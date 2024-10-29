НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

с-з.

 750мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Камеры в школьном туалете
Лиловые грибы
Укрытие на дорогах Ярославля
Отберут заросшие участки
Скоростные поезда из Москвы
Рыбинское море обмелело
Учитель — об изнанке профессии
Дорогое сливочное масло
Почему вымирают ярославцы
Город Платформа VK Видео обновила систему поиска по контенту

Платформа VK Видео обновила систему поиска по контенту

Для этого подключили искусственный интеллект

146
3 комментария

Теперь в приоритете у выдачи — видео, загруженные самим автором, а затем видео с его участием

VK Видео подключил новые модели искусственного интеллекта к поисковым алгоритмам сервиса. Как сообщили в пресс-службе, это увеличил релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием.

По данным платформы, если среди каналов VK Видео есть схожий по названию с запросом пользователя, то в результатах поиска автоматически будет подниматься иконка этого канала, а также созданный им контент.

— Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже — видео с его участием. Это особенно полезно для контента с инфлюенсерами и шоу, — пояснили представители платформы.

Для авторов обновления станут дополнительным инструментом, чтобы привлечь новую аудиторию.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 минут
Там наверняка можно и Zапутинского певца ртом SHамана посмотреть?
Гость
18 минут
Киселёв с Соловьёвым там присутствуют? А Кеосаян с Симоньян?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой». Семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
«Как проехать? Я даже не помню названия улиц!»: пассажирка — о хамах и неумехах в такси
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление