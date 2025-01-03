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Город Правда вымирают? фоторепортаж Заброшенная церковь и гробовая тишина: как живет занесенная снегом деревня в 20 минутах от Ярославля

Заброшенная церковь и гробовая тишина: как живет занесенная снегом деревня в 20 минутах от Ярославля

Показываем улочки Селифонтова

15 241
37 комментариев
Деревня, расположенная вдоль дороги, состоит в основном из старых избушек
Источник:

В наши дни деревень становится всё меньше, жизнь в них кипит лишь летом, когда приезжают дачники. С наступлением холодов люди перебираются в город, забывая о домах до весны.

Такая участь настигает не только глубинку, но и места, находящиеся совсем рядом с городом. В этом фоторепортаже показываем сонное Селифонтово в 20 минутах езды от Ярославля. В укутанной снегом деревне зимой тихо.

Снега в деревне полно!

А этот дом вовсе не выглядит как архаичная избушка
Кто-то только заканчивает строительство дома
1 из 3

Снега в деревне полно!

Источник:
Резные наличники — особенность русского деревянного зодчества
Украшают не только окна
1 из 2
Резные наличники — особенность русского деревянного зодчества
Источник:
А этому дымоходу, кажется, требуется ремонт

Окна заколочены пластиковыми листами. Возможно, это защитит стёкла от ветра

Многослойный дом

1 из 3
А этому дымоходу, кажется, требуется ремонт
Источник:

Вместо звонка — колокол

Дорога к дому вычищена. Видимо, кто-то живет тут на постоянной основе
А здесь давненько никто не бывал
1 из 3

Вместо звонка — колокол

Источник:

Магазин — особенное место для жителей деревень. Тут можно пополнить запасы провианта и обменяться новостями с соседями

Кажется, в сельских магазинчика можно найти всё

1 из 2

Магазин — особенное место для жителей деревень. Тут можно пополнить запасы провианта и обменяться новостями с соседями

Источник:
Кажется, здесь давненько никто не бывал
Источник:

Местные набирают воду в колодцах

Еще один дом, про который вспоминают лишь летом
1 из 2

Местные набирают воду в колодцах

Источник:

В Селифонтове есть свое кладбище. Правда, церковь давно заброшена

Источник:
Лишь собака вышла поздороваться
Источник:

Местные стараются следить за чистотой дорог

Источник:

Рядом со скромной избушкой — просторный дом

Источник:

Селифонтово также известно как одно из мест массовых захоронений политзаключенных. В 30-е годы прошлого века у деревни был организован расстрельный полигон. С 3 по 6 октября 1938 года здесь казнили 187 политзаключенных. Через пару десятков лет их реабилитировали.

В лесу неподалеку от деревни сейчас находится мемориальное кладбище.

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Фоторепортаж Деревня Селифонтово Мемориал Политзаключенные Российская глубинка
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Комментарии
37
Гость
3 февраля 2024, 11:20
Чтоб хватало власть должна запретить двойное гражданство и ввести налог 50-70% на любой безвозвратный вывоз ценностей из России. Так же прекратить завоз в Россию инородцев с другой культурой и религией в Россию. Начать вкладывать деньги в народ а не в чиновников и олигархов.
Гость
3 февраля 2024, 15:11
В этой деревне живёт достаточно людей на постоянной основе, в том числе семьи с детьми. Просят провести газ, пишут письма в приёмную президента, никто не реагирует уже много лет. К чему этот репортаж, не понятно. Деревня жилая, не заброшенная.
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