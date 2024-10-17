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Город В Ярославле закрыли на ремонт центральный ЗАГС

В Ярославле закрыли на ремонт центральный ЗАГС

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4 комментария

В Ярославле закрыли на ремонт центральный ЗАГС

В Ярославле обтянули брезентом центральный ЗАГС на улице Свердлова, 5. Здание скрыли от взоров прохожих на время ремонта. Как сообщают в управлении, сам ЗАГС продолжает работу.

— С 3 октября начался ремонт входной группы здания, в котором располагается отдел ЗАГС Ярославля. В связи с этим доступ в здание временно осуществляется через боковой вход, — указано на сайте ЗАГСа.

Срок окончания работ — 30 ноября. Расцветку фасада изменили с розового на желтый. Отметим, что ЗАГС продолжает работу во время ремонта: регистрация браков и оказание других услуг проводятся в штатном режиме.

С 3 октября начался ремонт фасада центрального загса

Попасть в ЗАГС можно через боковой вход

Отметим, что обновления требует не только внешняя часть здания. Внутри ЗАГСа виднеются трещины на стенах — огромная расселина встречает гостей в зале ожидания.

По стене второй год ползет

Летом 2024 года трещину заклеили пластырем

Предварительно, в планах мэрии также провести ремонт внутренней отделки. Мы запросили информацию о проведении работ в мэрии Ярославля.

Где находится новый ЗАГС

К слову, в начале осени в Ярославском районе начал работу новый ЗАГС — его открыли при Общественно-культурном центре в поселке Красный бор на Васильковой улице, 1. Фактически ЗАГС Ярославского района переехал на новое место. Желающие пожениться могут выбрать локацию в качестве альтернативы.

Зал для церемонии бракосочетания оформлен в светлых тонах с мрамором и колоннами.

Новый ЗАГС находится на Васильковой улице

Под регистрацию брака выделен просторный светлый зал с огромными окнами

В зале много света

В комнате ожидания гостей ждут мягкие кресла

Повсюду стоят цветы «Женское счастье»

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ЗАГС Ремонт Регистрация брака Молодожены
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Комментарии
4
Гость
36 минут
Всё так! Всё верно! Всё запретить! Всё позакрывать!
Гость
33 минуты
Мне пофиг! Я там бракосочетался 40 лет назад, больше не приеду! 😂😂😂
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