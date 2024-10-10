«Редкий образец деревянной архитектуры»: в Ярославле снесут 95-летний дом в центре

В Ярославле снесут дом № 52 на улице Володарского Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле снесут деревянный двухэтажный дом № 52 на улице Володарского. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Мэрия города ищет подрядчика для выполнения работ. Заплатить за демонтаж здания власти готовы 1,3 миллиона рублей.

— Сносу подлежит расселенный аварийный жилой дом, — поясняется в документах.

Фирму, которая займется сносом, определят на аукционе 17 октября. Провести демонтаж здания и убрать весь мусор с площадки подрядчик должен будет в течение 30 дней после заключения контракта.

Данный дом был построен в 1929 году. То есть ему почти 100 лет. По некоторым данным, изначально в нем жили сотрудники завода по производству электрических машин «АСЕА», возведенного в Ярославле по договоренности советских властей и шведских акционеров. Объектом культурного наследия здание не признано. Поэтому ограничений на его снос нет. Хотя ярославская градозащитница и архитектор Ольга Мазанова считает, что признаки архитектурной и исторической ценности у строения все-таки присутствуют.

— Оно является редким образцом деревянной архитектуры Ярославля, формирует лицевой фронт улицы Володарского. Здание имеет характерную, с переломом, форму крыши с колоритными слуховыми окнами, характерный ритм оконных проемов, мелкую расстекловку оконных заполнений, является свидетелем социального строительства, связанного с развитием электромеханической промышленности города в конце 1920-х годов и международных отношений нашего государства на заре его становления, — написала на своей странице во «ВКонтакте» ярославский архитектор Ольга Мазанова.

Напомним: о том, что этот дом снесут, власти заявляли еще в 2022 году. Планировали сделать это в 2023 году.

Что будет на его месте, пока не известно. В публичной кадастровой карте указано, что назначение участка под объектом — для эксплуатации многоквартирного дома. Поэтому вероятно, что вместо снесенного жилого дома построят новый. Так ли это, мы спросили мэрию Ярославля. Ждем ответ.