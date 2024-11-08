«Русские вперед». Инстасамка и Сергей Шнуров выпустили совместный альбом

Дарья Зотеева записала шесть треков с Сергеем Шнуровым Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) и группа «Ленинград» выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Он уже появился во всех российских музыкальных сервисах.

Альбом состоит из шести треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

Источник: скриншот «Яндекс.Музыка»











В песнях, что типично для «Ленинграда», очень много нецензурных выражений. Также часто упоминаются успех и деньги, что привычно уже для Инстасамки. Есть отражение и современных трендов. Так, в треке «Русские вперед» Инстасамка поет: «Рашен рич бич». В этот момент на фоне Шнуров повторяет: «Русские вперед».

Обложка альбома сделана в стилистике легендарной «Матрицы». На ней изображены Сергей Шнуров и Инстасамка.

Название альбома отсылает к возрасту двух исполнителей. Лидеру группы Ленинград в этом году исполнился 51 год, его можно отнести к поколению X, которое еще называют «бумеры». Инстасамка же родилась намного позже Шнурова — в 2000 году, ей на данный момент 24 года. По возрасту она находится на стыке двух поколений — Y (миллениалы) и Z (зумеры). Судя по всему, исполнительница относит себя ко второй группе.