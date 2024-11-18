«Из лифта выходишь — темень»: почему жителям девятиэтажек в Ярославле замуровали окна

Зачем окна в домах на Алмазной улице заложили кирпичами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На улице с красивым названием Алмазная в Заволжском районе Ярославля есть два необычных дома. На первый взгляд, это типовые панельки. Но в глаза бросается особенность: на всех этажах окна в подъезде доверху заложены кирпичами. Свет в помещение пробивается сквозь небольшие форточки.

Так было не всегда. Жильцы помнят то время, когда вместо сплошной стены в подъездах красовались широкие оконные рамы. И хотят, чтобы так было вновь, но сомневаются, что их желание осуществится.

Кирпичами заложили со второго по девятый этаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Коммуналка тут дешевле»

Девятиэтажка на Алмазной улице, 1, корпус 3 отличается от панельных близнецов не только окнами в подъезде, но и дверью. Металлическая ручка спилена, люди открывают ее, хватаясь на небольшой обрубок.

Люди хватаются за небольшой кусочек ручки, чтобы открыть дверь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подъезд встречает гостей зловонием, к которому, кажется, привыкли местные. Из темного помещения, щурясь от солнечного света, выкатился мужичок в старой фуфайке и шапке набекрень. Его сопровождал стойкий запах перегара.

— А я откуда знаю, ****** рот. Чтобы тепло держалось, хе-хе, — прохрипел местный в ответ на вопрос о заложенных кирпичами окнах. Крепко выругавшись, он продолжил свой путь.

Стены в подъезде испачканы, а почтовые ящики смяты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одну жительницу дома мы поймали на выходе из подъезда. Она рассказала, что въехала в девятиэтажку на Алмазной четыре года назад. В тот момент окна уже были замурованы.

— А управляющая компания вообще ничего в подъезде не делает. Еще до того как я въехала, его лет 5 не делали. Даже стены на первом этаже покрасить — это же не такие большие средства. А они все говорят: денег на счете у дома нет. Хотя квартир тут очень много на каждом этаже. Народу много, в любом случае, кто бы тут не жил — надо делать, — рассказала наша собеседница. — А окна, наверное, били. Тут контингент такой жил…

Дом строили под небольшие однушки-малосемейки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Она призналась, что перед покупкой квартиры обратила внимание на кирпичи вместо окон и на обшарпанный подъезд. Но выбора не было — съезжать приходилось из комнаты в коммунальной квартире. А здесь, хоть и не идеальное, зато свое и отдельно от соседей.

— Да и коммуналка тут дешевле, чем в обычной однокомнатной квартире. Зимой — 5 тысяч, летом — 3. У меня 30 квадратных метров. Здесь квартиры 22 квадратных метра и 30, — рассказала жительница дома.

Стены на каждом этаже в подъезде исписаны и чем-то испачканы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Буянили и били окна»

Владиславе 31 год. Она провела в этом доме детство — в квартире у бабушки. Помнит еще те времена, когда вместо крохотных форточек и кирпичной кладки были большие окна. На вопрос о том, почему всё изменилось, она ответила с ходу:

— Дом — такой себе, на самом деле. Здесь всегда жили алкаши. И буянили они, будь здоров. Били окна. Молодежь разрисовывала стены, тоже выбивали стекла. Просто так, по приколу. Мы разговаривали с соседями, они сказали, что управляющая компания тогда приняла решение всё заложить кирпичами.

Жители дома признаются — тут не всегда спокойно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По воспоминаниям Владиславы, поначалу замуровали окна на нижних этажах. Затем кирпичная стена в подъезде доросла до девятого. Света стало меньше, но маргиналы хотя бы перестали бить стекла. Жителям оставили лишь узкие форточки.

Вместо широкой оконной рамы теперь — две форточки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители держат форточки открытыми, проветривают подъезд, но это не особо помогает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Окон не стало, а вот проблемные обитатели остались. Владислава рассказала: недавно горел девятый этаж. Именно там, по словам жительницы, обосновались маргиналы.

— Половина уже почили, — спокойно уточнила Владислава. — Во время пожара троих сразу вынесли. Остались еще старожилы, но их меньше.

В подъезде давно не делали не только ремонт, но и уборку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сейчас жильцы дома винят в подъездных беспорядках не местных выпивох, а молодежь.

— У нас тут парень живет, то ли бухать не умеет, то ли в наркотиках дело. Все почтовые ящики перебил. Он не в себе. И друзья к нему приходят, на стенах рисуют, — вздохнула Владислава, кивнув в сторону одного из многочисленных граффити в подъезде.

Раньше вместо стены было окно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Мусор убирают только алкаши на подработке»

Жильцы мечтают, что когда-нибудь вместо глухих стен в их подъезде появятся широкие оконные рамы. А еще проблем местным добавляет мусоропровод. Именно его называют источником неприятного запаха, ударяющего в нос еще при входе. Чистят мусоропровод всё те же местные выпивохи, а они не самые обязательные работники.

— Первое, что спрашивают люди, когда заходят: «Почему у вас такой запах?» Потому что мусоропровод. У нас этот же мусор убирают только алкаши на подработке. Понятно, что если кто-то забухал, то это может очень долго всё лежать, — объяснила девушка.

