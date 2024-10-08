НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 749мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Поборы в спортшколе
Необычные имена
Умилительные истории про собак
Закулисье шоу Малахова
Слесарь стал миллионером
Где обменять мелочь
Где будут служить призывники
Без зарплат из-за убытков
Новая строчка в квитках
Микрорайон на месте аэродрома
Город Дочка — Идея, сын — Михей: названы самые редкие и популярные имена детей в Ярославской области

Дочка — Идея, сын — Михей: названы самые редкие и популярные имена детей в Ярославской области

Актуальные данные предоставили в ЗАГСе

727
6 комментариев

В ЗАГСе назвали самые редкие имена детей

Ярославский ЗАГС назвал самые необычные имена, которыми ярославцы назвали своих детей с начала 2024 года. К примеру, в этом году в парах появились девочка Миллиана и мальчик Гордимир.

— За 9 месяцев 2024 года отделами ЗАГС Ярославской области зарегистрировано рождение 6461 малыша, в том числе 3355 мальчиков и 3106 девочек, — рассказали в областном управлении записи актов гражданского состояния. — В 72 семьях родились двойни.

Как чаще всего ярославцы называли своих детей:

  • девочек — София, Ева, Мария, Василиса, Анна;

  • мальчиков — Артем, Александр, Михаил, Матвей, Максим.

Что означают имена девочек

Анна — в переводе с древнееврейского «благодать»; Василиса — от мужского Василий, образованного от древнегреческого «Басилейос» — «царственный», значение имени трактуют как «царь» или «князь», аналогично — Басилисса — «царственная», «царица»; Ева — имя образовано от древнееврейского Хава, которое возникло от слова «хавах» — «дышать» или от «хаях» — «жить»; современная трактовка — «живая», «дающая жизнь», «подвижная»; Мария — имя древнееврейского происхождения, означает «горькая, любимая, желанная»; София — имя греческого происхождения, означает «мудрость».

Что обозначают имена мальчиков

Артем — произошло от греческого имени Артемий, означающее «невредимый, здоровый»; Александр — имя греческого происхождения, означает «защитник»; Михаил — имя еврейского происхождения, означающее либо «кто как Бог», либо «никто не равен Богу»; Матвей — имя древнееврейского происхождения, образовано от библейского Матфей, толкуется как «дарованный Господом», «Божий человек». Максим — имя латинского происхождения, означает «самый большой, величайший».

Самые популярные имена с начала 2024 года

Самые редкие имена:

  • у мальчиков — Влас, Гордимир, Дементий, Есений, Михей;

  • у девочек — Валенсия, Дорофея, Идея, Миллиана, Леля-Виктория.

Что обозначают имена мальчиков

Влас — от имени славянского бога Велеса, покровителя скота, означает «волосатый», «кудрявый»; Гордимир — от славянского Градимир — «созидатель мира»; Дементий — образовано от латинского Дометий, обозначает «усмиряющий», «укротитель»; Есений — появилось от женского «Есения» или «есень» — осень, такие имена давались девочкам, рожденным осенью, по другой версии, имя появилось от женского Весна; Михей — краткая форма имени Михаил.

Что обозначают имена девочек

Валенсия — имя античного происхождения, означающее «сильная, здоровая», такое название носит бывшее королевство, входящее в состав Испании; Дорофея — в переводе с греческого «дарованная богом»; Идея — с древнегреческого переводится как «вид, форма, прообраз»; Миллиана — значение имени «тысячелетие»; Леля-Виктория — сочетание имен Леля (от имени древнеславянской богини Лели — символа юности, нежности и весны) и Виктория — имя латинского происхождения, означающее «победа».

Как ярославцы необычно назвали своих детей

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Проходили, было! Были и Вилены, и Бульдозерины, и Даздрапермы, и даже Параши!😂😂😂
Гость
2 часа
На фото будущее? Фото узбеков?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление