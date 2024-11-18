«Из лифта выходишь — темень»: почему жителям девятиэтажек в Ярославле замуровали окна

На улице с красивым названием Алмазная в Заволжском районе Ярославля есть два необычных дома. На первый взгляд, это типовые панельки. Но в глаза бросается особенность: на всех этажах окна в подъезде доверху заложены кирпичами. Свет в помещение пробивается сквозь небольшие форточки.
Так было не всегда. Жильцы помнят то время, когда вместо сплошной стены в подъездах красовались широкие оконные рамы. И хотят, чтобы так было вновь, но сомневаются, что их желание осуществится.
«Коммуналка тут дешевле»
Девятиэтажка на Алмазной улице, 1, корпус 3 отличается от панельных близнецов не только окнами в подъезде, но и дверью. Металлическая ручка спилена, люди открывают ее, хватаясь на небольшой обрубок.
Подъезд встречает гостей зловонием, к которому, кажется, привыкли местные. Из темного помещения, щурясь от солнечного света, выкатился мужичок в старой фуфайке и шапке набекрень. Его сопровождал стойкий запах перегара.
— А я откуда знаю, ****** рот. Чтобы тепло держалось, хе-хе, — прохрипел местный в ответ на вопрос о заложенных кирпичами окнах. Крепко выругавшись, он продолжил свой путь.
Еще одну жительницу дома мы поймали на выходе из подъезда. Она рассказала, что въехала в девятиэтажку на Алмазной четыре года назад. В тот момент окна уже были замурованы.
— А управляющая компания вообще ничего в подъезде не делает. Еще до того как я въехала, его лет 5 не делали. Даже стены на первом этаже покрасить — это же не такие большие средства. А они все говорят: денег на счете у дома нет. Хотя квартир тут очень много на каждом этаже. Народу много, в любом случае, кто бы тут не жил — надо делать, — рассказала наша собеседница. — А окна, наверное, били. Тут контингент такой жил…
Она призналась, что перед покупкой квартиры обратила внимание на кирпичи вместо окон и на обшарпанный подъезд. Но выбора не было — съезжать приходилось из комнаты в коммунальной квартире. А здесь, хоть и не идеальное, зато свое и отдельно от соседей.
— Да и коммуналка тут дешевле, чем в обычной однокомнатной квартире. Зимой — 5 тысяч, летом — 3. У меня 30 квадратных метров. Здесь квартиры 22 квадратных метра и 30, — рассказала жительница дома.
«Буянили и били окна»
Владиславе 31 год. Она провела в этом доме детство — в квартире у бабушки. Помнит еще те времена, когда вместо крохотных форточек и кирпичной кладки были большие окна. На вопрос о том, почему всё изменилось, она ответила с ходу:
— Дом — такой себе, на самом деле. Здесь всегда жили алкаши. И буянили они, будь здоров. Били окна. Молодежь разрисовывала стены, тоже выбивали стекла. Просто так, по приколу. Мы разговаривали с соседями, они сказали, что управляющая компания тогда приняла решение всё заложить кирпичами.
По воспоминаниям Владиславы, поначалу замуровали окна на нижних этажах. Затем кирпичная стена в подъезде доросла до девятого. Света стало меньше, но маргиналы хотя бы перестали бить стекла. Жителям оставили лишь узкие форточки.
Окон не стало, а вот проблемные обитатели остались. Владислава рассказала: недавно горел девятый этаж. Именно там, по словам жительницы, обосновались маргиналы.
— Половина уже почили, — спокойно уточнила Владислава. — Во время пожара троих сразу вынесли. Остались еще старожилы, но их меньше.
Сейчас жильцы дома винят в подъездных беспорядках не местных выпивох, а молодежь.
— У нас тут парень живет, то ли бухать не умеет, то ли в наркотиках дело. Все почтовые ящики перебил. Он не в себе. И друзья к нему приходят, на стенах рисуют, — вздохнула Владислава, кивнув в сторону одного из многочисленных граффити в подъезде.
«Мусор убирают только алкаши на подработке»
Жильцы мечтают, что когда-нибудь вместо глухих стен в их подъезде появятся широкие оконные рамы. А еще проблем местным добавляет мусоропровод. Именно его называют источником неприятного запаха, ударяющего в нос еще при входе. Чистят мусоропровод всё те же местные выпивохи, а они не самые обязательные работники.
— Первое, что спрашивают люди, когда заходят: «Почему у вас такой запах?» Потому что мусоропровод. У нас этот же мусор убирают только алкаши на подработке. Понятно, что если кто-то забухал, то это может очень долго всё лежать, — объяснила девушка.
Но жители девятиэтажки стали замечать изменения в лучшую сторону. Они рассказали: в соседнем дворе полностью переложили асфальт, поставили спортплощадку. В подъезде установили камеру и поменяли дверь.
