Он ухабистый, но ужимало: угадайте, что значат эти ярославские словечки. Очень сложный тест

Мы подготовили для вас тест Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославская область славиться не только своей историей, архитектурными памятниками, но и обладает уникальным языковым своеобразием. Местные жители используют в своей речи различные диалектизмы, не замечая этого. Они придают их речи особый колорит.

Диалекты — разновидность национального языка, которая употребляется на конкретной территории или используется определенной группой лиц, относящихся к одному социальному или профессиональному классу. Диалектизмы — это слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.

В нашем тесте собраны различные слова, которые можно услышать из уст ярославцев.

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