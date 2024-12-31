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Город Новый год — 2025 Не забудьте про Касьяна: как правильно проводить високосный 2024-й

Не забудьте про Касьяна: как правильно проводить високосный 2024-й

Изучаем народные приметы

590
5 комментариев

Как правильно провожать високосный год

Источник:

Високосный год — всё! За новогодним столом не забудьте правильно проводить Касьяна, чтобы следующие четыре года вам сопутствовали удача и счастье.

Високосный год — изобретение не новое. Еще в античности ученые заметили, что астрономический год длится 365 дней и 6 часов. Лишние часы за 4 года превращаются в дополнительные сутки. В итоге календарь начинал отставать от смены сезонов. Выровнять летоисчисление решил Гай Юлий Цезарь. Дополнительный день — 29 февраля начали называть днем Касьяна. Название дня происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина. Он считается одним из основателей монашества в Галлии (римское название исторической части Европы, ограниченной руслом реки Рубикон, Апеннинами, руслом реки Макра, ныне территория Франции, Бельгии, Люксембурга, отдельным областям Швейцарии, Германии и Нидерландов) видный теоретик монашеской жизни.

— В русских преданиях образ Касьяна связывали с адом. Злой святой стоит на страже у ворот ада, а уполномоченный ангел бьет его молотком по лбу в течение 3 лет. И только на четвертый год Касьян отдыхает от экзекуции, — объяснил исследователь культуры и истории Дмитрий Волков. — Касьян отдыхает, но народу от этого не легче. «Пришел Касьян, пошел хромать, да на свой лад всё ломать».

Еще в старину високосный год было принято особым образом встречать — выливать рюмку алкоголя в форточку. По поводу проводов високосного года также есть несколько примет.

Ближе к полуночи 31 декабря можно вместе с родными выйти на улицу и крикнуть: «Високосный, уходи!» Во время застолья тоже можно произнести поговорку: «Високосный год прошел, унес печали хоровод. Теперь пусть радость к нам придет и счастье в дом войдет!» Или такую фразу: «Год високосный убежал, беду с собою он забрал».

А вы верите в приметы?

Да!
Не очень, но на всякий случай следую
Ну уж нет!
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Комментарии
5
Инженер1
22 минуты
В РФ каждый год високосный.
Гость
36 минут
Zдесь Касьян до 2030 по плану 😡😡😡
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