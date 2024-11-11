НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 766мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Почему подорожал картофель
Реновация бараков
Скандал из-за ремонта в девятиэтажке
Бесплатные катки
Подорожали квартиры
Снесут дома ради высоток
Повысится плата за садик
Крамской и Репин завели соцсети
Почему в регионе убывают люди
Город «За несоблюдение условий контракта»: в Ярославле расторгнут договоры с двумя крупными перевозчиками

«За несоблюдение условий контракта»: в Ярославле расторгнут договоры с двумя крупными перевозчиками

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

337
6 комментариев

Власти сообщили о расторжении контракта с крупными перевозчиками

Власти Ярославля могут частично расторгнуть контракты с двумя крупными автобусными перевозчиками «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 11 ноября.

— Много жалоб поступает и из-за несоблюдения расписания. Считаю это вообще откровенно халатным отношением перевозчиков к своей работе. Больше всего вопросов сейчас к фирмам «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». С каждым из двух перевозчиков намерены расторгнуть по одному контракту, в которые входят маршруты, где выявлено самое большое количество нарушений. У ООО «Стартранс» это маршруты № 13, 23, 39, 57, у ООО «Первая пассажирская компания» — № 41, 62, 79, — написал в своих соцсетях глава региона.

Как уточнили 76.RU в правительстве Ярославской области, у перевозчиков будет возможность устранить нарушения. На это дается 10 дней.

— Необходимо создавать комфортные условия для пассажиров. Все перевозчики должны соблюдать расписание на маршрутах и выводить на линию чистый транспорт. И меры воздействия должны быть самыми жесткими, включая штрафы и увольнения. Выпустил грязную машину и задержал рейс — свободен, — добавил губернатор Михаил Евраев.

Как отметил губернатор, в Ярославской области усилят контроль над чистотой автобусов. Приветствуются замечания от местных жителей. Жалобы можно направить по телефону 122 (с добавочным 5), а также по-сотовому — +7 (4852) 30-40-95.

ООО «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет работы компания заработает 17 млрд рублей.

Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс».

В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов «Мосавтодора», по контракту фирма должна будет обеспечивать компанию транспортом для перевозки рабочих и грузов. Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».

Питерская компания «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто») начала работать в Ярославль в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. Сейчас работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей. Согласно контракту, за семь лет работы в регионе компания заработает 14 млрд рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое находится в городе Волжском Волгоградской области и занимается производством автобусов и троллейбусов.

Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Северной столице, Москве, Ленинградской области, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.

ПО ТЕМЕ
Транспорт Общественный транспорт Автобусы Перевозчик
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
35 минут
это хорошая новость ♥️ Расторжение и привлечение их к ответственности и моральной и материальной, а может там и уголовное дело? и к ремонтирующим наши парки за наши деньги нужно применять уголовное наказание, они достали!!!
Гость
35 минут
С армянами вообще не стоит заключать контракты . Все парки не сдали в срок , автобусы не могут пустить по расписанию , безалаберные они . Пусть на родине обманывают своих граждан .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление