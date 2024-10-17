В Ярославле закрыли на ремонт центральный ЗАГС

В Ярославле обтянули брезентом центральный ЗАГС на улице Свердлова, 5. Здание скрыли от взоров прохожих на время ремонта. Как сообщают в управлении, сам ЗАГС продолжает работу.
— С 3 октября начался ремонт входной группы здания, в котором располагается отдел ЗАГС Ярославля. В связи с этим доступ в здание временно осуществляется через боковой вход, — указано на сайте ЗАГСа.
Срок окончания работ — 30 ноября. Расцветку фасада изменили с розового на желтый. Отметим, что ЗАГС продолжает работу во время ремонта: регистрация браков и оказание других услуг проводятся в штатном режиме.
Отметим, что обновления требует не только внешняя часть здания. Внутри ЗАГСа виднеются трещины на стенах — огромная расселина встречает гостей в зале ожидания.
Предварительно, в планах мэрии также провести ремонт внутренней отделки. Мы запросили информацию о проведении работ в мэрии Ярославля.
Где находится новый ЗАГС
К слову, в начале осени в Ярославском районе начал работу новый ЗАГС — его открыли при Общественно-культурном центре в поселке Красный бор на Васильковой улице, 1. Фактически ЗАГС Ярославского района переехал на новое место. Желающие пожениться могут выбрать локацию в качестве альтернативы.
Зал для церемонии бракосочетания оформлен в светлых тонах с мрамором и колоннами.