Платформа VK Видео обновила систему поиска по контенту

Теперь в приоритете у выдачи — видео, загруженные самим автором, а затем видео с его участием Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











VK Видео подключил новые модели искусственного интеллекта к поисковым алгоритмам сервиса. Как сообщили в пресс-службе, это увеличил релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием.

По данным платформы, если среди каналов VK Видео есть схожий по названию с запросом пользователя, то в результатах поиска автоматически будет подниматься иконка этого канала, а также созданный им контент.

— Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже — видео с его участием. Это особенно полезно для контента с инфлюенсерами и шоу, — пояснили представители платформы.