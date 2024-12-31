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Город Новый год — 2025 эксперт «Спрос на услугу будет нарастать»: когда выгоднее всего вызывать такси в новогодние праздники

«Спрос на услугу будет нарастать»: когда выгоднее всего вызывать такси в новогодние праздники

Ночью 31 декабря ценник неизменно растет

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4 комментария

Каких цен ждать в новогоднюю ночь

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Традиционно в новогодние праздники ярославцы жалуются на цены такси. Мол, стандартная стоимость перевозок вырастает в несколько раз. Мы обратились к крупным компаниям, чьи таксопарки есть в городе с вопросом о том, когда выгоднее заказывать автомобиль.

«Максим»

Как пояснили 76.RU в пресс-службе компании, отдельного тарифа для праздничных дней в сервисе «Максим» нет. Стоимость поездок рассчитывается автоматически, исходя из спроса, количества водителей в каждом районе города, погоды и дорожной ситуации. То же правило действует в новогодние праздники.

— В периоды наибольшего спроса может включаться динамический коэффициент, повышающий стоимость поездки. Этот инструмент позволяет привлечь к выполнению заказов больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров. Когда баланс спроса и предложения нормализуется, возвращаются стандартные цены, — пояснили в пресс-службе такси «Максим».

Также там уточнили, что в приложении можно проверить стоимость поездки и решить, приемлема ли она в данный момент.

— Накануне праздника и в новогоднюю ночь из-за большого спроса цена поездки может увеличиться в 1,5–2 раза. Также возможно увеличение времени ожидания автомобиля, — рассказали в «Максиме».

Сэкономить, по данным представителей компании, можно, если заказывать поездки, когда спрос не максимальный.

— Например, в предновогодние дни по будням выгоднее ездить после 10 часов и до 17 часов. На выходных заказывать поездки лучше в первой половине дня, потом спрос на услугу будет нарастать. 31 декабря выгоднее совершать поездки до 17–18 часов, а 1 января — после 8–9 часов утра, — пояснили в пресс-службе компании.

«Яндекс.Такси»

В «Яндекс.Такси» сообщили, что работа строится примерно по тому же принципу. Перед Новым годом агрегатор сам не меняет стоимость подачи, минут и километров в пути, но повышенный спрос и нехватка водителей отражаются на цене поездок.

31 декабря съездить за последними покупками и поздравить близких, по данным представителей компании, лучше до 20:00. После этого спрос и, соответственно, цены растут.

— После 22:00 спрос снижается, но ближе к полуночи водители начинают уходить с линии, чтобы успеть за новогодний стол, и машин снова не хватает, — рассказали в «Яндекс.Такси».

1 января после полуночи и до 02:30 водителей на линии становится меньше. Наиболее выгодное время для заказа такси — с 02:30 до 04:30. В это время, по данным «Яндекс.Такси», спрос снижается и стоимость поездок тоже.

Утром 1 января заказывать машину лучше с 08:00 до 11:00, в это время больше водителей возвращается на линию.

— С 11:00 многие едут поздравлять родственников и друзей, поездки вновь станут более выгодными уже после 15:00, — рассказали в компании.

Когда дешевле заказывать такси

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Комментарии
4
Гость
51 минута
Проезд с1 января вырастет все цены на все растут а где прибавка к пенсии инвалидам и старикам??????
Гость
52 минуты
Ужас какой то
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