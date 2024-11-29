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Город Москва войдет в «Золотое кольцо»? Отберет ли она у Ярославля звание столицы маршрута

Москва войдет в «Золотое кольцо»? Отберет ли она у Ярославля звание столицы маршрута

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7 комментариев

Москва будет участвовать в развитии Золотого кольца России

Источник:

Москва войдет в туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом сообщили власти столицы.

— Соглашение о сотрудничестве заключили Москва и Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области. Для продвижения маршрутов по регионам Золотого кольца предложено использовать платформу Russpass. Сегодня в сервисе уже доступно более 13 тысяч предложений для туристов по всем шести регионам, подписавшим соглашение, — говорится в информации на официальном портале правительства Москвы

Регионы договорились о проведении совместных исследований и информационных туров, а также об обмене опытом среди объектов туриндустрии. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, комментируя событие, добавил, что средства, которые получают входящие в маршрут субъекты в рамках национального проекта по туризму, должны быть сконцентрированы в том числе и на развитии инфраструктуры маршрута.

Ярославцы задумались: может ли главный город страны теперь отобрать у Ярославля статус столицы Золотого кольца. Кто тогда выиграет в споре двух столиц? Об этом люди рассуждают в соцсетях.

Жителей Ярославля успокоила исполнительный директор Союза городов Золото кольца Наталья Булах.

— Во-первых, никто никого никуда не включал. Подписано соглашение о сотрудничестве по развитию маршрута. Маршрут изначально начинался в Москве и там же заканчивался. Но статус Столица Золотого кольца — это торговая марка, правообладателем которой до 2031 года является мэрия Ярославля, — пояснила она.

Напомним, столицей Золотого кольца России Ярославль стал в 2016 году. А в 2017 году города-участники маршрута подписали договор о создании Союза городов Золотого кольца России, в Ярославле открылась его штаб-квартира.

Изначально в маршрут входили Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. А «Золотым кольцом» их в 1967 году окрестил искусствовед Юрий Бычков — так он назвал серию публикаций о своих путешествиях в газете «Советская культура». С тех пор название прижилось. В 2018 году к городам-участникам маршрута официально добавили Углич Ярославской области.

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Комментарии
7
Гость
22 минуты
Сначала надо бы узнать как выглядит порядочная столица. Я вот пожил в чистой и красивой столице и могу сказать что Ярославль с чистой столицей и рядом не лежал. И дело не в людях. Дело в организации . Я предлагал нашим чиновникам рассказать о том как должно быть но они самые умные и слушать не хотят
Гость
41 минута
Все печально 😩 канечно, да уж столица так столица золотой орды 🗻 коррупционеров
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