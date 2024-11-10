Потепление или арктическое вторжение? Какой будет середина ноября в Центральной России

— И только в конце периода регион накроют поля фронтальной облачности, несущие с собой осадки, переходящие в снег, — уточнили в «Фобосе». — Можно с большой долей уверенности утверждать, что метеорологическая зима в нынешнем году точно не начнется в средние многолетние сроки, и более того, ждать ее начала до 16–17 ноября также не стоит. А вот ближе к концу второй декады ожидается очередное холодное вторжение, а насколько интенсивным и продолжительным оно будет и сможет ли дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время.