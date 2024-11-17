НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 739мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Древнее кладбище в Ярославле
Что хранится в заброшке
Незаконный забор у ЖК
Рыбинск засветился на Первом канале
Продают фитнес-клуб за 59 млн
Трогательные истории собачников
Повысили налоги
Кто строит новую Россию
Задержали чиновника
Город Новый год — 2025 Цена растет каждый час! Сколько стоит пригласить на Новый год Деда Мороза и Снегурочку в Ярославле

Цена растет каждый час! Сколько стоит пригласить на Новый год Деда Мороза и Снегурочку в Ярославле

Обзор объявлений

426
4 комментария

Сколько стоит пригласить аниматоров на Новый год

До Нового года еще полтора месяца, а ярославцы уже активно бронируют аниматоров. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

— В октябре 2024 года спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов увеличилось на 44%, — отмечают эксперты.

По данным аналитиков, горячая пора для артистов наступает с 20-х чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом ярославцы начали бронировать новогодних сказочников еще в октябре.

— Цена зависит от опыта аниматора, наличия театрального образования и качества костюмов. В среднем услуга Дед Мороза и Снегурочки обойдется ярославцам в 3000 рублей, — отмечают эксперты аналитической службы «Авито Услуги».

Самое бюджетное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Ярославле стоит 1000 рублей. Правда, и программа выступления короткая — 15–20 минут. Из необычного: сказочники проводят мастер-классы по изготовлению и росписи елочных игрушек.

Чуть подороже стоит получасовое поздравление с играми и песнями. Аниматоры обещают проведение интерактивных программ. За дополнительную плату Дедушка с Внучкой готовы выступить в детском садике или школе.

Самое дорогое объявление в Ярославле — 6000 рублей за программу в 30 минут. А цена такая, потому что аниматорами работают профессиональные артисты ТЮЗа в роскошных костюмах.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность аренды костюмов. В среднем такая услуга обойдется от 700 рублей.

ПО ТЕМЕ
Новый год Дед Мороз Аниматор Аниматоры
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Лодкой пусть деды Морозы запасаются. Постоянно в городе аварии. То там , то там реки текут. Например, сейчас течет река у домов 117 и 121 по Московскому пр. и всем пофиг.
Гость
1 час
жулики
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление