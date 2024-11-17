Цена растет каждый час! Сколько стоит пригласить на Новый год Деда Мороза и Снегурочку в Ярославле

Сколько стоит пригласить аниматоров на Новый год Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До Нового года еще полтора месяца, а ярославцы уже активно бронируют аниматоров. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

— В октябре 2024 года спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов увеличилось на 44%, — отмечают эксперты.

По данным аналитиков, горячая пора для артистов наступает с 20-х чисел декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом ярославцы начали бронировать новогодних сказочников еще в октябре.

— Цена зависит от опыта аниматора, наличия театрального образования и качества костюмов. В среднем услуга Дед Мороза и Снегурочки обойдется ярославцам в 3000 рублей, — отмечают эксперты аналитической службы «Авито Услуги».

Самое бюджетное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Ярославле стоит 1000 рублей. Правда, и программа выступления короткая — 15–20 минут. Из необычного: сказочники проводят мастер-классы по изготовлению и росписи елочных игрушек.

Чуть подороже стоит получасовое поздравление с играми и песнями. Аниматоры обещают проведение интерактивных программ. За дополнительную плату Дедушка с Внучкой готовы выступить в детском садике или школе.

Самое дорогое объявление в Ярославле — 6000 рублей за программу в 30 минут. А цена такая, потому что аниматорами работают профессиональные артисты ТЮЗа в роскошных костюмах.