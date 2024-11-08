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Город «Русские вперед». Инстасамка и Сергей Шнуров выпустили совместный альбом

«Русские вперед». Инстасамка и Сергей Шнуров выпустили совместный альбом

Они записали шесть совместных треков

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Дарья Зотеева записала шесть треков с Сергеем Шнуровым

Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) и группа «Ленинград» выпустили совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры». Он уже появился во всех российских музыкальных сервисах.

Альбом состоит из шести треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

В песнях, что типично для «Ленинграда», очень много нецензурных выражений. Также часто упоминаются успех и деньги, что привычно уже для Инстасамки. Есть отражение и современных трендов. Так, в треке «Русские вперед» Инстасамка поет: «Рашен рич бич». В этот момент на фоне Шнуров повторяет: «Русские вперед».

Обложка альбома сделана в стилистике легендарной «Матрицы». На ней изображены Сергей Шнуров и Инстасамка.

Название альбома отсылает к возрасту двух исполнителей. Лидеру группы Ленинград в этом году исполнился 51 год, его можно отнести к поколению X, которое еще называют «бумеры». Инстасамка же родилась намного позже Шнурова — в 2000 году, ей на данный момент 24 года. По возрасту она находится на стыке двух поколений — Y (миллениалы) и Z (зумеры). Судя по всему, исполнительница относит себя ко второй группе.

Изначально планировалось, что Дарья Зотеева станет новой солисткой группы. Однако потом представители певцов уточнили, что пока они договорились лишь на совместный альбом. Почти сразу шоумен показал кусок двух песен из него. На обе они записали клип. Для «Ленинграда» этот альбом стал первым за последние шесть лет.

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