— Я предлагала попросить, чтобы нам стеклопакеты поставили, — рассказала Владислава. — Но у нас всегда соседи делятся на две категории. Одни говорят: «Давайте оставим лучше так, потому что, если новое поставят, оно тоже долго не проживет». И те, кто «топят» за то, чтобы мусоропровод убрали и вообще как-то всё облагородили. Хотелось бы нормальные окна. И света было бы побольше, а то у нас лампочки выкручивают те же алкаши.
Дома перегорела — они спустятся на этаж ниже и выкрутят. Лифт открывается — а в подъезде темень.
Владислава рассказала: раньше в доме сдавали квартиры воспитанникам колледжа, расположенного неподалеку. Подростки не стесняясь ходили друг к другу в гости, шумели и устраивали ночные посиделки. Местные не выдержали такого соседства и добились выселения студентов. Но многие повадились устраивать встречи в самом подъезде.
— Тоже на стенах рисовали. У нас была дверь с кодом, но код уже все знали, поэтому мы ее поменяли. Теперь домофон. Почему у двери обрезали ручку? Нам постоянно сшибали магнит, поэтому решили спилить ручку. Пришел как-то курьер, пиццу приносил. Не дозвонился до квартиры, просто дернул и вырвал дверь. Ему главное — заказ было отдать. Мы потом звонили, уточняли, кто это был. Его оштрафовали, — объяснила Владислава.
Хотя район не стремный, тут никогда в жизни никого не убивали, не насиловали. У нас алкаши — джентльмены. Идешь из магазина с пакетами, они тебе: «Мадемуазель». Они если ругаются, то между собой. Не гадят. В основном всё это делает молодняк.
«Люди буйные есть»
Близнец панельной девятиэтажки на Алмазной, 1, корпус 2 среди местных пользуется еще более дурной славой. Однако на первом этаже подъезд выглядит приличнее. Кажется, будто голубые стены недавно красили. Ящики на стенах не смяты и не разрисованы маркерами.
Недавно у местных появился повод для радости — установили новый лифт.
— В лифте автоматически и время объявляется, и этаж. Соседи не мешают, у нас вообще все спокойные, — похвасталась пенсионерка, вышедшая из подъезда во двор.
А вот Елена оптимизм старушки не разделяет. Она приходит в этот дом к родственникам. Призналась: сама бы здесь ни за что не стала жить. А на вопрос про замурованные окна ответила так же, как и люди из соседней девятиэтажки.
— Потому что люди проходят и просто-напросто бьют эти стекла. Поэтому закладывают кирпичами. Люди буйные тут есть. В определенных квартирах вообще неадекватные бывают. Переходят по пожарным лестницам, поднимаются на этажи. А адекватные люди просто-напросто всё это закладывают. У нас тут проблема по клопам и тараканам, управляющая на жалобы никак не реагирует. Но нужно вести и правильный образ жизни, чтобы всего этого не было, — пустилась в рассуждения Елена.
На тараканов и неспокойных соседей жалуется не она одна. Две 21-летние студентки — Ксения и Екатерина — снимают квартиру в этом доме уже четыре года.
— Драки, ор, на нас как-то даже писали заявление — перепутали с алкоголиками. Женщина дралась с мужем, а записали это всё на нас. Как будто у нас муж, дети. А это в соседней квартире было. Они уже не знают, на кого писать, — вдохнули девушки. — По всем квартирам пишут заявления. Мол, эти орут, эти тоже орут. Хотя они сами орут.
Студентки неоднократно пытались травить тараканов, но сильного успеха это не возымело. Паразиты ползут из других квартир. Добиться результата будет можно лишь в том случае, если дезинсекцию проведут всем домом. Но многие просто предпочитают не заморачиваться.
— Снимаем здесь только потому, что не дорого. Девять тысяч с коммуналкой за однушку. Тут стоимость держат, в других районах уже от 15 тысяч, — признались девушки и зашли в лифт.
«У них нет средств»
В Линейном участке № 1 управдома Заволжского района, обслуживающего дом № 1, корпус 3 на Алмазной улице, рассказали, что вряд ли в девятиэтажке будут установлены окна вместо замурованных стен.
— Там всю жизнь эти окна заколочены. Мы даже не знаем, в какое время их заделали. Скорее всего, это было решение не именно управляющей компании, а со слов жителей. Они изъявили такое желание. Там у них есть определенный контингент, даже мусор из окон выбрасывают, — пояснили 76.RU в Линейном участке. — У них на текущем участке денег нет, у многих малосемеек они в минус ушли. Это мы на одних окнах раззоримся.
Также в Линейном участке посоветовали обратиться с вопросом в сам управдом Заволжского района. Там оперативно подготовить комментарий по ситуации не смогли. Однако очевидно одно — окон вместо стен жители не увидят еще долго.