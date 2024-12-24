В Ярославской области опечатали лагерь. Что случилось

Под Ярославлем приставы опечатали детский лагерь Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В понедельник, 23 декабря, судебные приставы опечатали детский лагерь под Ярославлем. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, Ярославский районный суд временно запретил работу детского лагеря из-за разбирательства между собственниками.

— Пребывание детей в лагере, в том числе в новогодние праздники — недопустимо и будет являться нарушением закона. В случае неисполнения решения суда, в отношении всех виновных лиц будут приняты меры ответственности, — отметили в УФССП России по Ярославской области.

По информации источника 76.RU, речь идёт о клубе детского отдыха «Белкино», собственники которого находятся в процессе развода. Ограничения касаются использования нежилого помещения, рекламного продвижения и оплаты путёвок в лагерь.

Здание опечатали 23 декабря Источник: УФССП России по Ярославской области / vk.com









