Дочка — Идея, сын — Михей: названы самые редкие и популярные имена детей в Ярославской области

В ЗАГСе назвали самые редкие имена детей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ярославский ЗАГС назвал самые необычные имена, которыми ярославцы назвали своих детей с начала 2024 года. К примеру, в этом году в парах появились девочка Миллиана и мальчик Гордимир.

— За 9 месяцев 2024 года отделами ЗАГС Ярославской области зарегистрировано рождение 6461 малыша, в том числе 3355 мальчиков и 3106 девочек, — рассказали в областном управлении записи актов гражданского состояния. — В 72 семьях родились двойни.

Как чаще всего ярославцы называли своих детей:

девочек — София, Ева, Мария, Василиса, Анна;

мальчиков — Артем, Александр, Михаил, Матвей, Максим.

Что означают имена девочек

Анна — в переводе с древнееврейского «благодать»; Василиса — от мужского Василий, образованного от древнегреческого «Басилейос» — «царственный», значение имени трактуют как «царь» или «князь», аналогично — Басилисса — «царственная», «царица»; Ева — имя образовано от древнееврейского Хава, которое возникло от слова «хавах» — «дышать» или от «хаях» — «жить»; современная трактовка — «живая», «дающая жизнь», «подвижная»; Мария — имя древнееврейского происхождения, означает «горькая, любимая, желанная»; София — имя греческого происхождения, означает «мудрость».

Что обозначают имена мальчиков

Артем — произошло от греческого имени Артемий, означающее «невредимый, здоровый»; Александр — имя греческого происхождения, означает «защитник»; Михаил — имя еврейского происхождения, означающее либо «кто как Бог», либо «никто не равен Богу»; Матвей — имя древнееврейского происхождения, образовано от библейского Матфей, толкуется как «дарованный Господом», «Божий человек». Максим — имя латинского происхождения, означает «самый большой, величайший».

Самые популярные имена с начала 2024 года Источник: Мария Романова / Городские порталы











Самые редкие имена:

у мальчиков — Влас, Гордимир, Дементий, Есений, Михей;

у девочек — Валенсия, Дорофея, Идея, Миллиана, Леля-Виктория.

Что обозначают имена мальчиков

Влас — от имени славянского бога Велеса, покровителя скота, означает «волосатый», «кудрявый»; Гордимир — от славянского Градимир — «созидатель мира»; Дементий — образовано от латинского Дометий, обозначает «усмиряющий», «укротитель»; Есений — появилось от женского «Есения» или «есень» — осень, такие имена давались девочкам, рожденным осенью, по другой версии, имя появилось от женского Весна; Михей — краткая форма имени Михаил.

Что обозначают имена девочек

Валенсия — имя античного происхождения, означающее «сильная, здоровая», такое название носит бывшее королевство, входящее в состав Испании; Дорофея — в переводе с греческого «дарованная богом»; Идея — с древнегреческого переводится как «вид, форма, прообраз»; Миллиана — значение имени «тысячелетие»; Леля-Виктория — сочетание имен Леля (от имени древнеславянской богини Лели — символа юности, нежности и весны) и Виктория — имя латинского происхождения, означающее «победа».