Заброшенная церковь и гробовая тишина: как живет занесенная снегом деревня в 20 минутах от Ярославля
Показываем улочки Селифонтова
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В наши дни деревень становится всё меньше, жизнь в них кипит лишь летом, когда приезжают дачники. С наступлением холодов люди перебираются в город, забывая о домах до весны.
Такая участь настигает не только глубинку, но и места, находящиеся совсем рядом с городом. В этом фоторепортаже показываем сонное Селифонтово в 20 минутах езды от Ярославля. В укутанной снегом деревне зимой тихо.
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Снега в деревне полно!
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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Резные наличники — особенность русского деревянного зодчества
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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А этому дымоходу, кажется, требуется ремонт
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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Вместо звонка — колокол
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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Магазин — особенное место для жителей деревень. Тут можно пополнить запасы провианта и обменяться новостями с соседями
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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Местные набирают воду в колодцах
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Селифонтово также известно как одно из мест массовых захоронений политзаключенных. В 30-е годы прошлого века у деревни был организован расстрельный полигон. С 3 по 6 октября 1938 года здесь казнили 187 политзаключенных. Через пару десятков лет их реабилитировали.
В лесу неподалеку от деревни сейчас находится мемориальное кладбище.