Люди хотят поменять смятые почтовые ящики, но понимают — новые долго вряд ли проживут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но жители девятиэтажки стали замечать изменения в лучшую сторону. Они рассказали: в соседнем дворе полностью переложили асфальт, поставили спортплощадку. В подъезде установили камеру и поменяли дверь.

— Я предлагала попросить, чтобы нам стеклопакеты поставили, — рассказала Владислава. — Но у нас всегда соседи делятся на две категории. Одни говорят: «Давайте оставим лучше так, потому что, если новое поставят, оно тоже долго не проживет». И те, кто «топят» за то, чтобы мусоропровод убрали и вообще как-то всё облагородили. Хотелось бы нормальные окна. И света было бы побольше, а то у нас лампочки выкручивают те же алкаши.

Дома перегорела — они спустятся на этаж ниже и выкрутят. Лифт открывается — а в подъезде темень. Владислава жительница девятиэтажки на Алмазной улице

Владислава рассказала: раньше в доме сдавали квартиры воспитанникам колледжа, расположенного неподалеку. Подростки не стесняясь ходили друг к другу в гости, шумели и устраивали ночные посиделки. Местные не выдержали такого соседства и добились выселения студентов. Но многие повадились устраивать встречи в самом подъезде.

— Тоже на стенах рисовали. У нас была дверь с кодом, но код уже все знали, поэтому мы ее поменяли. Теперь домофон. Почему у двери обрезали ручку? Нам постоянно сшибали магнит, поэтому решили спилить ручку. Пришел как-то курьер, пиццу приносил. Не дозвонился до квартиры, просто дернул и вырвал дверь. Ему главное — заказ было отдать. Мы потом звонили, уточняли, кто это был. Его оштрафовали, — объяснила Владислава.

В большинстве квартир установлены современные пластиковые стеклопакеты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хотя район не стремный, тут никогда в жизни никого не убивали, не насиловали. У нас алкаши — джентльмены. Идешь из магазина с пакетами, они тебе: «Мадемуазель». Они если ругаются, то между собой. Не гадят. В основном всё это делает молодняк. Владислава жительница девятиэтажки на Алмазной улице

В соседней пятиэтажке — та же ситуация Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Люди буйные есть»

Близнец панельной девятиэтажки на Алмазной, 1, корпус 2 среди местных пользуется еще более дурной славой. Однако на первом этаже подъезд выглядит приличнее. Кажется, будто голубые стены недавно красили. Ящики на стенах не смяты и не разрисованы маркерами.

Пенсионерка плоховато слышит и говорит: соседи ей не мешают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Недавно у местных появился повод для радости — установили новый лифт.

— В лифте автоматически и время объявляется, и этаж. Соседи не мешают, у нас вообще все спокойные, — похвасталась пенсионерка, вышедшая из подъезда во двор.

Елена не хотела бы жить в этом доме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот Елена оптимизм старушки не разделяет. Она приходит в этот дом к родственникам. Призналась: сама бы здесь ни за что не стала жить. А на вопрос про замурованные окна ответила так же, как и люди из соседней девятиэтажки.

— Потому что люди проходят и просто-напросто бьют эти стекла. Поэтому закладывают кирпичами. Люди буйные тут есть. В определенных квартирах вообще неадекватные бывают. Переходят по пожарным лестницам, поднимаются на этажи. А адекватные люди просто-напросто всё это закладывают. У нас тут проблема по клопам и тараканам, управляющая на жалобы никак не реагирует. Но нужно вести и правильный образ жизни, чтобы всего этого не было, — пустилась в рассуждения Елена.

Девушки снимают квартиру в доме пополам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На тараканов и неспокойных соседей жалуется не она одна. Две 21-летние студентки — Ксения и Екатерина — снимают квартиру в этом доме уже четыре года.

— Драки, ор, на нас как-то даже писали заявление — перепутали с алкоголиками. Женщина дралась с мужем, а записали это всё на нас. Как будто у нас муж, дети. А это в соседней квартире было. Они уже не знают, на кого писать, — вдохнули девушки. — По всем квартирам пишут заявления. Мол, эти орут, эти тоже орут. Хотя они сами орут.

С улицы люди видят вместо окон — кирпичи. Со стороны подъезда конструкции зашпаклеваны и покрашены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Студентки неоднократно пытались травить тараканов, но сильного успеха это не возымело. Паразиты ползут из других квартир. Добиться результата будет можно лишь в том случае, если дезинсекцию проведут всем домом. Но многие просто предпочитают не заморачиваться.

— Снимаем здесь только потому, что не дорого. Девять тысяч с коммуналкой за однушку. Тут стоимость держат, в других районах уже от 15 тысяч, — признались девушки и зашли в лифт.

Девушки и хотели бы переехать, но финансы не позволяют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В коридорах не помешало бы освежить краску на стенах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«У них нет средств»

В Линейном участке № 1 управдома Заволжского района, обслуживающего дом № 1, корпус 3 на Алмазной улице, рассказали, что вряд ли в девятиэтажке будут установлены окна вместо замурованных стен.

— Там всю жизнь эти окна заколочены. Мы даже не знаем, в какое время их заделали. Скорее всего, это было решение не именно управляющей компании, а со слов жителей. Они изъявили такое желание. Там у них есть определенный контингент, даже мусор из окон выбрасывают, — пояснили 76.RU в Линейном участке. — У них на текущем участке денег нет, у многих малосемеек они в минус ушли. Это мы на одних окнах раззоримся.