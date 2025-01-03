Заброшенная церковь и гробовая тишина: как живет занесенная снегом деревня в 20 минутах от Ярославля

Деревня, расположенная вдоль дороги, состоит в основном из старых избушек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В наши дни деревень становится всё меньше, жизнь в них кипит лишь летом, когда приезжают дачники. С наступлением холодов люди перебираются в город, забывая о домах до весны.

Такая участь настигает не только глубинку, но и места, находящиеся совсем рядом с городом. В этом фоторепортаже показываем сонное Селифонтово в 20 минутах езды от Ярославля. В укутанной снегом деревне зимой тихо.

Снега в деревне полно! А этот дом вовсе не выглядит как архаичная избушка Кто-то только заканчивает строительство дома 1 из 3 Снега в деревне полно! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Резные наличники — особенность русского деревянного зодчества Украшают не только окна 1 из 2 Резные наличники — особенность русского деревянного зодчества Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этому дымоходу, кажется, требуется ремонт Окна заколочены пластиковыми листами. Возможно, это защитит стёкла от ветра Многослойный дом 1 из 3 А этому дымоходу, кажется, требуется ремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо звонка — колокол Дорога к дому вычищена. Видимо, кто-то живет тут на постоянной основе А здесь давненько никто не бывал 1 из 3 Вместо звонка — колокол Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Магазин — особенное место для жителей деревень. Тут можно пополнить запасы провианта и обменяться новостями с соседями Кажется, в сельских магазинчика можно найти всё 1 из 2 Магазин — особенное место для жителей деревень. Тут можно пополнить запасы провианта и обменяться новостями с соседями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, здесь давненько никто не бывал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные набирают воду в колодцах Еще один дом, про который вспоминают лишь летом 1 из 2 Местные набирают воду в колодцах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Селифонтове есть свое кладбище. Правда, церковь давно заброшена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лишь собака вышла поздороваться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные стараются следить за чистотой дорог Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рядом со скромной избушкой — просторный дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Селифонтово также известно как одно из мест массовых захоронений политзаключенных. В 30-е годы прошлого века у деревни был организован расстрельный полигон. С 3 по 6 октября 1938 года здесь казнили 187 политзаключенных. Через пару десятков лет их реабилитировали.

В лесу неподалеку от деревни сейчас находится мемориальное кладбище.