Не забудьте про Касьяна: как правильно проводить високосный 2024-й

Как правильно провожать високосный год Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Високосный год — всё! За новогодним столом не забудьте правильно проводить Касьяна, чтобы следующие четыре года вам сопутствовали удача и счастье.

Високосный год — изобретение не новое. Еще в античности ученые заметили, что астрономический год длится 365 дней и 6 часов. Лишние часы за 4 года превращаются в дополнительные сутки. В итоге календарь начинал отставать от смены сезонов. Выровнять летоисчисление решил Гай Юлий Цезарь. Дополнительный день — 29 февраля начали называть днем Касьяна. Название дня происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина. Он считается одним из основателей монашества в Галлии (римское название исторической части Европы, ограниченной руслом реки Рубикон, Апеннинами, руслом реки Макра, ныне территория Франции, Бельгии, Люксембурга, отдельным областям Швейцарии, Германии и Нидерландов) видный теоретик монашеской жизни.

— В русских преданиях образ Касьяна связывали с адом. Злой святой стоит на страже у ворот ада, а уполномоченный ангел бьет его молотком по лбу в течение 3 лет. И только на четвертый год Касьян отдыхает от экзекуции, — объяснил исследователь культуры и истории Дмитрий Волков. — Касьян отдыхает, но народу от этого не легче. «Пришел Касьян, пошел хромать, да на свой лад всё ломать».

Еще в старину високосный год было принято особым образом встречать — выливать рюмку алкоголя в форточку. По поводу проводов високосного года также есть несколько примет.

Ближе к полуночи 31 декабря можно вместе с родными выйти на улицу и крикнуть: «Високосный, уходи!» Во время застолья тоже можно произнести поговорку: «Високосный год прошел, унес печали хоровод. Теперь пусть радость к нам придет и счастье в дом войдет!» Или такую фразу: «Год високосный убежал, беду с собою он забрал».