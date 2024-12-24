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Город В Ярославской области опечатали лагерь. Что случилось

В Ярославской области опечатали лагерь. Что случилось

Суд вынес решение о запрете деятельности

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11 комментариев

Под Ярославлем приставы опечатали детский лагерь

Источник:

В понедельник, 23 декабря, судебные приставы опечатали детский лагерь под Ярославлем. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, Ярославский районный суд временно запретил работу детского лагеря из-за разбирательства между собственниками.

— Пребывание детей в лагере, в том числе в новогодние праздники — недопустимо и будет являться нарушением закона. В случае неисполнения решения суда, в отношении всех виновных лиц будут приняты меры ответственности, — отметили в УФССП России по Ярославской области.

По информации источника 76.RU, речь идёт о клубе детского отдыха «Белкино», собственники которого находятся в процессе развода. Ограничения касаются использования нежилого помещения, рекламного продвижения и оплаты путёвок в лагерь.

Здание опечатали 23 декабря

Источник:

Между бывшими супругами возник спор при разделе имущества. Решение суда о приостановлении деятельности лагеря должно защитить права обоих собственников в ходе процесса. Точной даты возобновления работы лагеря на данный момент нет, о судьбе лагеря станет известно после судебных разбирательств.

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Лагерь Суд Разбирательство Детский лагерь
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Комментарии
11
Инженер1
2 часа
Один из супругов позвонил барадатому?
Гость
2 часа
Кровати просто улёт! Чистопородный Совок! Кто хоть за такой комфорт готов платить деньги?
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