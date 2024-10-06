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Он ухабистый, но ужимало: угадайте, что значат эти ярославские словечки. Очень сложный тест

Проверьте свои знания

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1 комментарий

Мы подготовили для вас тест

Ярославская область славиться не только своей историей, архитектурными памятниками, но и обладает уникальным языковым своеобразием. Местные жители используют в своей речи различные диалектизмы, не замечая этого. Они придают их речи особый колорит.

Диалекты — разновидность национального языка, которая употребляется на конкретной территории или используется определенной группой лиц, относящихся к одному социальному или профессиональному классу. Диалектизмы — это слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.

В нашем тесте собраны различные слова, которые можно услышать из уст ярославцев.

ТЕСТПройден 10 раз
Тест на знание ярославских слов

Понравился тест? У нас есть еще — в этом тесте вам предстоит выбрать, что обозначают слова «дюдя», «паут», «строжить». А еще предлагаем вам по фото угадать, где Ярославль, а где его тезки.

Ранее мы также рассказывали, как правильно ставить ударения в спорных словах.

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Комментарии
1
Гость
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Не доверяйте зумерам писать от традициях. Они их не застали, а разобраться в незнакомой теме не научены.
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