. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей.

В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года лишения свободы.

Всё об уголовном деле Елены Блиновской рассказываем в специальном сюжете. Читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Екатерина Мизулина Уголовное дело Налоги
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Комментарии
1
Гость
58 минут
в стабильной любой русский человек может быть легко и быстро отправлен за решётку - заступаться за тебя никто не будет, наоборот все будут кивать головами и радостно потирать ручонки
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