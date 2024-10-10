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Город «Редкий образец деревянной архитектуры»: в Ярославле снесут 95-летний дом в центре

«Редкий образец деревянной архитектуры»: в Ярославле снесут 95-летний дом в центре

Мэрия ищет подрядчика на выполнение работ

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3 комментария

В Ярославле снесут дом № 52 на улице Володарского

В Ярославле снесут деревянный двухэтажный дом № 52 на улице Володарского. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Мэрия города ищет подрядчика для выполнения работ. Заплатить за демонтаж здания власти готовы 1,3 миллиона рублей.

— Сносу подлежит расселенный аварийный жилой дом, — поясняется в документах.

Фирму, которая займется сносом, определят на аукционе 17 октября. Провести демонтаж здания и убрать весь мусор с площадки подрядчик должен будет в течение 30 дней после заключения контракта.

Данный дом был построен в 1929 году. То есть ему почти 100 лет. По некоторым данным, изначально в нем жили сотрудники завода по производству электрических машин «АСЕА», возведенного в Ярославле по договоренности советских властей и шведских акционеров. Объектом культурного наследия здание не признано. Поэтому ограничений на его снос нет. Хотя ярославская градозащитница и архитектор Ольга Мазанова считает, что признаки архитектурной и исторической ценности у строения все-таки присутствуют.

— Оно является редким образцом деревянной архитектуры Ярославля, формирует лицевой фронт улицы Володарского. Здание имеет характерную, с переломом, форму крыши с колоритными слуховыми окнами, характерный ритм оконных проемов, мелкую расстекловку оконных заполнений, является свидетелем социального строительства, связанного с развитием электромеханической промышленности города в конце 1920-х годов и международных отношений нашего государства на заре его становления, — написала на своей странице во «ВКонтакте» ярославский архитектор Ольга Мазанова.

Напомним: о том, что этот дом снесут, власти заявляли еще в 2022 году. Планировали сделать это в 2023 году.

Что будет на его месте, пока не известно. В публичной кадастровой карте указано, что назначение участка под объектом — для эксплуатации многоквартирного дома. Поэтому вероятно, что вместо снесенного жилого дома построят новый. Так ли это, мы спросили мэрию Ярославля. Ждем ответ.

Поддерживаете снос дома?

Да, пусть лучше построят новый
Нет, лучше бы восстановили этот
Да, но пусть здесь ничего больше не строят
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
3
Гость
25 минут
хватит уже возиться с этим старьем , зачем они нужны, сносить конечно
Гость
24 минуты
Снесите мэрию и городскую думу, кто такие разрешения выдает под суд .
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