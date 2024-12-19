«Это незатхлый город»: Артемий Лебедев поддержал Пермь в борьбе за звание Молодежной столицы России

Один из авторов Пермской культурной революции призвал проголосовать за наш город Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Тимофей Калмаков / 59.RU











Артемий Лебедев поддержал Пермь в борьбе за звание Молодежной столицы России в 2025 году. Дизайнер призвал проголосовать за наш город в опросе, срок которого истекает в пятницу, 20 декабря.

— Пермь однозначно такого шанса заслуживает — как минимум это не затхлый город, в котором что-то происходит (если вы понимаете), — написал Лебедев в Telegram. — Да и мэр стоит за Пермь горой — встает на защиту, даже если для этого надо зарубиться с известной личностью.

Дизайнер отметил, что, по словам туристов, Пермь за последние годы расцвела. «Жизнь кипит, творчество не останавливается, фестивали проводятся», — отметил Артемий Лебедев.

Напомним, летом 2024 года Артемий Лебедев называл Пермь затхлым городом после того, как из-за будущего строительства нового моста и развязки, а также «износа конструкции» снесли арт-объект «Пермские ворота». После этого в публичную полемику с ним вступил мэр Перми Эдуард Соснин. «Артемий не чужой для нашего города человек, но он явно давно не был у нас», — написал тогда градоначальник в соцсетях.

Голосование за звание Молодежной столицы России в 2025 году проходит на «Госуслугах». Кроме Перми можно выбрать Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск. При этом запрещено голосование за город, в регионе которого зарегистрирован человек — пермякам за Пермь не проголосовать.

По состоянию на вечер четверга, 19 декабря, на первом месте в опросе Омск — за него проголосовало 246 тысяч человек (39%). Пермь пока на втором месте с 235 тысячами голосов (37%). Разрыв между первым и вторым местами составляет 11 тысяч голосов.

За сутки до окончания голосования Пермь на II месте Источник: «Госуслуги»











В поддержку Перми как Молодежной столицы России уже выступили Илья Авербух, Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Губерниев, Николай Наумов и Светлана Пермякова, а в 2023 году Пермь принимала Всероссийскую студенческую весну.