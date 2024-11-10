Потепление или арктическое вторжение? Какой будет середина ноября в Центральной России

Синоптики рассказали, какой будет погода на предстоящей неделе. Судя по прогнозу, большую часть недели в Центральной России будет сухо и безоблачно. Температура воздуха — −1…+4 °C.
— И только в конце периода регион накроют поля фронтальной облачности, несущие с собой осадки, переходящие в снег, — уточнили в «Фобосе». — Можно с большой долей уверенности утверждать, что метеорологическая зима в нынешнем году точно не начнется в средние многолетние сроки, и более того, ждать ее начала до 16–17 ноября также не стоит. А вот ближе к концу второй декады ожидается очередное холодное вторжение, а насколько интенсивным и продолжительным оно будет и сможет ли дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время.
Погода в Ярославле
Днем 11 ноября переменная облачность, +3…+5 °C, ветер слабый. Давление заметно выше нормы.
12 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +1…+3 °C, днем +3…+5 °C, ветер юго-западный, умеренный.
13 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью 0…+2 °C, днем +3…+5 °C, ветер западный, умеренный.
14 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем +2…+4 °C, ветер юго-западный, умеренный.